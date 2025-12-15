Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка на новогодней вечеринке
Девушка на новогодней вечеринке
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 2:31

Выбрала этот цвет для встречи Нового года — и не прогадала: символ 2026 такое точно одобрит

Холодные цвета не рекомендовали для Нового года 2026 — стилисты

В новогоднюю ночь хочется не просто выглядеть красиво, а почувствовать особое настроение — словно праздник действительно может что-то изменить. Символ 2026 года задаёт тон: это время энергии, движения и ярких эмоций. Поэтому и образ для встречи Нового года советуют подбирать с огненным характером. Об этом сообщает Top15Moscow.

Лошадь любит энергию: какие оттенки в приоритете

Красная Огненная Лошадь не терпит скуки и приглушённых решений. Холодные, "приглушающие" цвета — серый, чёрный, глубокий синий — в эту ночь лучше оставить в стороне. Палитра образа должна быть тёплой, живой и насыщенной, такой, которая буквально заряжает настроением. Хороший ориентир — оттенки, от которых становится тепло уже при взгляде в зеркало.

Красный — главный герой ночи

Алый, карминовый, винный и оттенки бургунди считаются самыми сильными цветами года. Они ассоциируются с уверенностью, страстью и внутренним огнём. Красное платье или костюм автоматически делает образ центральным и притягивает внимание без лишних усилий.

Если яркий алый кажется слишком смелым, можно выбрать более глубокий бордовый. Он выглядит благороднее и отлично смотрится на фотографиях. Особое значение имеет ткань: шёлк, плотный атлас, качественная шерсть или бархат подчеркнут цвет и сделают образ дороже. А вот неоновые оттенки лучше не использовать — они не поддерживают нужную энергетику года.

Оранжевый — тепло и радость

Для тех, кому ближе мягкое тепло, подойдут оттенки оранжевого: мандариновый, манговый, терракотовый. Они ассоциируются с радостью, изобилием и внутренним светом. Особенно выигрышно такие цвета смотрятся в сочетании с золотыми или коричневыми акцентами.

Важно учитывать оттенок кожи. Тёплые апельсиновые и персиковые тона подчёркивают смуглую кожу, а более спокойные, "сухие" оттенки вроде тыквенного или терракоты гармонируют со светлым тоном лица. Украшения из золота, бронзы или меди усиливают эффект и добавляют праздничности.

Золото, коричневый и зелёный — как акценты

Золотой цвет лучше использовать дозированно. Аксессуары — серьги, клатч, обувь или брошь — создадут нужный блеск без перегруженности. Матовая или мягко сияющая текстура выглядит элегантнее, чем активный глянец.

Коричневый символизирует устойчивость и уверенность. Оттенки шоколада, карамели и кофе с молоком хорошо работают в сочетании с красным или персиковым. Чтобы образ не выглядел скучно, стоит делать ставку на фактуру — бархат, кашемир, вельвет.

Зелёный лучше оставить в деталях. Изумрудные серьги, лаймовый клатч или даже зелёный маникюр добавят свежести. Главное — избегать холодных ментоловых тонов, которые могут "охладить" весь образ.

В итоге новогодний наряд в 2026 году — это баланс смелости и вкуса. Символ года поощряет яркость, но ценит продуманность. Главное — выбрать оттенки, в которых вы чувствуете себя уверенно и свободно, и позволить себе быть чуть ярче, чем обычно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Температура без простуды связана со стрессом и усталостью — терапевт Чернышова вчера в 16:45
Температура приходит без предупреждения: так организм кричит о перегрузке

Иногда жар без симптомов болезни — не сигнал тревоги, а естественная реакция организма на стресс, усталость или внутренние изменения.

Читать полностью » Недосып снижает способность мозга к восстановлению — врач-невролог Петр Соков вчера в 16:25
Сон — единственная уборка, без которой мозг тонет в собственных отходах

Мозг очищает себя только во сне — но пропущенные ночи не компенсировать. Почему выспаться "впрок" невозможно, объяснил невролог РУДН.

Читать полностью » Недосып увеличивает риск заболеваний и ухудшает работоспособность — учёные из Орегонского университета вчера в 16:11
Пропустила пару ночей без сна — и теперь понимаю, насколько это разрушает организм

Недосып может быть более разрушительным для здоровья, чем неправильное питание или недостаток физической активности. Исследования подтверждают важность полноценного сна для долголетия.

Читать полностью » Исследование показало низкое качество добавок омега-3 в России и мире — СО РАН вчера в 15:44
Когда обещания не совпадают с реальностью: почему омега-3 добавки не так эффективны, как мы думали

Исследование показало, что добавки омега-3 могут не содержать заявленные дозы полезных кислот, что снижает их эффективность для здоровья.

Читать полностью » Леденцы с цинком сокращают продолжительность простуды на 2-3 дня — Хельсинкский университет вчера в 15:44
Леденцы с цинком сокращают продолжительность простуды на 2-3 дня — Хельсинкский университет

Цинк может ускорить выздоровление при простуде. Исследования показывают, что леденцы с этим минералом сокращают болезнь на несколько дней.

Читать полностью » В Лос-Анджелесе проведены уникальные роды при абдоминальной беременности — Седарс-Синай вчера в 15:44
Мальчик, который выжил, несмотря на невозможное: как редкое чудо в Лос-Анджелесе изменило судьбы

В Лос-Анджелесе произошёл уникальный случай — медики спасли женщину и её ребенка при редчайшей абдоминальной беременности. Это настоящее чудо для всей семьи.

Читать полностью » Врачи борются с мифами, полученными пациентами через чат-боты и соцсети — Доктор Питер вчера в 15:44
Когда интернет становится опасным врачом: какие нелепые и опасные медицинские мифы увлекают россиян

Врачи сталкиваются с абсурдными медицинскими заблуждениями, порой возникшими из советов в интернете. Эксперты предлагают методы борьбы с дезинформацией.

Читать полностью » Дэн Бюттнер утверждает, что общение с близкими не менее важно для здоровья, чем правильное питание вчера в 15:44
Секрет долголетия в каждой ложке: как простые продукты могут увеличить продолжительность жизни

Дэн Бюттнер, исследователь долголетия, делится секретами своего здоровья: как простая растительная диета и общение с близкими способствуют долголетию.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Цвет автомобиля связан с уровнем интеллекта водителей — Scrap Car Comparison
Туризм
Суздаль стал лидером новогодних бронирований среди городов Золотого кольца – РСТ
Еда
Правильное хранение лимонов продлевает свежесть плодов — Martha Stewart
Дом
Сильно грязную микрофибру стирают в тёплой воде — House Digest
Садоводство
Рождественская пуансеттия вызывает раздражение кожи — Trucmania
Питомцы
Собаки снижают тревогу через выработку окситоцина у человека — ветеринар
Спорт и фитнес
Тренировка помогает убрать жир с боков — тренер клуба The Sports Club Грег Корсо
Наука
Теплые атмосферные реки участились в Антарктиде — Городецкая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet