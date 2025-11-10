Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка держит хвойные ветки
Девушка держит хвойные ветки
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 23:28

Хотел снять дом под Новый год, а остался без вариантов: вот где ещё можно "урвать" квартирку в праздники

До Нового года остаётся больше двух месяцев, но россияне уже активно бронируют жильё на праздничные каникулы. По словам риелтора Анны Сизон, спрос на аренду квартир и домов на январские праздники в 2026 году вырос рекордно, а лучшие варианты "цена-качество" разобраны ещё в октябре.

"По ощущениям, мы уже опоздали — всё лучшее разобрали. Люди хотят свободы действий и больше не желают проводить праздники в аэропортах", — рассказала Анна Сизон.

Почему спрос на праздничную аренду растёт

Эксперты объясняют высокий интерес несколькими факторами. Во-первых, летом многие туристы столкнулись с задержками и отменами авиарейсов, поэтому теперь предпочитают путешествия на автомобиле. Во-вторых, в этом году новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 30 декабря по 10 января, и мало кто хочет провести почти две недели дома. Самые востребованные даты аренды — с 31 декабря по 2 января, но многие бронируют жильё и на весь период.

Куда поедут россияне

По данным рынка, в приоритете — направления, куда можно добраться на машине за 2-3 часа от места жительства. Это даёт туристам больше гибкости и снижает зависимость от транспорта.
Наибольшей популярностью пользуются Калининград, Санкт-Петербург, Карелия, Москва, Сочи и Алтай, а также активно продвигаемый Владивосток.

Отдельно выделяется высокий интерес к городам у горнолыжных курортов:

  • Кавказ,

  • Шерегеш,

  • Домбай,

  • Красная Поляна.

Жильё рядом с трассами бронируют задолго до декабря — спрос стабильно растёт на фоне популярности зимнего активного отдыха.

Цены выросли, но арендаторов это не останавливает

Риелторы отмечают, что вслед за ажиотажем цены на аренду выросли на 30-50% по сравнению с летом, однако спрос не снижается.

"Одна из клиенток подняла стоимость квартиры в Питере в два раза, и люди всё равно звонят, интересуются", — отметила Анна Сизон.

В Калининграде многие владельцы сдают объекты постоянным клиентам, которые заранее бронируют жильё на Новый год. Владельцы загородных домов делят праздничные дни на три ценовых периода:

  • 30 декабря — 2 января - самый дорогой,

  • 3-6 января - средний уровень,

  • 7-10 января - сниженные тарифы.

Так собственники пытаются максимально использовать продолжительные каникулы и гибко регулировать стоимость.

Где аренда самая дорогая

Согласно данным сервиса "Суточно.ру", лидером по стоимости аренды жилья на Новый год стал Минск - 9,35 тыс. руб. в сутки. Далее следуют:

  • Кострома - 7,46 тыс. руб.,

  • Нижний Новгород - 7 тыс. руб.,

  • Москва - 6,91 тыс. руб.,

  • Казань - 6,58 тыс. руб.,

  • Санкт-Петербург - 5,82 тыс. руб.,

  • Калининград - 4,62 тыс. руб.

При этом средняя стоимость праздничной аренды выросла по стране на 15-20%.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать бронирование до декабря.
Последствие: рост цен и отсутствие подходящих вариантов.
Альтернатива: планировать поездку заранее — оптимально за 2-3 месяца, чтобы выбрать жильё с лучшим соотношением цены и комфорта.

Ошибка: искать только в популярных локациях.
Последствие: переплата до 50% и отсутствие выбора.
Альтернатива: обратить внимание на малые города и посёлки рядом с курортами - там жильё дешевле, а природа ничуть не хуже.

Плюсы и минусы ранней аренды

Плюсы Минусы
Большой выбор и выгодные цены при раннем бронировании Необходимость планировать заранее
Возможность выбрать жильё в удобном районе Возможны предоплаты и штрафы за отмену
Гарантия заселения в популярные даты Цены на праздники всегда выше, чем летом

FAQ

Когда лучше бронировать жильё на Новый год?
Оптимальный срок — октябрь-ноябрь. К началу декабря цены растут на 30-50%, а хорошие варианты уходят первыми.

Какие направления самые востребованные?
Популярны Сочи, Карелия, Алтай, Петербург, Москва, Калининград и горнолыжные центры Кавказа и Шерегеша.

Почему аренда дорожает именно зимой?
Из-за пикового спроса, длительных праздников и повышенного интереса к внутреннему туризму.

Можно ли найти недорогое жильё на праздники?
Да, если выбирать даты после 2 января — с 3 числа тарифы обычно снижаются на 20-30%.

