Хотела эффектный образ — а получила усталость и дискомфорт: как на самом деле стоит одеваться в Новый год

Новогодний образ для многих — это не просто одежда, а часть настроения и ожиданий от праздника. Даже те, кто скептически относится к символике года, обычно хотят выглядеть уместно и чувствовать себя уверенно в новогоднюю ночь. Тем более когда речь идёт о празднике, где важны движение, эмоции и свобода. Об этом в беседе с проектом "Едим Дома" рассказала ведический астролог Татьяна Забелло.

Яркие акценты вместо строгих рамок

Несмотря на то что наступающий год называют годом Красной Огненной Лошади, буквально следовать названию совсем не обязательно. Эксперт подчёркивает: важнее не конкретный цвет, а общее впечатление от образа. Подойдут любые насыщенные оттенки, которые ассоциируются с энергией и жизнью — винный, терракотовый, изумрудный, фуксия, золотистые и металлические тона.

Особое внимание стоит уделить деталям. Это может быть эффектный аксессуар, интересная фактура ткани или необычное сочетание материалов. Именно такие элементы создают ощущение динамики и делают образ запоминающимся, даже если сама одежда достаточно лаконична.

"Конечно, можно использовать красный цвет, но допустимы и другие заметные цвета, пайетки, блестки — все яркое, модное”, — отметила астролог Татьяна Забелло.

Свобода движений как главный принцип

Лошадь традиционно ассоциируется с активностью, скоростью и свободой, и этот образ, по словам специалиста, стоит учитывать при выборе наряда. Слишком жёсткие и сковывающие вещи могут испортить впечатление от праздника, даже если выглядят эффектно. Корсеты, неудобная обувь и фасоны, ограничивающие движения, лучше оставить для других случаев.

Гораздо удачнее будут платья или костюмы, в которых легко двигаться, танцевать и проводить время активно. Обувь на устойчивом каблуке или вовсе на плоском ходу позволит не думать о дискомфорте, а ткани, которые не мнутся и не давят, помогут сохранить аккуратный вид на протяжении всей ночи.

Баланс между эффектом и удобством

Эксперт обращает внимание на то, что праздничный образ должен работать на человека, а не наоборот. Яркость не обязательно означает вычурность, а комфорт не равен скуке. Современные фасоны и материалы позволяют совместить выразительный внешний вид с удобством, не жертвуя ни тем, ни другим.

"Надо одеться так, чтобы активно провести этот Новый год и при этом оставаться ярким”, — заключила собеседница "Едим Дома".

В итоге главный ориентир при выборе новогоднего наряда — собственные ощущения. Одежда должна поддерживать праздничное настроение, подчёркивать индивидуальность и не мешать наслаждаться моментом. Тогда символика года станет приятным дополнением, а не строгим набором правил.