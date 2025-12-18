Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сырая курица
Сырая курица
© Designed by Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 17:11

Готовлю горячее без суеты: новогодний стол-2026 собирается сам — проверенный вариант

Новогоднее меню 2026 года ориентируется на простые запечённые блюда — кулинары

2026 год пройдёт под знаком Огненной Лошади, и это напрямую отражается на новогоднем меню. В центре внимания — простые, понятные продукты, запечённые блюда и ощущение лёгкости после праздника. Лошадь ценит натуральность, не любит перегруженные соусы и сложные сочетания, поэтому горячее из духовки становится самым логичным выбором. Такой стол выглядит современно, готовится без спешки и подходит для долгого праздничного вечера. Об этом сообщает дзен-канал "Палочки для еды — рецепты".

Запечённая курица с зеленью и лимоном

Курица остаётся одним из самых универсальных вариантов горячего блюда, особенно если готовить её без сложных маринадов. Запекание с травами и лимоном позволяет сохранить сочность мяса и получить аппетитную золотистую корочку без лишнего жира.

Для приготовления используют целую курицу или отдельные части, свежий лимон, чеснок, розмарин или тимьян, растительное масло, соль и перец. Мясо натирают смесью масла и специй, внутрь добавляют дольки лимона и травы, после чего отправляют в духовку примерно на час при температуре около 190 градусов. В результате получается ароматное и праздничное блюдо, которое легко нарезается и эффектно смотрится на столе.

Такой вариант особенно хорошо вписывается в концепцию года Лошади благодаря простоте и натуральному вкусу.

Овощи, запечённые с сыром фета

Овощные блюда в 2026 году играют не второстепенную, а полноценную роль. Запечённые овощи с фетой могут стать как гарниром, так и самостоятельным горячим блюдом.

Для основы подойдут сладкий перец, баклажан, цукини и помидоры. Овощи нарезают крупными кусками, смешивают с маслом и травами, выкладывают в форму и сверху добавляют кусочки феты. Запекают блюдо около получаса при 180 градусах, пока овощи не станут мягкими, а сыр слегка подрумянится.

Такое сочетание выглядит ярко, легко усваивается и подчёркивает природный вкус ингредиентов, что полностью соответствует символике года.

Рыба, запечённая с апельсинами

Рыба остаётся одним из самых удачных вариантов для новогоднего стола, особенно если хочется избежать тяжести. Запекание с апельсинами добавляет блюду праздничный аромат и лёгкую цитрусовую свежесть.

Для приготовления используют филе или стейки форели или сёмги, апельсин, свежий укроп, немного масла и соли. Рыбу выкладывают на фольгу, добавляют кружочки апельсина и зелень, аккуратно заворачивают и запекают 20-25 минут при 180 градусах. Мясо получается нежным, сочным и не теряет свой естественный вкус.

Лёгкость и натуральность делают это блюдо особенно уместным в год Огненной Лошади.

Мясо по-деревенски с картофелем

Для тех, кто не готов полностью отказаться от классики, подойдёт запечённое мясо с картофелем. Главное условие — простота и минимум специй.

Свинину или говядину нарезают крупными кусками, добавляют картофель и лук, приправляют паприкой, солью и небольшим количеством масла. Всё тщательно перемешивают и запекают около часа при 190 градусах. Блюдо получается сытным, но не перегруженным, а крупная нарезка подчёркивает домашний характер подачи.

Такой вариант хорошо вписывается в концепцию естественной и понятной кухни.

Индейка в медово-горчичном соусе

Индейка считается одним из самых лёгких видов мяса и отлично подходит для праздничного стола. Медово-горчичный соус добавляет вкусу выразительность, не утяжеляя блюдо.

Филе индейки обмазывают смесью мёда, горчицы, масла и соли, после чего запекают 35-40 минут при 180 градусах. Мясо остаётся сочным, приобретает мягкую карамельную нотку и красиво подрумянивается.

Сочетание диетического мяса и натуральных ингредиентов делает индейку идеальным выбором для года Лошади.

В итоге новогоднее горячее в 2026 году строится вокруг духовки, простых рецептов и натуральных продуктов. Такие блюда не требуют сложной подготовки, хорошо смотрятся при подаче и позволяют сохранить ощущение лёгкости даже после праздничного ужина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отсутствие запаха после растирания показало выветривание специй – Tasting Table вчера в 18:26
Беру щепотку и растираю пальцами — сразу понятно, пора ли выбрасывать специю

Как за несколько секунд определить, сохранили ли специи и травы вкус и аромат, и какие условия хранения помогают им дольше оставаться свежими.

Читать полностью » Медленное запекание при 100–120 °C делает свиную грудинку мягкой и сочной — кулинары вчера в 16:58
Раньше грудинка всегда была жёсткой — теперь готовлю иначе: секрет оказался проще, чем думала

Медленное запекание и маринад из зелени, лимона и чеснока превращают обычную свиную грудинку в мягкое и ароматное блюдо с хрустящей кожей.

Читать полностью » Огненная Лошадь не оценит тяжёлую пищу, лучше заменить её лёгкими закусками — кулинары вчера в 14:19
Отказалась от оливье и шубы — вот чем заменю эти блюда на праздничном столе в Год Лошади

Праздничный стол в Новый год 2026: отказываемся от тяжёлых и жирных блюд в пользу легких и свежих рецептов для создания идеального настроения.

Читать полностью » Гуляш в мультиварке стал популярным блюдом среди семей — The Kitchn вчера в 12:25
Мясо, соус и терпение: как простой гуляш стал символом домашнего уюта

Простое, ароматное блюдо для тех, кто хочет вкусного домашнего ужина без лишних хлопот — гуляш в мультиварке с помидорами и фаршем.

Читать полностью » Свиная грудинка в фольге остаётся сочной при длительном запекании — повар вчера в 10:27
Вместо колбасы на новогодний стол: делаю эту мясную закуску: секрет — в одном движении

Свиная грудинка, запечённая в фольге, — простая и эффектная закуска для любого застолья. Как выбрать мясо, сохранить сочность и добиться насыщенного вкуса.

Читать полностью » Шеф-повар Гордон Рамзи готовит болтунью в холодной кастрюле со сливочным маслом вчера в 8:24
Болтунья выходит сухой или резиновой? Оказывается, всё решает один приём

Яичница-болтунья — это не просто завтрак, а настоящая кулинарная арена! Узнайте, какие секреты шеф-повара помогут вам создать идеальное блюдо.

Читать полностью » В салате оливье рекомендуют смешивать майонез со сметаной для более лёгкой текстуры — кулинары вчера в 6:10
Новый подход к Оливье удивил всех: привычный салат стал совсем другим

Как приготовить Оливье так, чтобы он остался классическим, но зазвучал по-новому? Разбираем пропорции, текстуру и подачу без лишних ингредиентов.

Читать полностью » Трехслойный горячий шоколад можно приготовить для новогодних вечеров — кулинары вчера в 4:11
Раньше готовил горячий шоколад с молоком — а теперь добавляю этот секретный ингредиент, и вкус невероятно меняется

Погрузитесь в атмосферу зимнего волшебства с рецептами из классических произведений. Приготовьте горячий шоколад, пастилу и хлеб, как в сказке!

Читать полностью »

Новости
Мир
Туск заявил о прорыве по использованию российских активов
Наука
Ранние признаки сердечной недостаточности нашли в ногах — Университет Торонто
Общество
В 2026 году откроют около 200 новых молодежных лабораторий - Минобрнауки РФ
Красота и здоровье
Голубика поддерживает здоровье зрения при работе за экранами — врач Волкова
Мир
Полиция применила слезоточивый газ у здания Европарламента в Брюсселе - ТАСС
Мир
Макрон и Туск выразили недовольство работой прессы на саммите Евросоюза — РИА Новости
Туризм
РЖД запустит вагоны увеличенного габарита на южных направлениях с 2026 года — Иван Колесников
Спорт и фитнес
Федерация гандбола России вызвала на январский сбор 32 игрока - ФГР
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet