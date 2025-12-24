Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зимний перламутровый маникюр
Зимний перламутровый маникюр
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 9:18

Выбрала этот маникюр к Новому году — и праздничное настроение появилось сразу

Золото, металлик и кошачий глаз стали трендами Нового года — нейл-мастера

До Нового года остаётся совсем немного времени, и праздничный образ постепенно выходит на первый план. В конце декабря хочется меньше суеты и больше заранее продуманных решений, которые помогут встретить праздник спокойно и с удовольствием. Маникюр — одна из деталей, способная задать настроение на несколько недель вперёд. Об этом сообщает The Symbol.

Золотые акценты как символ праздника

Золото традиционно ассоциируется с торжеством и светом, поэтому в новогоднем маникюре оно снова выходит на первый план. Это может быть как полностью золотое покрытие, так и аккуратные детали, добавленные к более спокойной базе. Золотые элементы отлично работают с нюдом, классическим френчем и минималистичными дизайнами, делая их наряднее без излишней вычурности. Такой вариант подойдёт тем, кто хочет выглядеть празднично, но сдержанно.

Эффект "кошачьего глаза"

Маникюр с магнитным эффектом остаётся в числе фаворитов уже не первый сезон. На праздник его предлагают сделать более выразительным, выбирая насыщенные оттенки и контрастные переливы. В отличие от повседневных мягких бликов, новогодний вариант допускает драматичность и глубину цвета. Этот дизайн особенно эффектно смотрится при искусственном освещении и идеально вписывается в вечерний образ.

Красный — вне времени

Красный маникюр по-прежнему считается классикой зимнего сезона. В новогоднюю ночь он выглядит особенно уместно и выразительно. В 2026 году оттенки красного приобретают дополнительный символизм и ассоциируются с энергией и обновлением. Если яркий образ кажется слишком смелым, красный можно использовать точечно — в акцентах или деталях дизайна.

Карамель и горячий шоколад

Тёплые "сладкие" оттенки уверенно закрепились среди зимних трендов. Карамельные и шоколадные тона создают ощущение уюта и хорошо сочетаются с праздничной атмосферой. Их выбирают как для однотонного покрытия, так и для лаконичных дизайнов. Такие цвета выглядят благородно и становятся отличной альтернативой привычному нюду.

Зелёный как цвет обновления

Зелёный маникюр всё чаще появляется в новогодних подборках. Этот цвет ассоциируется с гармонией и свежестью, а разнообразие оттенков позволяет подобрать вариант под любой стиль. Особенно эффектно зелёный смотрится в сочетании с втиркой или лёгким металлическим блеском, добавляющим глубины и праздничности.

Современный френч

Французский маникюр остаётся универсальным решением, но в праздничный сезон его предлагают немного преобразить. Вместо классического белого кончика используют яркие цвета, блёстки или сияющие текстуры. Такой подход сохраняет минимализм, но делает образ более актуальным и новогодним.

Бархатные и уютные дизайны

Тренд на бархатные текстуры нашёл отражение и в нейл-арте. Полосатые дизайны с бархатным эффектом напоминают рождественские сладости и выглядят особенно атмосферно. Для тех, кто ценит уют, подойдёт и маникюр в стиле "свитер" с узорами, навеянными зимними мотивами и тёплой одеждой.

Блеск, металлик и нюд

Глиттер, металлические покрытия и втирки остаются неотъемлемой частью новогоднего маникюра. Они могут быть как акцентными, так и основными. При этом даже поклонники нюда найдут варианты для праздника — достаточно добавить микродекор или деликатный блеск, чтобы сохранить сдержанность и при этом поддержать праздничное настроение.

Грамотно подобранный маникюр становится завершающим штрихом образа и помогает почувствовать атмосферу праздника ещё до наступления новогодней ночи. Главное — выбрать дизайн, который будет радовать именно вас.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Реакция зуба на холодное и горячее может быть признаком кариеса — стоматолог Комарова вчера в 16:41
Боли ещё нет, а разрушение идёт: чувствительность зубов выдает скрытую угрозу

Чувствительность зубов без боли может быть первым признаком кариеса. Стоматолог объяснила, почему нельзя ждать, пока зуб начнёт болеть.

Читать полностью » Зимой аппетит усиливается из-за физиологии, а не слабой воли — диетолог Соломатина вчера в 16:36
Хочется есть чаще и больше — и это не слабость: что происходит с телом зимой

Зимой организм требует больше еды не случайно. Диетолог объяснила, как холод, световой день и гормоны влияют на аппетит и вес.

Читать полностью » Праздничная еда редко приводит к набору веса — эндокринолог Джозеф вчера в 16:29
Праздничный стол ни при чём: главная ловушка для фигуры прячется в другом месте

Праздничная еда редко виновата в лишних килограммах. Эксперт объяснил, что на самом деле мешает сохранить форму в декабре.

Читать полностью » Грипп начинается резко с высокой температуры и интоксикации — эпидемиолог Семейкина вчера в 16:19
Бьёт сразу и без предупреждения: грипп начинается не так, как обычная простуда

Грипп развивается стремительно и резко отличается от ОРВИ. Эпидемиолог объяснила ключевые симптомы и рассказала об эффективности сезонной вакцины.

Читать полностью » Минеральная вода укрепляет волосы и облегчает расчёсывание — трихологи вчера в 16:04
Перестала верить шампуням — делаю так и волосы стали заметно крепче

Натуральный уход за волосами остаётся актуальным даже при обилии современных средств. Простые домашние рецепты помогают укрепить волосы, сделать их мягче и улучшить внешний вид без больших затрат.

Читать полностью » Опасных мутаций коронавируса не выявлено — глава Роспотребнадзора Попова вчера в 15:27
Коронавирус без сюрпризов, но под колпаком: что сейчас происходит с мутациями

Роспотребнадзор не фиксирует новых опасных мутаций коронавируса, но продолжает усиленный мониторинг ситуации.

Читать полностью » Врачи предупреждают: Дед Мороз может стать источником вшей — Мухина вчера в 15:16
Тень под маской Деда Мороза: как его костюм может принести не только радость, но и страшный подарок

Дед Мороз может стать источником лобковых вшей для детей в случае несоответствующей гигиены. Врачи предупреждают о риске заражения через контакт и заражённые предметы.

Читать полностью » Врачи спасли 60-летнего мужчину от потери зрения и жизни после травмы — Life.ru вчера в 15:16
Героизм и трагедия в одном ударе: как 60-летний мужчина чуть не потерял жизнь из-за банальной травмы

В Подмосковье врачи спасли мужчину от потери зрения и смерти после банальной травмы лба. Как промедление чуть не стоило ему жизни?

Читать полностью »

Новости
Наука
Асфальт с добавкой водорослей лучше восстанавливается после деформаций — учёные
ДФО
Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос на 2,4% за 11 месяцев — Востокгосплан
ДФО
Приморье не столкнулось с ёлочными клещами — Роспотребнадзор
Туризм
Туроператоры предлагают бюджетные варианты для новогодних каникул — PrimaMedia
ДФО
Отказы по кредитным каникулам растут из-за недостатка документов о доходах — Войлуков
ДФО
Власти Владивостока утвердили новые тарифы на содержание жилья с января 2026 года — PrimaMedia
СКФО
Морозы отменили занятия в школах Коми для учеников до 11 классов — Комиинформ
СКФО
Физическая активность ускоряет согревание тела без обогревателей — 1777.ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet