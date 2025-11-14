Куплю билет в ноябре, пока не остался без зарплаты: как забронировать новогодний перелет по выгодной цене

С приближением новогодних праздников цены на авиабилеты в России ожидаемо растут, и, по мнению экспертов, сдержать этот рост не получится. Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru, рассказал, что самый эффективный способ сэкономить на перелетах в праздничный сезон — это покупать билеты заранее.

Причины удорожания авиабилетов

В интервью НСН Гусаров отметил, что дальние перелеты не могут быть дешевыми, особенно в пиковые периоды, такие как новогодние праздники. По его словам, стоимость авиабилетов редко превышает 50% от общего бюджета на отдых, так как расходы на туры включают не только стоимость билетов, но и гостиницы, услуги туроператора, а также пребывание на курорте.

"Дальний перелет не может быть дешевым, и вряд ли сегодня можно упрекнуть авиакомпании в запредельных ценах. Часто туроператоры используют скидки или чартерные рейсы, что позволяет снизить стоимость билетов по сравнению с регулярными рейсами", — объяснил Гусаров.

Рост цен на авиабилеты

Гусаров также добавил, что в 2025 году ожидается рост цен на авиабилеты по меньшей мере на 15% по сравнению с прошлым годом. Это связано с несколькими факторами, такими как инфляция, подорожание керосина и услуг аэропортов, а также введение новых обязательных сборов. В целом, стоимость авиаперевозок будет расти быстрее уровня инфляции.

Почему не удастся сдержать рост цен

По словам эксперта, сдержать рост цен в новогодние праздники можно было бы только отказавшись от рыночного ценообразования. Однако в этом случае не будет дешевых или дорогих билетов, а будет установлена некая усредненная цена, что, по мнению Гусарова, не является "социальной справедливостью". Спрос и предложение все равно будут определять цену билета.

"Как только заканчиваются новогодние каникулы, цены на авиабилеты заметно снижаются. В конце января и феврале — это самые низкие цены в году. Билеты на новогодние каникулы распродаются еще в сентябре, и за неделю до вылета их покупают уже единицы", — заключил Гусаров.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Заблаговременная покупка билетов позволяет сэкономить Рост цен в новогодние праздники и другие пиковые дни Возможность приобрести билеты по более низким ценам в конце января Трудности с доступностью билетов за несколько недель до праздников Скидки и чартерные рейсы могут снизить стоимость перелета Увеличение расходов из-за роста цен на топливо и обязательные сборы

FAQ

Почему авиабилеты становятся дороже на новогодние праздники?

Рост цен на авиабилеты в праздничные дни связан с увеличением спроса, повышением цен на топливо и услуг аэропортов, а также введением дополнительных сборов.

Как сэкономить на авиабилетах в новогодние праздники?

Самый эффективный способ — это покупка билетов заранее. Чем раньше вы забронируете билет, тем более выгодную цену сможете получить.

Когда билеты на новогодние каникулы становятся самыми дешевыми?

Цены на авиабилеты после окончания новогодних праздников существенно снижаются, а в конце января и феврале можно найти самые низкие тарифы.

Исторический контекст

Повышение цен на авиабилеты в новогодние праздники — это ежегодная практика, обусловленная сезонным спросом. Авиакомпании используют рыночное ценообразование, что позволяет им максимизировать прибыль в пиковые периоды. Этот процесс является частью стандартной бизнес-модели в авиационной отрасли.

Интересные факты