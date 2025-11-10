Хотел снять дом под Новый год, а остался без вариантов: вот где ещё можно "урвать" квартирку в праздники
До Нового года остаётся больше двух месяцев, но россияне уже активно бронируют жильё на праздничные каникулы. По словам риелтора Анны Сизон, спрос на аренду квартир и домов на январские праздники в 2026 году вырос рекордно, а лучшие варианты "цена-качество" разобраны ещё в октябре.
"По ощущениям, мы уже опоздали — всё лучшее разобрали. Люди хотят свободы действий и больше не желают проводить праздники в аэропортах", — рассказала Анна Сизон.
Почему спрос на праздничную аренду растёт
Эксперты объясняют высокий интерес несколькими факторами. Во-первых, летом многие туристы столкнулись с задержками и отменами авиарейсов, поэтому теперь предпочитают путешествия на автомобиле. Во-вторых, в этом году новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 30 декабря по 10 января, и мало кто хочет провести почти две недели дома. Самые востребованные даты аренды — с 31 декабря по 2 января, но многие бронируют жильё и на весь период.
Куда поедут россияне
По данным рынка, в приоритете — направления, куда можно добраться на машине за 2-3 часа от места жительства. Это даёт туристам больше гибкости и снижает зависимость от транспорта.
Наибольшей популярностью пользуются Калининград, Санкт-Петербург, Карелия, Москва, Сочи и Алтай, а также активно продвигаемый Владивосток.
Отдельно выделяется высокий интерес к городам у горнолыжных курортов:
-
Кавказ,
-
Шерегеш,
-
Домбай,
-
Красная Поляна.
Жильё рядом с трассами бронируют задолго до декабря — спрос стабильно растёт на фоне популярности зимнего активного отдыха.
Цены выросли, но арендаторов это не останавливает
Риелторы отмечают, что вслед за ажиотажем цены на аренду выросли на 30-50% по сравнению с летом, однако спрос не снижается.
"Одна из клиенток подняла стоимость квартиры в Питере в два раза, и люди всё равно звонят, интересуются", — отметила Анна Сизон.
В Калининграде многие владельцы сдают объекты постоянным клиентам, которые заранее бронируют жильё на Новый год. Владельцы загородных домов делят праздничные дни на три ценовых периода:
-
30 декабря — 2 января - самый дорогой,
-
3-6 января - средний уровень,
-
7-10 января - сниженные тарифы.
Так собственники пытаются максимально использовать продолжительные каникулы и гибко регулировать стоимость.
Где аренда самая дорогая
Согласно данным сервиса "Суточно.ру", лидером по стоимости аренды жилья на Новый год стал Минск - 9,35 тыс. руб. в сутки. Далее следуют:
-
Кострома - 7,46 тыс. руб.,
-
Нижний Новгород - 7 тыс. руб.,
-
Москва - 6,91 тыс. руб.,
-
Казань - 6,58 тыс. руб.,
-
Санкт-Петербург - 5,82 тыс. руб.,
-
Калининград - 4,62 тыс. руб.
При этом средняя стоимость праздничной аренды выросла по стране на 15-20%.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: откладывать бронирование до декабря.
Последствие: рост цен и отсутствие подходящих вариантов.
Альтернатива: планировать поездку заранее — оптимально за 2-3 месяца, чтобы выбрать жильё с лучшим соотношением цены и комфорта.
Ошибка: искать только в популярных локациях.
Последствие: переплата до 50% и отсутствие выбора.
Альтернатива: обратить внимание на малые города и посёлки рядом с курортами - там жильё дешевле, а природа ничуть не хуже.
Плюсы и минусы ранней аренды
|Плюсы
|Минусы
|Большой выбор и выгодные цены при раннем бронировании
|Необходимость планировать заранее
|Возможность выбрать жильё в удобном районе
|Возможны предоплаты и штрафы за отмену
|Гарантия заселения в популярные даты
|Цены на праздники всегда выше, чем летом
FAQ
Когда лучше бронировать жильё на Новый год?
Оптимальный срок — октябрь-ноябрь. К началу декабря цены растут на 30-50%, а хорошие варианты уходят первыми.
Какие направления самые востребованные?
Популярны Сочи, Карелия, Алтай, Петербург, Москва, Калининград и горнолыжные центры Кавказа и Шерегеша.
Почему аренда дорожает именно зимой?
Из-за пикового спроса, длительных праздников и повышенного интереса к внутреннему туризму.
Можно ли найти недорогое жильё на праздники?
Да, если выбирать даты после 2 января — с 3 числа тарифы обычно снижаются на 20-30%.
Мифы и правда
Миф: жильё на Новый год бронируют только туристы из других городов.
Правда: всё чаще жители крупных городов снимают квартиры и дома в пределах региона, чтобы провести праздники на природе или в другом районе.
Миф: аренда зимой невыгодна.
Правда: при раннем бронировании цены остаются умеренными, особенно если выбрать небольшие города.
Миф: спрос резко падает после 2 января.
Правда: арендаторы теперь делят каникулы на несколько этапов, и спрос сохраняется до конца праздничного периода.
Исторический контекст
Интерес к внутреннему туризму в России стабильно растёт последние три года. После летних транспортных сбоев и подорожания зарубежных туров многие путешественники предпочитают праздновать Новый год дома или в соседних регионах. Тенденция раннего бронирования усиливается ежегодно: в 2025 году на внутренние направления пришлось 33% всех новогодних аренд, в 2026-м этот показатель может превысить 40%.
3 интересных факта
-
На международные перелёты приходится 67% всех предновогодних бронирований, но внутренний рынок растёт быстрее.
-
В Сочи на Новый год загруженность отелей уже превысила 80%, хотя до праздников ещё два месяца.
-
Средняя стоимость аренды квартиры в Москве на праздники — 6,9 тыс. рублей в сутки, что на 18% выше, чем летом.
