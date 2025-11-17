Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фейерверк
Фейерверк
© flickr.com by Eric Kilby is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 20:22

Новый год на Бали или в Палаване? Рассказываю, где провести эти праздники за 391 000 руб

Шри-Ланка предлагает новогодние туры по цене от 391 тысячи рублей — АТОР

Новый год на популярных курортах Азии может обойтись россиянам от 391 до 1,4 миллиона рублей в зависимости от места отдыха и уровня сервиса. Ассоциация туроператоров России (АТОР) поделилась актуальными ценами на новогодние туры по системе "все включено", которые включают перелет и проживание на десять ночей.

Пхукет — рай для тех, кто готов потратить

Для тех, кто мечтает провести новогодние каникулы на Пхукете, Таиланд, отдых на условиях "все включено" обойдется в 440 тысяч рублей на двоих. Эта сумма включает перелет и десятидневное проживание в отеле категории "четыре звезды". Несмотря на высокие цены, Пхукет остается одним из самых популярных направлений для россиян, благодаря отличному климату, богатой экскурсионной программе и развитой инфраструктуре для туристов.

Бюджетные варианты — Шри-Ланка и Вьетнам

Для тех, кто ищет более доступные курорты, хорошим выбором станет Шри-Ланка. Стоимость отдыха с системой "все включено" на этом острове составит 391 тысячу рублей на двоих. Этот вариант привлекает не только более низкими ценами, но и разнообразием культурных достопримечательностей, пляжных курортов и природных красот.

Вьетнам, а именно остров Фукуок, также предлагает новогодний отдых по системе "все включено". Стоимость тура на двоих составит 509 тысяч рублей. Несмотря на более высокую цену по сравнению с Шри-Ланкой, Вьетнам привлекает хорошими отелями, вкусной кухней и разнообразием активностей на курортах.

Бали — экзотика и роскошь

Для тех, кто готов потратить больше на роскошный отдых, стоит обратить внимание на Бали, Индонезия. Стоимость новогоднего тура на двоих с условиями "все включено" на Бали составит 545 тысяч рублей. Это направление идеально подходит для тех, кто ищет экзотику, уединение и атмосферу расслабленного отдыха в сочетании с высоким уровнем сервиса.

Палаван — роскошный отдых на Филиппинах

Для самых взыскательных туристов, которые хотят провести Новый год в настоящем раю, есть курорт Палаван на Филиппинах. Стоимость отдыха на этом курорте с системой "все включено" значительно выше и составляет 1,4 миллиона рублей на двоих. Однако эта цена оправдана уникальностью места: Палаван славится своими невероятными пляжами, коралловыми рифами и доступом к настоящим природным чудесам.

Сравнение курортов

Курорт Страна Стоимость на двоих Условия
Пхукет Таиланд 440 000 рублей 4-звездочный отель, система "все включено"
Шри-Ланка Шри-Ланка 391 000 рублей Экономичный вариант, "все включено"
Фукуок Вьетнам 509 000 рублей Хорошее качество отдыха, система "все включено"
Бали Индонезия 545 000 рублей Высокий уровень сервиса, экзотика
Палаван Филиппины 1 400 000 рублей Роскошь, экзотические пляжи, системы "все включено"

Плюсы и минусы выбора новогоднего тура

Плюсы:

  1. Большой выбор курортов с разными ценовыми категориями.

  2. Все курорты предлагают высокий уровень сервиса с системой "все включено".

  3. Возможность выбрать место отдыха в зависимости от бюджета и предпочтений.

Минусы:

  1. Цены на некоторые курорты, такие как Палаван, значительно выше, что может стать преградой для многих туристов.

  2. Высокий спрос на новогодние туры — ограниченная доступность билетов и мест в отелях.

Как выбрать идеальный новогодний тур

  1. Определитесь с бюджетом. Если ваш бюджет ограничен, выберите более доступные курорты, такие как Шри-Ланка или Вьетнам.

  2. Учитывайте атмосферу отдыха. Если вам важна экзотика и возможность провести отпуск в уединении, выберите Палаван или Бали.

  3. Обратите внимание на уровень сервиса. Для тех, кто хочет насладиться высоким уровнем комфорта, подойдут Пхукет и Бали, где все условия соответствуют международным стандартам.

Независимо от того, какой курорт вы выберете, новогодние каникулы в Азии обещают стать незабываемым опытом с сочетанием отличного сервиса, красивой природы и экзотической атмосферы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы отметили мягкий сезон для поездки в Камбоджу сегодня в 14:36
Камбоджа за 10 дней перевернула отпуск: Сием Рип, Пномпень и Ко Ронг показали три разные реальности

Откройте для себя Камбоджу: смесь древних храмов, невероятных пляжей и уникальной культуры в одном незабываемом путешествии.

Читать полностью » Туристы выбрали блокноты с ковровыми обложками сувениром года сегодня в 13:28
Приехал в Стамбул с пустым чемоданом — и понял, зачем это делают бывалые путешественники

Что привезти из Стамбула, чтобы сувенир не пылился на полке, а стал частью жизни? Катя Косова собрала идеи, которые точно сохранят атмосферу города.

Читать полностью » Температура в глубинке Карелии зимой опускается до минус 25 — синоптики сегодня в 2:34
Нашла способ смотреть Карелию зимой без толп — жаль, раньше не догадывалась

Зимняя Карелия удивляет переменчивой погодой, сиянием снега и тишиной озёр. Разбираемся, что посмотреть, как подготовиться и чем заняться в этом северном регионе.

Читать полностью » Эксперты назвали стоимость бюджетных поездок по России — АТОР сегодня в 1:58
Нашла способ улететь в Дагестан за копейки — сама не верю, что так работает

Как выбрать путешествие, которое подарит яркие впечатления и не потребует больших затрат? Обзор направлений, где природа, колорит и эмоции стоят разумных денег.

Читать полностью » Гонконг повысил турпоток в центр города — специалисты туриндустрии сегодня в 0:25
Гонконг давит небоскрёбами, а Макао убаюкивает Европой: путешественники раскрывают контраст двух миров

Как за несколько дней увидеть два разных мира — шумный Гонконг и спокойный Макао. Рассказываю, как спланировать маршрут, избежать лишних трат и получить максимум впечатлений.

Читать полностью » В Мексике чипсы — не просто закуска, а целое блюдо: рассказ Марии Ершовой вчера в 23:59
Острая правда о Мексике: как я пережила леденцы с перцем и начос на завтрак

Блогерша Марина Ершова рассказала, как чипсы и начос в Мексике стали не просто закуской, а целым блюдом. Узнайте, почему мексиканцы так любят острые продукты и чипсы.

Читать полностью » вчера в 23:26

Россия, Китай и Монголия запускают амбициозный проект «Великий чайный путь», который объединит 19 российских регионов и откроет туристам уникальные культурные и природные маршруты.

Читать полностью » Почему финны хорошо относятся к россиянам: наблюдения туристки вчера в 22:59
Жила среди финнов 7 лет: что мне помогло завоевать их уважение

Екатерина, россиянка, которая прожила семь лет в Финляндии, рассказала о позитивном отношении местных жителей к россиянам и их трудолюбии.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Эмоциональные слёзы снижают уровень стресса — психологи
Спорт и фитнес
Аналитики: онлайн-фитнес помогает женщинам экономить время и тренироваться дома
Питомцы
Возраст пса формирует его активность и здоровье
Еда
Испекла один и тот же пирог в трёх формах — и результат поразил: вот какая посуда лучше всего
Садоводство
Зимний осмотр не показывает уровень талых вод отметил риелтор Константин Апрелев
Авто и мото
84% автомобилистов в Москве и Подмосковье сменили шины на зимние к первому снегопаду — Авто Mail
Еда
Попробовала готовить без молока — и удивилась: растительные напитки сделали блюда ещё лучше
Культура и шоу-бизнес
16-летняя Анна Пересильд научилась готовить и убираться дома — интервью НТВ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet