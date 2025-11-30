Отпраздновали Новый год у моря — и теперь понимаем, почему многие выбирают юг

Южная зима редко балует снегом, но праздники здесь обретают свой ритм: морской воздух, мягкий климат и яркая иллюминация превращают курортные города в праздничные декорации. Об этом сообщает "Царьград", отмечая, что Новый год на побережье позволяет совместить тёплую погоду с насыщенной атмосферой южних праздников.

Анапа, Сочи и "Атамань": разные сценарии праздника

Анапа сохраняет статус семейного курорта и зимой. Декабрьская температура здесь держится в пределах +8…+10 °C, что позволяет часами гулять по набережной. Лебеди, зимующие у берега, остаются главной "визитной карточкой" города. Праздничные мероприятия 2026 года пройдут на Театральной площади: оформление выполнено в красных, золотых и белых тонах, главную ель высотой 22 метра дополнят пять малых композиций и световой арт-объект — лошадь с санями.

В праздничные дни работают ярмарки и фудтраки, а после боя курантов запланирован салют. Для гостей предлагают гастротуры, посещение виноделен, поездки в Утришский заповедник и музей-заповедник "Фанагория", а для детей — океанариум, дельфинарий и аквапарк.

Сочи предлагает противоположный формат — динамичный, многолюдный и насыщенный. В конце декабря город превращается в пространство непрерывных развлечений: тематические площадки работают всю ночь, проходят танцевальные программы, шоу и выступления аниматоров. На площади Флага устанавливают главную ёлку и проводят большой концерт с фейерверком. В Олимпийском парке запланированы катки, световые программы и выступления артистов. Ярмарки предлагают местную кухню и сувениры, а добраться до города можно даже в последний момент.

"Атамань", Туапсе и Геленджик: погружение в культуру и спокойствие

Комплекс "Атамань" на Таманском полуострове даёт возможность встретить Новый год в атмосфере казачьей станицы, омываемой двумя морями. Здесь можно заглянуть в хаты ремесленников, увидеть предметы быта XVIII-XX веков и встретить Деда Мороза рядом с героями гоголевских сюжетов. С 20 декабря по 11 января проходят святочные гулянья, подают борщ, копчёное сало, голубцы и вареники с разными начинками.

Тем, кто ищет тишину, подойдёт Туапсе: город, скрытый в бухте, предлагает спокойные прогулки без суеты, а 1 января здесь проводят забег Дедов Морозов. В Геленджике массовых гуляний в ночь 2025/2026 не планируют, но ёлки и праздничная подсветка появятся. Город известен винодельческими турами, а канатная дорога и виды с высоты 640 метров остаются одним из главных зимних впечатлений. Набережная подходит для велосипедных прогулок, а дети смогут посетить сафари-парк.