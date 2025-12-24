Выбрала этот маникюр к Новому году — и праздничное настроение появилось сразу

До Нового года остаётся совсем немного времени, и праздничный образ постепенно выходит на первый план. В конце декабря хочется меньше суеты и больше заранее продуманных решений, которые помогут встретить праздник спокойно и с удовольствием. Маникюр — одна из деталей, способная задать настроение на несколько недель вперёд. Об этом сообщает The Symbol.

Золотые акценты как символ праздника

Золото традиционно ассоциируется с торжеством и светом, поэтому в новогоднем маникюре оно снова выходит на первый план. Это может быть как полностью золотое покрытие, так и аккуратные детали, добавленные к более спокойной базе. Золотые элементы отлично работают с нюдом, классическим френчем и минималистичными дизайнами, делая их наряднее без излишней вычурности. Такой вариант подойдёт тем, кто хочет выглядеть празднично, но сдержанно.

Эффект "кошачьего глаза"

Маникюр с магнитным эффектом остаётся в числе фаворитов уже не первый сезон. На праздник его предлагают сделать более выразительным, выбирая насыщенные оттенки и контрастные переливы. В отличие от повседневных мягких бликов, новогодний вариант допускает драматичность и глубину цвета. Этот дизайн особенно эффектно смотрится при искусственном освещении и идеально вписывается в вечерний образ.

Красный — вне времени

Красный маникюр по-прежнему считается классикой зимнего сезона. В новогоднюю ночь он выглядит особенно уместно и выразительно. В 2026 году оттенки красного приобретают дополнительный символизм и ассоциируются с энергией и обновлением. Если яркий образ кажется слишком смелым, красный можно использовать точечно — в акцентах или деталях дизайна.

Карамель и горячий шоколад

Тёплые "сладкие" оттенки уверенно закрепились среди зимних трендов. Карамельные и шоколадные тона создают ощущение уюта и хорошо сочетаются с праздничной атмосферой. Их выбирают как для однотонного покрытия, так и для лаконичных дизайнов. Такие цвета выглядят благородно и становятся отличной альтернативой привычному нюду.

Зелёный как цвет обновления

Зелёный маникюр всё чаще появляется в новогодних подборках. Этот цвет ассоциируется с гармонией и свежестью, а разнообразие оттенков позволяет подобрать вариант под любой стиль. Особенно эффектно зелёный смотрится в сочетании с втиркой или лёгким металлическим блеском, добавляющим глубины и праздничности.

Современный френч

Французский маникюр остаётся универсальным решением, но в праздничный сезон его предлагают немного преобразить. Вместо классического белого кончика используют яркие цвета, блёстки или сияющие текстуры. Такой подход сохраняет минимализм, но делает образ более актуальным и новогодним.

Бархатные и уютные дизайны

Тренд на бархатные текстуры нашёл отражение и в нейл-арте. Полосатые дизайны с бархатным эффектом напоминают рождественские сладости и выглядят особенно атмосферно. Для тех, кто ценит уют, подойдёт и маникюр в стиле "свитер" с узорами, навеянными зимними мотивами и тёплой одеждой.

Блеск, металлик и нюд

Глиттер, металлические покрытия и втирки остаются неотъемлемой частью новогоднего маникюра. Они могут быть как акцентными, так и основными. При этом даже поклонники нюда найдут варианты для праздника — достаточно добавить микродекор или деликатный блеск, чтобы сохранить сдержанность и при этом поддержать праздничное настроение.

Грамотно подобранный маникюр становится завершающим штрихом образа и помогает почувствовать атмосферу праздника ещё до наступления новогодней ночи. Главное — выбрать дизайн, который будет радовать именно вас.