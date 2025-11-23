Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рязанский Кремль
Рязанский Кремль
© commons.wikimedia.org by Максим шанин is licensed under CC BY-SA 3.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:12

Рязань дороже Москвы? Аренда на Новый год взлетела в разы — туристы в шоке

Аренда жилья в Рязани выросла в два раза на Новый год

В преддверии новогодних праздников Рязань оказалась среди самых подорожавших туристических направлений в стране. Аналитики сервисов бронирования фиксируют резко возросший спрос, который подтолкнул цены на аренду вверх сразу в несколько раз — динамика в регионе заметно обгоняет среднероссийские показатели.

По данным исследования, стоимость краткосрочной аренды жилья в Рязани увеличилась в 2-2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена за сутки приблизилась к 8,2 тысячи рублей — показатель, который ещё недавно был характерен для столичного рынка. В рейтинге городов, где аренда подорожала сильнее всего, Рязань уступила лишь двум направлениям: Великому Устюгу и Москве, где средняя цена достигла 9,5 и 8,6 тысячи рублей соответственно.

Такой скачок стоимости эксперты объясняют сочетанием сезонного спроса и повышенного интереса к путешествиям внутри страны. В декабре регион традиционно становится одним из центров праздничных маршрутов, что отражается в увеличении загрузки гостиниц и арендных квартир. На этом фоне владельцы жилья поднимают стоимость, ориентируясь на готовность туристов бронировать варианты заранее.

Позиция города в числе самых подорожавших направлений демонстрирует, насколько востребован регион среди путешественников. Интерес к новогодним поездкам по России в целом подрос — в среднем аренда на праздники стала дороже на 46 %. Однако именно Рязань показала одну из самых высоких динамик, что выделяет её на фоне других областных центров.

