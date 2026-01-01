В одних странах едят виноград, в других — прощаются с пороками: как мир встречает Новый год

Порой кажется, что Новый год — универсальный праздник с понятным сценарием, но путешествия быстро разрушают это представление. В разных странах смену года встречают так, что привычные салаты и куранты выглядят лишь одной из версий нормы. Где-то это повод для шумного веселья, а где-то — для тишины и размышлений. Об этом сообщает дзен-канал "Сергей Прусаков".

Европа: еда, прыжки и битая посуда

В Испании новогодняя ночь превращается в гастрономический марафон. Под бой часов здесь нужно успеть съесть 12 виноградин — по одной на каждый удар. Считается, что каждая из них символизирует месяц будущего года, а неудача с ритуалом сулит неприятности. Эта традиция давно стала частью повседневной культуры страны, как и другие особенности зимних праздников, которые формируют образ новогоднего отдыха в Испании.

В Дании отношение к Новому году заметно спокойнее: главным праздником здесь остается Рождество. Тем не менее в новогоднюю ночь монарх обращается к гражданам с телевизионной речью, подводя итоги уходящего года. После боя часов датчане спрыгивают со стульев и диванов, словно буквально "входя" в новый год. Праздник продолжается песнями и просмотром культового скетча Dinner for One, который здесь давно стал частью национальной традиции.

Отдельного внимания заслуживает обычай разбивать старую посуду у дверей друзей и родственников. Осколки символизируют удачу и добрые пожелания, а их количество воспринимается как знак крепких связей между людьми.

Латинская Америка: семья, память и символы

В Чили Новый год иногда встречают на кладбищах. В городе Талька семьи приходят к могилам родственников с цветами и свечами, считая, что праздник должен объединять всех членов семьи, включая ушедших. Этот обычай воспринимается не как мрачный ритуал, а как спокойный и уважительный жест памяти.

В Боливии акцент делают на символике. Здесь верят, что цвет одежды способен повлиять на будущий год: желтый ассоциируется с деньгами, красный — с любовью, белый — со здоровьем. Такие детали давно стали частью городского фольклора и нередко превращают новогоднюю ночь в повод для общения и шуток.

Азия и другие календари

В Японии Новый год проходит в атмосфере тишины и сосредоточенности. Главным остается семейный ужин, а не шумные гулянья. В буддийских храмах звучат 108 ударов колокола — по числу человеческих пороков. Каждый удар символически освобождает человека от одного из них, помогая начать год с внутреннего обновления. Именно эта философия во многом формирует особый интерес туристов к стране, которая сохраняет статус одного из самых востребованных направлений для путешествий в Японию.

При этом далеко не везде Новый год отмечают 1 января. В Иране и Афганистане начало года связано с весенним Наврузом. В Израиле Новый год — Рош ха-Шана — приходится на осень, а в Саудовской Аравии ориентируются на исламский лунный календарь и Хиджру.

Разные традиции показывают, что универсального сценария праздника не существует. Кто-то встречает новый этап жизни шумно, кто-то — в тишине, а кто-то в другой день и по другому календарю. Но везде Новый год остаётся точкой отсчёта, временем надежд и поводом вспомнить о близких.