Хотел снять дом под Новый год, а остался без вариантов: вот где ещё можно "урвать" квартирку в праздники

До Нового года остаётся больше двух месяцев, но россияне уже активно бронируют жильё на праздничные каникулы. По словам риелтора Анны Сизон, спрос на аренду квартир и домов на январские праздники в 2026 году вырос рекордно, а лучшие варианты "цена-качество" разобраны ещё в октябре.

"По ощущениям, мы уже опоздали — всё лучшее разобрали. Люди хотят свободы действий и больше не желают проводить праздники в аэропортах", — рассказала Анна Сизон.

Почему спрос на праздничную аренду растёт

Эксперты объясняют высокий интерес несколькими факторами. Во-первых, летом многие туристы столкнулись с задержками и отменами авиарейсов, поэтому теперь предпочитают путешествия на автомобиле. Во-вторых, в этом году новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 30 декабря по 10 января, и мало кто хочет провести почти две недели дома. Самые востребованные даты аренды — с 31 декабря по 2 января, но многие бронируют жильё и на весь период.

Куда поедут россияне

По данным рынка, в приоритете — направления, куда можно добраться на машине за 2-3 часа от места жительства. Это даёт туристам больше гибкости и снижает зависимость от транспорта.

Наибольшей популярностью пользуются Калининград, Санкт-Петербург, Карелия, Москва, Сочи и Алтай, а также активно продвигаемый Владивосток.

Отдельно выделяется высокий интерес к городам у горнолыжных курортов:

Кавказ ,

Шерегеш ,

Домбай ,

Красная Поляна.

Жильё рядом с трассами бронируют задолго до декабря — спрос стабильно растёт на фоне популярности зимнего активного отдыха.

Цены выросли, но арендаторов это не останавливает

Риелторы отмечают, что вслед за ажиотажем цены на аренду выросли на 30-50% по сравнению с летом, однако спрос не снижается.

"Одна из клиенток подняла стоимость квартиры в Питере в два раза, и люди всё равно звонят, интересуются", — отметила Анна Сизон.

В Калининграде многие владельцы сдают объекты постоянным клиентам, которые заранее бронируют жильё на Новый год. Владельцы загородных домов делят праздничные дни на три ценовых периода:

30 декабря — 2 января - самый дорогой,

3-6 января - средний уровень,

7-10 января - сниженные тарифы.

Так собственники пытаются максимально использовать продолжительные каникулы и гибко регулировать стоимость.

Где аренда самая дорогая

Согласно данным сервиса "Суточно.ру", лидером по стоимости аренды жилья на Новый год стал Минск - 9,35 тыс. руб. в сутки. Далее следуют:

Кострома - 7,46 тыс. руб.,

Нижний Новгород - 7 тыс. руб.,

Москва - 6,91 тыс. руб.,

Казань - 6,58 тыс. руб.,

Санкт-Петербург - 5,82 тыс. руб.,

Калининград - 4,62 тыс. руб.

При этом средняя стоимость праздничной аренды выросла по стране на 15-20%.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать бронирование до декабря.

Последствие: рост цен и отсутствие подходящих вариантов.

Альтернатива: планировать поездку заранее — оптимально за 2-3 месяца, чтобы выбрать жильё с лучшим соотношением цены и комфорта.

Ошибка: искать только в популярных локациях.

Последствие: переплата до 50% и отсутствие выбора.

Альтернатива: обратить внимание на малые города и посёлки рядом с курортами - там жильё дешевле, а природа ничуть не хуже.

Плюсы и минусы ранней аренды

Плюсы Минусы Большой выбор и выгодные цены при раннем бронировании Необходимость планировать заранее Возможность выбрать жильё в удобном районе Возможны предоплаты и штрафы за отмену Гарантия заселения в популярные даты Цены на праздники всегда выше, чем летом

FAQ

Когда лучше бронировать жильё на Новый год?

Оптимальный срок — октябрь-ноябрь. К началу декабря цены растут на 30-50%, а хорошие варианты уходят первыми.

Какие направления самые востребованные?

Популярны Сочи, Карелия, Алтай, Петербург, Москва, Калининград и горнолыжные центры Кавказа и Шерегеша.

Почему аренда дорожает именно зимой?

Из-за пикового спроса, длительных праздников и повышенного интереса к внутреннему туризму.

Можно ли найти недорогое жильё на праздники?

Да, если выбирать даты после 2 января — с 3 числа тарифы обычно снижаются на 20-30%.

Мифы и правда

Миф: жильё на Новый год бронируют только туристы из других городов.

Правда: всё чаще жители крупных городов снимают квартиры и дома в пределах региона, чтобы провести праздники на природе или в другом районе.

Миф: аренда зимой невыгодна.

Правда: при раннем бронировании цены остаются умеренными, особенно если выбрать небольшие города.

Миф: спрос резко падает после 2 января.

Правда: арендаторы теперь делят каникулы на несколько этапов, и спрос сохраняется до конца праздничного периода.

Исторический контекст

Интерес к внутреннему туризму в России стабильно растёт последние три года. После летних транспортных сбоев и подорожания зарубежных туров многие путешественники предпочитают праздновать Новый год дома или в соседних регионах. Тенденция раннего бронирования усиливается ежегодно: в 2025 году на внутренние направления пришлось 33% всех новогодних аренд, в 2026-м этот показатель может превысить 40%.

3 интересных факта