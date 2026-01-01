Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Атмосфера Нового Года
Атмосфера Нового Года
© Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 3:22

В одних странах едят виноград, в других — прощаются с пороками: как мир встречает Новый год

В разных странах Новый год встречают с виноградом, тишиной и ритуалами — соцсети

Порой кажется, что Новый год — универсальный праздник с понятным сценарием, но путешествия быстро разрушают это представление. В разных странах смену года встречают так, что привычные салаты и куранты выглядят лишь одной из версий нормы. Где-то это повод для шумного веселья, а где-то — для тишины и размышлений. Об этом сообщает дзен-канал "Сергей Прусаков".

Европа: еда, прыжки и битая посуда

В Испании новогодняя ночь превращается в гастрономический марафон. Под бой часов здесь нужно успеть съесть 12 виноградин — по одной на каждый удар. Считается, что каждая из них символизирует месяц будущего года, а неудача с ритуалом сулит неприятности. Эта традиция давно стала частью повседневной культуры страны, как и другие особенности зимних праздников, которые формируют образ новогоднего отдыха в Испании.

В Дании отношение к Новому году заметно спокойнее: главным праздником здесь остается Рождество. Тем не менее в новогоднюю ночь монарх обращается к гражданам с телевизионной речью, подводя итоги уходящего года. После боя часов датчане спрыгивают со стульев и диванов, словно буквально "входя" в новый год. Праздник продолжается песнями и просмотром культового скетча Dinner for One, который здесь давно стал частью национальной традиции.

Отдельного внимания заслуживает обычай разбивать старую посуду у дверей друзей и родственников. Осколки символизируют удачу и добрые пожелания, а их количество воспринимается как знак крепких связей между людьми.

Латинская Америка: семья, память и символы

В Чили Новый год иногда встречают на кладбищах. В городе Талька семьи приходят к могилам родственников с цветами и свечами, считая, что праздник должен объединять всех членов семьи, включая ушедших. Этот обычай воспринимается не как мрачный ритуал, а как спокойный и уважительный жест памяти.

В Боливии акцент делают на символике. Здесь верят, что цвет одежды способен повлиять на будущий год: желтый ассоциируется с деньгами, красный — с любовью, белый — со здоровьем. Такие детали давно стали частью городского фольклора и нередко превращают новогоднюю ночь в повод для общения и шуток.

Азия и другие календари

В Японии Новый год проходит в атмосфере тишины и сосредоточенности. Главным остается семейный ужин, а не шумные гулянья. В буддийских храмах звучат 108 ударов колокола — по числу человеческих пороков. Каждый удар символически освобождает человека от одного из них, помогая начать год с внутреннего обновления. Именно эта философия во многом формирует особый интерес туристов к стране, которая сохраняет статус одного из самых востребованных направлений для путешествий в Японию.

При этом далеко не везде Новый год отмечают 1 января. В Иране и Афганистане начало года связано с весенним Наврузом. В Израиле Новый год — Рош ха-Шана — приходится на осень, а в Саудовской Аравии ориентируются на исламский лунный календарь и Хиджру.

Разные традиции показывают, что универсального сценария праздника не существует. Кто-то встречает новый этап жизни шумно, кто-то — в тишине, а кто-то в другой день и по другому календарю. Но везде Новый год остаётся точкой отсчёта, временем надежд и поводом вспомнить о близких.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимой в Эйлате держится комфортная температура около +20 °C — турагенты вчера в 2:51
Пляжи есть, толп нет, виза не нужна: направление для отдыха, которое тихо обходит конкурентов

Эйлат — израильский курорт на Красном море без визы и языкового барьера. Как добраться, где жить, чем заняться и что привезти из поездки.

Читать полностью » Киото — культурная столица Японии, погружающая в традиции и духовность — Турпром 30.12.2025 в 21:29
Изучаем Киото: от золотых павильонов до традиционного суши — как погрузиться в атмосферу города

Киото — культурная столица Японии, где традиции и история живут в каждом шаге. Как уважение к культуре сделает ваше путешествие незабываемым.

Читать полностью » В Казани экономят на жилье, выбирая районы в 15–20 минутах от центра 30.12.2025 в 17:54
Больше не встречаю Новый год дома: эти города России дают праздник и без больших трат

Планируете провести Новый год не под телевизором? Узнайте, какие 5 бюджетных городов России подарят вам яркие впечатления и атмосферу праздника.

Читать полностью » Арктика стала доступным туристическим направлением для россиян — Каганов 30.12.2025 в 14:29
Заполярье больше не для отчаянных: Арктика меняет туристический статус

Арктика перестала быть направлением для единиц. Почему туры на Север становятся популярнее и сколько сегодня стоит путешествие за Полярный круг?

Читать полностью » Новогодний отдых в Красной Поляне обошёлся в 1,2 млн рублей — Readovka 30.12.2025 в 14:25
Отпуск на миллион — и это не за границей: как курорты встретили Новый год

Новогодний отдых в России побил ценовые рекорды: где туристы платили сотни тысяч и миллионы за праздничные каникулы?

Читать полностью » Зимний Минск подходит для коротких поездок с прогулками и музеями — гиды 30.12.2025 в 13:07
Этот город зимой будто замирает: неожиданное направление для короткой поездки

Зимний Минск — это спокойные прогулки, музеи без очередей и уютные кафе. Разбираемся, что посмотреть в городе и куда съездить за его пределами.

Читать полностью » 33% россиян предпочитают встречать Новый год дома, 29% — в Крыму — РНКБ развитие 30.12.2025 в 11:20
Недвижимость на побережье Крыма как идеальный подарок: почему 57% россиян об этом мечтают

Россияне активно интересуются недвижимостью в Крыму, 57% готовы бы получить ее в подарок. Туризм и строительство растут на фоне высокого спроса.

Читать полностью » Паландокен привлекает опытных лыжников длинными трассами и ночным катанием — Турпром 30.12.2025 в 9:29
Курорты Турции в снежной ловушке: как массовый наплыв туристов меняет горнолыжный сезон

Турция предлагает отличные условия для горнолыжного отдыха с разнообразием трасс и доступными ценами. Откройте для себя лучшие курорты и наслаждайтесь зимним отдыхом на высшем уровне!

Читать полностью »

Новости
Дом
Экологичная утилизация елок сокращает нагрузку на полигоны
Наука
В Норвегии обнаружено редкое захоронение эпохи викингов - Popsci
Питомцы
Кошка защищает личные границы при навязчивом внимании — ветеринар
Садоводство
Зимний покой закладывает цветочные почки у комнатных растений — цветоводы
Красота и здоровье
Высокий холестерин ухудшает кровообращение в организме – Futura-Sciences
Еда
Советские способы хранения продуктов продлевают свежесть без техники — соцсети
Наука
В центре Австралии обнаружили древнее месторождение ниобия — Geological Magazine
Авто и мото
Skoda Kodiaq разочаровывает владельцев зимой и на бездорожье — 110KM.RU
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet