Новый год на Бали или в Палаване? Рассказываю, где провести эти праздники за 391 000 руб

Новый год на популярных курортах Азии может обойтись россиянам от 391 до 1,4 миллиона рублей в зависимости от места отдыха и уровня сервиса. Ассоциация туроператоров России (АТОР) поделилась актуальными ценами на новогодние туры по системе "все включено", которые включают перелет и проживание на десять ночей.

Пхукет — рай для тех, кто готов потратить

Для тех, кто мечтает провести новогодние каникулы на Пхукете, Таиланд, отдых на условиях "все включено" обойдется в 440 тысяч рублей на двоих. Эта сумма включает перелет и десятидневное проживание в отеле категории "четыре звезды". Несмотря на высокие цены, Пхукет остается одним из самых популярных направлений для россиян, благодаря отличному климату, богатой экскурсионной программе и развитой инфраструктуре для туристов.

Бюджетные варианты — Шри-Ланка и Вьетнам

Для тех, кто ищет более доступные курорты, хорошим выбором станет Шри-Ланка. Стоимость отдыха с системой "все включено" на этом острове составит 391 тысячу рублей на двоих. Этот вариант привлекает не только более низкими ценами, но и разнообразием культурных достопримечательностей, пляжных курортов и природных красот.

Вьетнам, а именно остров Фукуок, также предлагает новогодний отдых по системе "все включено". Стоимость тура на двоих составит 509 тысяч рублей. Несмотря на более высокую цену по сравнению с Шри-Ланкой, Вьетнам привлекает хорошими отелями, вкусной кухней и разнообразием активностей на курортах.

Бали — экзотика и роскошь

Для тех, кто готов потратить больше на роскошный отдых, стоит обратить внимание на Бали, Индонезия. Стоимость новогоднего тура на двоих с условиями "все включено" на Бали составит 545 тысяч рублей. Это направление идеально подходит для тех, кто ищет экзотику, уединение и атмосферу расслабленного отдыха в сочетании с высоким уровнем сервиса.

Палаван — роскошный отдых на Филиппинах

Для самых взыскательных туристов, которые хотят провести Новый год в настоящем раю, есть курорт Палаван на Филиппинах. Стоимость отдыха на этом курорте с системой "все включено" значительно выше и составляет 1,4 миллиона рублей на двоих. Однако эта цена оправдана уникальностью места: Палаван славится своими невероятными пляжами, коралловыми рифами и доступом к настоящим природным чудесам.

Сравнение курортов

Курорт Страна Стоимость на двоих Условия Пхукет Таиланд 440 000 рублей 4-звездочный отель, система "все включено" Шри-Ланка Шри-Ланка 391 000 рублей Экономичный вариант, "все включено" Фукуок Вьетнам 509 000 рублей Хорошее качество отдыха, система "все включено" Бали Индонезия 545 000 рублей Высокий уровень сервиса, экзотика Палаван Филиппины 1 400 000 рублей Роскошь, экзотические пляжи, системы "все включено"

Плюсы и минусы выбора новогоднего тура

Плюсы:

Большой выбор курортов с разными ценовыми категориями. Все курорты предлагают высокий уровень сервиса с системой "все включено". Возможность выбрать место отдыха в зависимости от бюджета и предпочтений.

Минусы:

Цены на некоторые курорты, такие как Палаван, значительно выше, что может стать преградой для многих туристов. Высокий спрос на новогодние туры — ограниченная доступность билетов и мест в отелях.

Как выбрать идеальный новогодний тур

Определитесь с бюджетом. Если ваш бюджет ограничен, выберите более доступные курорты, такие как Шри-Ланка или Вьетнам. Учитывайте атмосферу отдыха. Если вам важна экзотика и возможность провести отпуск в уединении, выберите Палаван или Бали. Обратите внимание на уровень сервиса. Для тех, кто хочет насладиться высоким уровнем комфорта, подойдут Пхукет и Бали, где все условия соответствуют международным стандартам.

Независимо от того, какой курорт вы выберете, новогодние каникулы в Азии обещают стать незабываемым опытом с сочетанием отличного сервиса, красивой природы и экзотической атмосферы.