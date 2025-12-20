Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ухоженные ресницы и брови
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 21:25

Новогодний макияж меняет правила: один привычный шаг делает лицо "тяжёлым" на фото

В новогоднем макияже рекомендуется сократить блёстки на всём лице до одного акцента — Тина Свигку

Праздничный макияж в декабре всегда хочется сделать чуть ярче обычного — с сиянием, глубиной и тем самым "вау"-эффектом на фото. Но в 2025 году акцент смещается: вместо тяжёлого гламура в тренде ухоженность, мягкие текстуры и продуманный баланс. Новогодние образы по-прежнему могут быть эффектными, просто теперь они выглядят современнее и легче. Об этом пишет Тина Свигку.

Что оставляем в прошлом

Плотный тон "как маска" всё чаще воспринимается как устаревший приём. Слишком укрывистый фундамент визуально утяжеляет лицо, подчёркивает рельеф и делает кожу менее живой, особенно при искусственном освещении на вечеринках. Вместо свежести появляется ощущение перегруженности — а в праздничный сезон обычно хочется обратного.

Жёсткий контуринг с тёмными линиями тоже теряет позиции. Когда скулы и нос буквально "нарисованы", макияж начинает спорить с лицом, а не подчёркивать его. К тому же такие графичные переходы не всегда дружат с вечерним светом: вместо аккуратной "скульптуры" может появиться тяжесть и неестественность.

И наконец — блёстки "везде и сразу". Сам по себе блеск никуда не уходит, но чрезмерность лишает образ элегантности. Когда сияет одновременно веко, губы и всё лицо, макияж выглядит не празднично, а перегруженно, и эффект быстро утомляет.

Что точно сохраняем на Рождество

Главная ставка — естественная, сияющая кожа. В моде лёгкие основы, тонированные увлажняющие средства и покрытия с атласным финишем, которые не скрывают кожу, а делают её ухоженной. Здесь особенно важна подготовка: хорошее увлажнение заметно меняет результат и помогает сиянию выглядеть тонко, а не "жирно".

Контуры становятся мягкими, а продукты — более кремовыми. Вместо строгих линий — деликатное затемнение и румяна, которые будто "вплавлены" в кожу. Такой подход даёт свежесть и молодость, а ещё легко корректируется: можно добавить интенсивности, не рискуя переборщить.

В макияже глаз остаётся праздничное настроение, но в более интеллигентной версии. Оттенки меди, шампанского, бордо и тёплых коричневых с лёгким мерцанием выглядят уместно и нарядно. Для акцента достаточно тонкой металлической стрелки или едва заметного блеска на подвижном веке — без тотального "салюта".

Как собрать образ, чтобы он выглядел дорого и современно

Если хочется яркости, лучше выбрать один главный акцент. Смелые красные или ягодные губы по-прежнему остаются классикой праздников, просто теперь их чаще поддерживают спокойными глазами. А если вы делаете выразительный взгляд, губы можно оставить более нейтральными — так макияж сохранит баланс и будет выглядеть чище.

Отдельное внимание — бровям. Тренд на чрезмерно "вылепленные" формы сдаёт позиции, а аккуратно расчёсанные, естественные брови делают лицо мягче и свежее. В результате получается образ, который легко носить весь вечер и который одинаково хорошо смотрится и вживую, и на фото.

