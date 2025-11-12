Жители сами устраивают шоу: в Екатеринбурге объяснили отказ от салюта на Новый год

Жителям Екатеринбурга в этом году вновь придётся встречать Новый год без традиционного салюта. Городские власти четвёртый раз подряд отказались от организации фейерверка. Об этом сообщил директор департамента культуры Илья Марков.

Почему фейерверк не состоится

На пресс-конференции в ТАСС Марков напомнил, что город уже несколько лет не использует пиротехнику в новогоднюю ночь.

"Мы уже давненько не используем пиротехнические изделия непосредственно в Новый год. На сегодняшний день мы этого не планируем. И одна из причин заключается в том, что жители Екатеринбурга сами это делают", — пояснил он.

Таким образом, власти решили не дублировать частные инициативы и сосредоточиться на других форматах новогодних развлечений.

Чем заменят салют

Без фейерверков Екатеринбург живёт с 2022 года, но праздничное настроение, по словам чиновников, всё равно будет обеспечено. В этом сезоне в городе появятся два ледовых городка.

Первый откроют в Историческом сквере - сейчас идёт поиск подрядчика для его строительства. Второй, уже в стадии активных работ, появится в спортивном квартале "Архангел Михаил".

Жителей ждут ледяные скульптуры, фотозоны и катки, которые станут основными точками притяжения горожан на новогодние праздники.