Планирую праздник без стресса: таймлайн на 31 декабря для быстрого и удобного приготовления
Новый год — это время веселья и радости, а не бесконечных часов на кухне. Чтобы встречать праздник с удовольствием, а не с усталостью, стоит заранее подготовиться и сократить время, проведенное за готовкой. В этом меню всё продумано для того, чтобы вы могли насладиться вечерним торжеством, не утонув в заботах.
План действий: таймлайн готовки и список покупок
Главный секрет спокойного 31 декабря — это подготовка. Разделите весь процесс на несколько этапов, чтобы избежать лишней суеты.
Шаг 1: закупки (28-29 декабря)
Для того чтобы избежать лишних покупок и не тратить деньги на ненужные продукты, составьте чёткий список и следуйте ему.
Необходимые продукты:
-
Белки: куриные бёдра или голени — 1,8 кг (или свиная шея — 1,3 кг),
яйца — 10 шт, куриная печень — 500 г (или консервированная фасоль — 400 г).
-
Овощи и консервы: картофель — 2,5 кг, морковь — 1,2 кг, свёкла — 1,2 кг, лук — 5 шт, зелёный горошек — 400 г, квашеная капуста — 500 г, солёные огурцы — 300 г.
-
Бакалея и молочка: батон, тарталетки, растительное масло, йогурт — 400 г, сливочный сыр — 300 г (или творог), специи.
-
Фрукты и напитки: апельсины/мандарины — 1,2 кг, клюква — 300 г (или морс), чёрный чай.
Сразу после покупки замаринуйте мясо для горячего. Для этого смешайте соль, перец, паприку и немного масла, натрите мясо и уберите в холодильник. Оно станет только вкуснее!
Шаг 2: заготовки (30 декабря)
Этот день будет самым продуктивным. Важно заранее приготовить всё, что можно будет хранить в холодильнике.
-
Отварите картофель, морковь и яйца для салатов. Остудите и уберите в холодильник прямо в кожуре.
-
Запеките свёклу в фольге — так она станет слаще.
-
Приготовьте паштет для тарталеток и дипы для овощей.
-
Сварите основу для пунша: крепкий чай с соком и специями.
Шаг 3: сборка (31 декабря)
Это тот день, когда стоит минимизировать усилия, оставив только нужные шаги для финальной подготовки.
До 15:00: нарежьте овощи для "Оливье" и винегрета, но не заправляйте. Сложите нарезанные ингредиенты в разные контейнеры. Подготовьте противень: выложите картофель, морковь и замаринованное мясо. Соберите десерт и отправьте в холодильник.
21:30: ставьте противень с горячим в духовку. Теперь у вас есть целый час свободы!
22:30: заправьте салаты, разложите по тарелкам канапе и тарталетки. Подогрейте пунш.
23:15: финальная сервировка. Доставайте ароматное горячее из духовки и ставьте в центр стола. Всё готово!
Чек-лист для начинающих
-
Закупка продуктов: список из ингредиентов уже составлен.
-
Заготовки накануне: отварить овощи, запечь свёклу, сделать паштет и дипы.
-
Сборка 31 декабря: нарезать овощи, запечь горячее, подготовить канапе и пунш.
Плюсы и минусы
Плюсы:
-
Минимум времени в день праздника — всё готово заранее.
-
Бюджетность — меню по доступным ценам, с учётом всех важных заготовок.
-
Меньше посуды и уборки: меньше кастрюль и грязных тарелок.
-
Шикарный результат — быстрое приготовление без стресса.
Минусы:
-
Нужно заранее планировать: важно соблюдать таймлайн, чтобы не упустить важные моменты.
-
Необходимость в холодильнике: для хранения всех заготовок и ингредиентов.
FAQ
-
Какой напиток подойдет к такому новогоднему столу?
Идеальным вариантом станет пунш, который можно сделать заранее и подогреть перед подачей. Также хорошо подойдут соки и чёрный чай.
-
Как долго можно хранить заготовки в холодильнике?
Салаты и паштеты лучше готовить за 1-2 дня до праздника, а запеченные овощи и мясо могут храниться в холодильнике до 24 часов.
-
Как сделать стол более праздничным без лишних затрат?
Поставьте на стол красивые тарелки с закусками, канапе и тарталетками. Этого будет достаточно для создания атмосферного стола.
