Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дед Мороз
Дед Мороз
© unsplash.com by Mike Arney mikearney is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Приволжский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:18

Праздник со скидкой: в Нижнем Новгороде сократили расходы на детские подарки к Новому году

В Нижнем Новгороде сократили расходы на новогодние подарки для детей

Мэрия Нижнего Новгорода уменьшила бюджет на закупку новогодних подарков для детей из социально незащищённых семей. Как сообщает ФедералПресс, вместо изначально запланированных 12 миллионов рублей на эти цели потратят 8,76 миллиона.

Кто поставит подарки

Контракт на поставку получила компания ООО ХК «Кондитерский дом Аксенов В. В.» из Челябинска. Всего будет закуплено 19 тысяч подарков, которые вручат детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как удалось сэкономить

На участие в тендере подали заявки три компании. Одна предложила выполнить контракт за 10,2 миллиона рублей, другая — за 8,7 миллиона. В результате электронного аукциона победитель снизил цену ещё на 60 тысяч рублей, добившись почти тридцатипроцентной экономии относительно начальной стоимости.

Социальный акцент

Несмотря на сокращение бюджета, в департаменте по социальной политике отметили, что качество подарков сохранится на прежнем уровне, а их состав соответствует требованиям безопасности и санитарным нормам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пензе появятся новые точки Wi-Fi у Музея одной картины — Изосимов 23.10.2025 в 23:26
Интернет будет, но не везде: где в Пензе поймаешь Wi-Fi, а где — воздух

В Пензе расширят сеть общественного Wi-Fi: новые точки появятся на Московской улице и у Музея одной картины, а мобильный интернет по-прежнему нестабилен.

Читать полностью » В Пензенской области частные районы остаются без мобильного интернета — Изосимов 23.10.2025 в 22:26
Интернет сюда не доехал: целые улицы Пензы остаются в офлайне

Жители частных районов Пензы остаются без интернета — провайдеры не идут в убыток, а власти обещают в ближайшее время представить схему подключения к сети.

Читать полностью » Семьи Саратовской области получат 50 и 100 тысяч рублей за двойни и тройни 23.10.2025 в 21:16
Саратов платит за пополнение: за тройню — сотня тысяч на руки

С 2026 года саратовские семьи при рождении двойни или тройни смогут получить единовременные выплаты до 100 тысяч рублей — вне зависимости от дохода родителей.

Читать полностью » Посещаемость сайтов с вакансиями в Самаре осенью выросла на 30% — данные hh.ru 23.10.2025 в 20:26
Самара проснулась: почему осенью все вдруг кинулись искать работу

Осенью самарцы активнее ищут работу, а эксперты делятся секретами карьерного роста: как выстроить путь от новичка до директора в эпоху технологий.

Читать полностью » Ветераны СВО и аграрии учатся пилотировать дроны в Пензенской области 23.10.2025 в 19:56
Дроны учат пахать: в сёлах появляются пилоты будущего

Ветераны и аграрии Пензенской области осваивают управление дронами: новое обучение помогает им повысить квалификацию и внедрить технологии будущего в сельское хозяйство.

Читать полностью » В Пензенской области в 2026 году повысят прожиточный минимум 22.10.2025 в 3:36
На еду, одежду и жизнь: сколько власти считают достаточным в 2026 году

В Пензенской области в 2026 году планируют повысить прожиточный минимум. Узнайте, на сколько вырастут суммы для трудоспособных, пенсионеров и детей.

Читать полностью » Онколог из Пензы рассказал, какие формы мастопатии опасны для женщин 22.10.2025 в 2:26
Не каждая мастопатия — приговор, но одна из них почти как рак: как распознать

Мастопатия — не всегда приговор. Врач из Пензенского онкодиспансера объяснил, чем она отличается от рака и почему регулярные обследования спасают жизнь.

Читать полностью » Глава Кузнецка Сергей Златогорский раскритиковал подчинённых за отсутствие инициативы 22.10.2025 в 1:17
Туалет на кладбище стал последней каплей: глава Кузнецка устал всё делать сам

Сергей Златогорский вновь обрушился с критикой на чиновников Кузнецка — на этот раз за полное отсутствие инициативы. Что возмутило главу города?

Читать полностью »

Новости
ДФО
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 с эпицентром на глубине 22 км
Наука
BMC Geriatrics: быстрая потеря зубов у пожилых людей повышает риск смертности
Наука
Российские учёные создали новое противовоспалительное соединение против устойчивых бактерий
Технологии
Роскачество зафиксировало случаи подделки товаров на маркетплейсах
Спорт и фитнес
Отжимание на одной руке: техника, ошибки и пошаговая программа тренировок
Авто и мото
Стандартные сигнализации премиальных авто легко обходятся профессионалами
Наука
Хо Мин: в древней столице Кореи Кёнджу нашли полный комплект доспехов эпохи Силла
Наука
Археолог Колберн: в Иране обнаружена древнейшая фигурка тигра возрастом 5000 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet