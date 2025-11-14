Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
бронирование и билет на самолет
бронирование и билет на самолет
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 0:59

Куплю билет в ноябре, пока не остался без зарплаты: как забронировать новогодний перелет по выгодной цене

Цены на авиабилеты вырастут на 15% в 2025 году — прогнозы Романа Гусарова

С приближением новогодних праздников цены на авиабилеты в России ожидаемо растут, и, по мнению экспертов, сдержать этот рост не получится. Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru, рассказал, что самый эффективный способ сэкономить на перелетах в праздничный сезон — это покупать билеты заранее.

Причины удорожания авиабилетов

В интервью НСН Гусаров отметил, что дальние перелеты не могут быть дешевыми, особенно в пиковые периоды, такие как новогодние праздники. По его словам, стоимость авиабилетов редко превышает 50% от общего бюджета на отдых, так как расходы на туры включают не только стоимость билетов, но и гостиницы, услуги туроператора, а также пребывание на курорте.

"Дальний перелет не может быть дешевым, и вряд ли сегодня можно упрекнуть авиакомпании в запредельных ценах. Часто туроператоры используют скидки или чартерные рейсы, что позволяет снизить стоимость билетов по сравнению с регулярными рейсами", — объяснил Гусаров.

Рост цен на авиабилеты

Гусаров также добавил, что в 2025 году ожидается рост цен на авиабилеты по меньшей мере на 15% по сравнению с прошлым годом. Это связано с несколькими факторами, такими как инфляция, подорожание керосина и услуг аэропортов, а также введение новых обязательных сборов. В целом, стоимость авиаперевозок будет расти быстрее уровня инфляции.

Почему не удастся сдержать рост цен

По словам эксперта, сдержать рост цен в новогодние праздники можно было бы только отказавшись от рыночного ценообразования. Однако в этом случае не будет дешевых или дорогих билетов, а будет установлена некая усредненная цена, что, по мнению Гусарова, не является "социальной справедливостью". Спрос и предложение все равно будут определять цену билета.

"Как только заканчиваются новогодние каникулы, цены на авиабилеты заметно снижаются. В конце января и феврале — это самые низкие цены в году. Билеты на новогодние каникулы распродаются еще в сентябре, и за неделю до вылета их покупают уже единицы", — заключил Гусаров.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Заблаговременная покупка билетов позволяет сэкономить Рост цен в новогодние праздники и другие пиковые дни
Возможность приобрести билеты по более низким ценам в конце января Трудности с доступностью билетов за несколько недель до праздников
Скидки и чартерные рейсы могут снизить стоимость перелета Увеличение расходов из-за роста цен на топливо и обязательные сборы

FAQ

Почему авиабилеты становятся дороже на новогодние праздники?

Рост цен на авиабилеты в праздничные дни связан с увеличением спроса, повышением цен на топливо и услуг аэропортов, а также введением дополнительных сборов.

Как сэкономить на авиабилетах в новогодние праздники?

Самый эффективный способ — это покупка билетов заранее. Чем раньше вы забронируете билет, тем более выгодную цену сможете получить.

Когда билеты на новогодние каникулы становятся самыми дешевыми?

Цены на авиабилеты после окончания новогодних праздников существенно снижаются, а в конце января и феврале можно найти самые низкие тарифы.

Исторический контекст

Повышение цен на авиабилеты в новогодние праздники — это ежегодная практика, обусловленная сезонным спросом. Авиакомпании используют рыночное ценообразование, что позволяет им максимизировать прибыль в пиковые периоды. Этот процесс является частью стандартной бизнес-модели в авиационной отрасли.

Интересные факты

  1. Авиакомпании начинают продавать билеты на новогодние праздники уже с сентября, что позволяет туристам приобрести их по более низким ценам.

  2. С увеличением цен на авиабилеты часто происходит рост интереса к чартерным рейсам, которые предлагают более доступные тарифы.

  3. В конце января и феврале наблюдается резкое падение цен на авиабилеты, что делает этот период идеальным для бюджетных путешественников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белизские девушки шокируют своей уверенностью и свободой: почему они не боятся быть собой вчера в 21:16

Как белизские женщины живут на полную катушку? Тревел-блогерша раскрывает секреты уверенности и свободы местных жительниц.

Читать полностью » Туристам в Китай нужно следить за сроком действия паспорта — советы от экспертов вчера в 21:02
Пришлось повозиться с паспортом перед поездкой в Китай: важные требования, о которых не все знают

Въезд в Китай для россиян требует, чтобы заграничный паспорт был действителен минимум 6 месяцев после возвращения. Узнайте все важные детали и документы, необходимые для поездки.

Читать полностью » Курорт вчера в 20:59
Нашел горнолыжную "жемчужину" не в Альпах — чем Архыз обгоняет весь мир

Курорт «Архыз» снова стал лучшим горнолыжным курортом России. Какие новшества ожидают туристов в 2025 году и как развивается инфраструктура курорта? Читайте подробнее.

Читать полностью » Россия глазами иностранцев: самые странные и неожиданные вопросы, которые они задают вчера в 20:26

Саша Коновалова рассказала, что чаще всего интересует иностранцев о России: от морозов до красоты россиянок.

Читать полностью » Уральные авиалинии вводят дозаправку на рейсах в Египет — что это значит для пассажиров вчера в 20:02
Летел в Шарм-эль-Шейх, а попал в Минводы: какие дозаправки и задержки светят россиянам на пути на Ближний Восток

Пассажиры рейсов "Уральских авиалиний" из Москвы в Египет столкнулись с дополнительной дозаправкой. Узнайте, как это повлияет на время полета и что об этом думают туристы.

Читать полностью » Туристы столкнулись с проблемами разблокировки сим-карт по возвращении из-за рубежа — МТС вчера в 19:59
Сим-карту заблокировали после поездки: вот что я сделал, чтобы вернуть связь

Возвращение из-за границы может обернуться проблемами с мобильной связью. Как избежать сбоев при разблокировке сим-карты и что делать в случае трудностей? Читайте нашу статью.

Читать полностью » Франция взбунтовалась против Еврокомиссии: в ЕС не оценили идею об отмене виз для россиян вчера в 19:18

Франция продолжит выдавать туристические визы россиянам, несмотря на рекомендации Еврокомиссии. Какие условия и требования при этом сохраняются?

Читать полностью » Мошенники могут использовать поддельные сообщения при разблокировке номеров — советы по безопасности вчера в 19:02
Мошенничество на почве "периода охлаждения": как я спас свои данные при разблокировке номера

С введением «периода охлаждения» для туристов в России, IT-специалисты предупреждают о возможных мошенничествах. Узнайте, как защитить свои данные и избежать мошенников при разблокировке номера.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Зимний стресс для цветов: листья тускнеют и опадают — по мнению ботаников
Красота и здоровье
Доктор Осипов: одышка и кашель могут быть признаками пневмонии
Еда
Холодец из говядины и говяжьих ножек получается прозрачным при медленной варке — повар
Авто и мото
Toyota отзывает 126 тыс. автомобилей из-за проблем с двигателями — NHTSA
Садоводство
Укрытие роз агроволокном защищает растения от сильных морозов — Иван Сидоров
Питомцы
Собаки снижают уровень стресса на работе — исследование Рэндольфа Т. Баркера
Еда
Пропорции кофе и воды важны для вкуса — бариста Калина Тео
Наука
Исландия оценивает риски от разрушения Атлантического течения — министр Йоханнссон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet