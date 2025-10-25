Праздник со скидкой: в Нижнем Новгороде сократили расходы на детские подарки к Новому году

Мэрия Нижнего Новгорода уменьшила бюджет на закупку новогодних подарков для детей из социально незащищённых семей. Как сообщает ФедералПресс, вместо изначально запланированных 12 миллионов рублей на эти цели потратят 8,76 миллиона.

Кто поставит подарки

Контракт на поставку получила компания ООО ХК «Кондитерский дом Аксенов В. В.» из Челябинска. Всего будет закуплено 19 тысяч подарков, которые вручат детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как удалось сэкономить

На участие в тендере подали заявки три компании. Одна предложила выполнить контракт за 10,2 миллиона рублей, другая — за 8,7 миллиона. В результате электронного аукциона победитель снизил цену ещё на 60 тысяч рублей, добившись почти тридцатипроцентной экономии относительно начальной стоимости.

Социальный акцент

Несмотря на сокращение бюджета, в департаменте по социальной политике отметили, что качество подарков сохранится на прежнем уровне, а их состав соответствует требованиям безопасности и санитарным нормам.