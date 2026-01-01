Новогодние каникулы меняют правила движения: на улицах появляется риск, о котором все забывают

Новогодние каникулы меняют привычный ритм жизни городов, и дороги в эти дни начинают жить по особым правилам. Потоки машин редеют, но рисков для водителей становится больше, чем кажется на первый взгляд. Праздничная расслабленность, алкоголь и пиротехника создают на улицах нестандартные ситуации. Об этом сообщает Авто Mail.

Пешеходы становятся непредсказуемыми

В праздничные дни внимание водителей должно быть сосредоточено не только на состоянии дороги, но и на поведении людей вокруг. Эйфория от выходных и горячительные напитки заметно снижают самоконтроль пешеходов. Они могут выходить на проезжую часть в неположенных местах, переходить дорогу на красный сигнал светофора или просто не замечать приближающийся автомобиль.

Особую опасность представляют компании, гуляющие поздно вечером, а также дети, играющие возле дорог или увлечённо наблюдающие за салютами. В таких ситуациях повышается риск мелких наездов и конфликтов, особенно во дворах и узких проездах, где пространство для манёвра ограничено. Поэтому водителю важно заранее снижать скорость и быть готовым к неожиданному появлению человека на дороге.

Усиленный контроль со стороны ГИБДД

Новогодние каникулы традиционно сопровождаются повышенным вниманием со стороны дорожной полиции. Основной акцент делается на проверке трезвости водителей, поэтому любое употребление алкоголя должно исключать последующую поездку за рулём. Даже короткая поездка "на пару кварталов" может обернуться серьёзными последствиями, если водитель переоценил своё состояние.

Кроме этого, стоит заранее убедиться, что все документы в порядке. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и действующий полис ОСАГО должны быть под рукой, поскольку инспекторы в праздничные дни чаще обращают внимание на формальные нарушения. Спокойное поведение и отсутствие суеты за рулём помогают избежать лишних вопросов и задержек.

Поведение других водителей

Свободные дороги создают иллюзию безопасности, но именно она часто становится причиной аварий. В потоке встречаются водители, которые ведут себя агрессивно или неадекватно: пересекают линии разметки, резко перестраиваются или игнорируют сигналы светофора. При первых признаках такого движения разумнее увеличить дистанцию и не пытаться предсказать логику чужих манёвров.

Даже при проезде перекрёстка на зелёный свет полезно убедиться, что путь действительно свободен, особенно ночью. В этот период возрастает влияние привычек, которые незаметно повышают риск ДТП, включая спешку и потерю концентрации. Дополнительного внимания заслуживают автомобили каршеринга, которыми нередко управляют неопытные или уставшие водители.

Пиротехника рядом с дорогами

Фейерверки и петарды стали неотъемлемой частью новогодних праздников, но для автомобилистов они могут представлять реальную угрозу. Запуск пиротехники рядом с проезжей частью способен ослепить водителя или спровоцировать резкое торможение. В отдельных случаях ракеты и петарды попадают в движущийся автомобиль, что создаёт опасную ситуацию для всех участников движения.

Дополнительный фактор риска — животные, особенно собаки, которые из-за громких хлопков могут вырываться у хозяев и неожиданно выбегать на дорогу. В таких местах особенно важно сохранять спокойствие и контролировать скорость.

Состояние дорожного покрытия

Зимние оттепели нередко обнажают слабые места дорожной инфраструктуры. Под слоем снега и воды скрываются глубокие ямы с острыми краями, способные повредить колёса или элементы подвески. В праздничные дни коммунальные и ремонтные службы работают менее активно, поэтому водителю приходится рассчитывать в первую очередь на собственную внимательность.

Аналогичная ситуация складывается и с уборкой снега. Накат, колея и неубранные участки дороги требуют плавного управления и отказа от резких манёвров, особенно на второстепенных улицах и во дворах.