Вижу, как гости в восторге от салата Подкова — вот что делает его незаменимым на Новый год

В преддверии Нового 2026 года самое время подумать о праздничном меню. Один из лучших вариантов для украшения стола и привлечения удачи — салат "Подкова". Легкий в приготовлении, он идеально соответствует символике грядущего года и станет настоящим украшением любого застолья. Об этом сообщает дзен-канал "Едим дома".

Салат "Подкова" — удача на вашем столе

Новый год — это не только время встреч с близкими, но и момент для особого волшебства, которое можно привнести через символику и традиции. В 2026 году по восточному календарю царствует Лошадь, а значит, идеальным выбором для новогоднего застолья станет салат "Подкова". Этот кулинарный шедевр прост в приготовлении, имеет эффектный внешний вид и несет с собой символ удачи.

Почему салат "Подкова" — идеальный выбор

Символ подковы давно ассоциируется с удачей и благополучием. Считается, что использование этого амулета в украшениях, одежде и даже в еде в Новый год помогает привлечь успех и удачу в предстоящем году. Именно поэтому салат "Подкова" станет отличным дополнением к традиционным новогодним блюдам, таким как оливье и селедка под шубой.

Кулинары уверены, что этот салат не только порадует гостей, но и будет способствовать хорошему началу года. Такой салат украсит любой новогодний стол, ведь грядущий год у нас год Лошади.

Ингредиенты для салата "Подкова"

Куриная грудка — 200 г

Виноград без косточек — 1 небольшая гроздь

Болгарский перец — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Свежий огурец — 1 шт.

Майонез — 5 ст. л.

Кукуруза консервированная — по вкусу

Маслины — 2–3 шт.

Как приготовить салат "Подкова"

Главным секретом этого салата является не только вкус, но и его форма. Чтобы подкова выглядела идеально, используйте стакан, который необходимо поставить в центр блюда, чтобы задать правильные очертания.

Подготовка ингредиентов: отварите куриную грудку и яйца. Курицу нарежьте мелкими кусочками, добавьте ложку майонеза и выложите первым слоем вокруг стакана. Второй слой — болгарский перец: мелко нарежьте перец и перемешайте его с майонезом. Аккуратно распределите его поверх курицы. Третий слой — огурец: очистите свежий огурец от кожуры, нарежьте его мелкими кубиками, соедините с майонезом и выложите поверх перца. Четвертый слой — яйца: яйца отварите, очистите и нарежьте. Перемешайте с майонезом и выложите на огурцы. Украшение: сверху равномерно распределите консервированную кукурузу. Края подковы украсьте половинками винограда. Завершающий штрих — маслины, нарезанные кольцами, которые послужат “гвоздиками” подковы.

Перед подачей салат можно дополнительно украсить натертым сыром, зернами граната или хрустящим жареным луком, что придаст ему ещё более изысканный вид.

Советы по украшению

Салат "Подкова" — это не только вкусное, но и стильное дополнение новогоднего стола. Вы можете варьировать ингредиенты и украшения по своему вкусу. Например, использовать для декора не только виноград и маслины, но и другие фрукты или даже орехи. Такой подход не только добавит разнообразия в блюдо, но и создаст незабываемую атмосферу на празднике.

Популярные вопросы о салате "Подкова"