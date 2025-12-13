Взяла эти оттенки лаков — и маникюр стал главным украшением: зачем выбирать эти цвета для праздника

В Новый 2026 год в маникюре будут доминировать несколько ярких оттенков и техник, которые помогут создать стильный и праздничный образ. Оттенки красного, зелёного, золотого и перламутрового цвета, а также декоративные элементы, такие как блёстки, камни и фольга, станут основой новогоднего маникюра. В этой статье расскажем о самых модных трендах маникюра, которые будут актуальны для новогоднего праздника. Об этом пишет дзен-канал "КаспийИнфо".

Тренды новогоднего маникюра 2026 года

Новый год — это время для ярких и праздничных образов, и маникюр в этом сезоне будет не исключением. В 2026 году, в год Огненной Лошади, на ногтях будут преобладать красный, зелёный, золотой и перламутровый цвета. Это идеальные оттенки для того, чтобы создать маникюр, который будет не только стильным, но и символичным.

Красный маникюр — символ страсти и энергии

Красный маникюр станет главным трендом новогоднего сезона, в том числе благодаря символике года — Огненной Лошади. Красный цвет ассоциируется с энергией, страстью и праздничным настроением. Этот оттенок идеально подходит как для коротких, так и для длинных ногтей, создавая яркий и насыщенный образ.

Идеи для красного маникюра:

Классический алый — для яркого и смелого образа.

Глубокий бордовый — для более утончённого и элегантного маникюра.

Красный с золотыми акцентами — для создания роскошного и праздничного образа.

Красный маникюр будет замечательно сочетаться с золотыми и зелеными оттенками, придавая ногтям богатый и стильный вид.

Зелёные оттенки — свежесть и гармония

Зелёный цвет в маникюре символизирует гармонию и свежесть. В 2026 году популярными будут как пастельные, так и более насыщенные зелёные оттенки. Зелёный маникюр идеально подходит для тех, кто хочет создать более спокойный и природный образ, который будет гармонировать с праздником.

Идеи для зелёного маникюра:

Пастельный зелёный — для лёгкости и свежести образа.

Изумрудный зелёный — для насыщенного и яркого маникюра.

Зелёный с золотыми или белыми акцентами — для добавления роскоши и элегантности.

Зелёный маникюр будет хорошо сочетаться с белым, золотым или красным, создавая гармоничные и стильные комбинации.

Золотой маникюр — роскошь и блеск

Золотой маникюр всегда ассоциируется с роскошью и богатством, и в 2026 году он станет одним из самых популярных решений для новогоднего маникюра. Золотые оттенки придадут ногтям блеск и праздничность, делая ваш образ ещё более ярким и привлекательным.

Идеи для золотого маникюра:

Полностью золотой маникюр — для тех, кто хочет добавить максимальное сияние.

Золотые акценты — золотые полоски или капли, добавленные на ногти, придадут вашему маникюру изысканность.

Золотой маникюр будет идеально смотреться как в сочетании с красным и зелёным, так и в комбинации с перламутровыми или металлическими оттенками.

Перламутровый маникюр — сияние и глубина

Перламутровые оттенки, включая жемчужный и серебристый, будут актуальны в новогоднем маникюре 2026 года. Перламутр придаёт ногтям глубину и эффект сияния, что делает его отличным выбором для праздничного маникюра. Этот маникюр будет идеально смотреться на коротких и средней длины ногтях, создавая утончённый и элегантный образ.

Идеи для перламутрового маникюра:

Жемчужный перламутр — для легкости и элегантности.

Серебристый перламутр — для более яркого и современного маникюра.

Перламутровый омбре — для плавного перехода оттенков, который придаст маникюру глубину.

Перламутровые оттенки могут быть дополнены блёстками или стразами, что придаст маникюру дополнительное сияние и привлекательность.

Разноцветный маникюр — для яркого настроения

Разноцветный маникюр будет ярким трендом на Новый год 2026. Это идеальный способ выразить свою индивидуальность и создать уникальный образ. Сочетание нескольких оттенков на ногтях станет отличным акцентом в праздничном наряде.

Идеи для разноцветного маникюра:

Контрастные цвета — например, красный и зелёный или золотой и черный, чтобы создать яркий и выразительный образ.

Градиентный маникюр — плавный переход от одного цвета к другому, что придаст маникюру необычный и стильный вид.

Многослойный маникюр — использование разных оттенков для создания оригинального дизайна.

Разноцветный маникюр прекрасно подходит для тех, кто хочет выделиться и создать веселое новогоднее настроение.

Декоративные элементы для новогоднего маникюра

Для того чтобы ваш маникюр был действительно праздничным, используйте различные декоративные элементы, такие как блёстки, стразы, камибуфуки и фольгу. Эти элементы добавят блеска и интереса вашему маникюру.

Блёстки

Блёстки — это незаменимый элемент для новогоднего маникюра. Они добавляют сияние и придают ногтям праздничный вид. Вы можете нанести блёстки на всё ногтевое ложе или использовать их для создания акцентов, например, вдоль линии улыбки или на кончиках ногтей.

Камни и стразы

Камни и стразы станут отличным дополнением к новогоднему маникюру, добавляя роскоши и блеска. Их можно использовать как для однотонного маникюра, так и для создания сложных композиций. Камни могут быть разных размеров и форм, что позволяет варьировать дизайн.

Камибуфуки (разноцветные конфетти)

Камибуфуки — разноцветные конфетти, которые добавляют веселья и игривости вашему маникюру. Эти декоративные элементы можно использовать как в однотонном варианте, так и в сочетании с другими цветами, чтобы создать яркий и праздничный дизайн.

Песок с блёстками

Песок с блёстками создаёт эффект сияния и придаёт маникюру текстуру, что делает его особенно привлекательным. Вы можете наносить его на все ногти или использовать для акцентов, добавляя волшебства и оригинальности.

Фольга

Фольга — универсальный элемент, который помогает создать различные дизайны. Золотая, серебряная или бронзовая фольга идеально подойдёт для новогоднего маникюра. Её можно использовать для создания акцентов или для выделения определённых участков ногтей.

Принты

Принты — это отличная возможность добавить индивидуальности в маникюр. Новогодние узоры, такие как снежинки, ёлочки и звезды, будут отлично смотреться на ногтях. Принты можно сделать с помощью стемпинга или при помощи кисти.

Как сделать новогодний маникюр в домашних условиях

Чтобы создать идеальный новогодний маникюр, следуйте пошаговой инструкции:

Определите дизайн. Решите, какой стиль маникюра вам подходит — от классического до разноцветного. Уберите кутикулу. Используйте апельсиновую палочку и ремувер для размягчения кутикулы. Придайте форму ногтям. С помощью пилочки придайте ногтям нужную форму. Покройте ногти базой. Нанесите базовое покрытие для защиты ногтей. Нанесите основной цвет лака. Выберите основной цвет для маникюра и нанесите его на ногти. Добавьте декоративные элементы. Используйте блёстки, стразы или принты для создания праздничного эффекта. Закрепите маникюр топом. Нанесите топ для блеска и долговечности.

Популярные вопросы о новогоднем маникюре 2026