Мифы и правда

Миф: жильё на Новый год бронируют только туристы из других городов.
Правда: всё чаще жители крупных городов снимают квартиры и дома в пределах региона, чтобы провести праздники на природе или в другом районе.

Миф: аренда зимой невыгодна.
Правда: при раннем бронировании цены остаются умеренными, особенно если выбрать небольшие города.

Миф: спрос резко падает после 2 января.
Правда: арендаторы теперь делят каникулы на несколько этапов, и спрос сохраняется до конца праздничного периода.

Исторический контекст

Интерес к внутреннему туризму в России стабильно растёт последние три года. После летних транспортных сбоев и подорожания зарубежных туров многие путешественники предпочитают праздновать Новый год дома или в соседних регионах. Тенденция раннего бронирования усиливается ежегодно: в 2025 году на внутренние направления пришлось 33% всех новогодних аренд, в 2026-м этот показатель может превысить 40%.

3 интересных факта

  1. На международные перелёты приходится 67% всех предновогодних бронирований, но внутренний рынок растёт быстрее.

  2. В Сочи на Новый год загруженность отелей уже превысила 80%, хотя до праздников ещё два месяца.

  3. Средняя стоимость аренды квартиры в Москве на праздники — 6,9 тыс. рублей в сутки, что на 18% выше, чем летом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прилетел в Санью просто отдохнуть — а попал в рай, где всё по-русски и чай наливают бесплатно сегодня в 22:26

Россияне активно пользуются безвизовым режимом с Китаем, введённым в сентябре 2025 года. Турпоток вырос на 60%, а Санья стала новым центром отдыха для российских туристов.

Читать полностью » Решил рискнуть и полетел через Китай — теперь знаю, что Корея того стоила сегодня в 21:26

Южная Корея остаётся востребованным направлением среди россиян, несмотря на отсутствие прямых рейсов. Узнайте, почему страна продолжает привлекать туристов и как планировать поездку.

Читать полностью » Переплатил за билет, но ни секунды не пожалел: Япония перевернула моё представление об отдыхе сегодня в 20:26

В 2025 году Японию посетят не менее 200 тысяч россиян. Бесплатная виза, сезон сакуры и удобные маршруты делают страну одним из самых желанных направлений для путешествий.

Читать полностью » Поехал в Коломну за пастилой — а попал в сказку: теперь хочу вернуться осенью снова сегодня в 19:18

Золотая осень — лучшее время, чтобы отправиться в короткое путешествие по России. Узнайте, какие города особенно красивы в это время года и сколько стоит поездка.

Читать полностью » Ночью под ледяным ветром я шёл к вершине Африки — и встретил рассвет, который не забуду никогда сегодня в 18:35

Узнайте, как покорить вершину Килиманджаро за 6 дней! Лайфхаки, советы опытного гида и личный опыт незабываемого восхождения. Раскройте все тайны.

Читать полностью » Пять мест, где природа говорит громче, чем люди: тишина, от которой мурашки сегодня в 17:22

От Азорских островов до Шотландского нагорья: откройте для себя 5 мест, где тишина становится роскошью, а природа говорит громче слов. Найдите свой уголок спокойствия и перезагрузите душу.

Читать полностью » Побывал во всех странах Европы — и назвал Ватикан худшей: причина ошарашила подписчиков сегодня в 16:08

Блогер Дрю Бински, посетив все страны Европы, неожиданно раскритиковал Ватикан. Узнайте, почему он считает Ватикан худшим местом для туристов и стоит ли туда ехать.

Читать полностью » Этот ирландский город называют сердцем вкуса — и теперь понимаю, почему сегодня в 15:01

Небольшой прибрежный город в графстве Корк славится не только своими разноцветными домами и морскими пейзажами, но и пабами, которые превратили его в рай для гурманов и любителей доброго эля.

Читать полностью »

Новости
Наука
Трейн: описаны три новых вида рода Nectophrynoides с живорождением в Восточной дуге Танзании
Спорт и фитнес
Думала, что смогу питаться как фитнес-модель — а в итоге набрала 8 килограммов
ПФО
Власти Нижегородской области приняли меры после жалоб местных жителей на нелегальную свалку
Красота и здоровье
Перестала красить волосы и делать хвост — и вдруг густота вернулась: что я поняла спустя 3 месяца
Садоводство
Думала, это анекдот, но лук в колготках правда хранится лучше, чем в мешке
Питомцы
Вывел собаку на мороз — и сразу пожалела: теперь всегда делаю так перед прогулкой
Авто и мото
С прицепом едем быстрее: водители теряют права из-за этой ошибки — теперь всегда проверяю скорость
Красота и здоровье
Мишель С. Грин: покраснение кожи — это может быть реакцией на стресс или раздражение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet