Выбрала этот цвет для встречи Нового года — и не прогадала: символ 2026 такое точно одобрит

В новогоднюю ночь хочется не просто выглядеть красиво, а почувствовать особое настроение — словно праздник действительно может что-то изменить. Символ 2026 года задаёт тон: это время энергии, движения и ярких эмоций. Поэтому и образ для встречи Нового года советуют подбирать с огненным характером. Об этом сообщает Top15Moscow.

Лошадь любит энергию: какие оттенки в приоритете

Красная Огненная Лошадь не терпит скуки и приглушённых решений. Холодные, "приглушающие" цвета — серый, чёрный, глубокий синий — в эту ночь лучше оставить в стороне. Палитра образа должна быть тёплой, живой и насыщенной, такой, которая буквально заряжает настроением. Хороший ориентир — оттенки, от которых становится тепло уже при взгляде в зеркало.

Красный — главный герой ночи

Алый, карминовый, винный и оттенки бургунди считаются самыми сильными цветами года. Они ассоциируются с уверенностью, страстью и внутренним огнём. Красное платье или костюм автоматически делает образ центральным и притягивает внимание без лишних усилий.

Если яркий алый кажется слишком смелым, можно выбрать более глубокий бордовый. Он выглядит благороднее и отлично смотрится на фотографиях. Особое значение имеет ткань: шёлк, плотный атлас, качественная шерсть или бархат подчеркнут цвет и сделают образ дороже. А вот неоновые оттенки лучше не использовать — они не поддерживают нужную энергетику года.

Оранжевый — тепло и радость

Для тех, кому ближе мягкое тепло, подойдут оттенки оранжевого: мандариновый, манговый, терракотовый. Они ассоциируются с радостью, изобилием и внутренним светом. Особенно выигрышно такие цвета смотрятся в сочетании с золотыми или коричневыми акцентами.

Важно учитывать оттенок кожи. Тёплые апельсиновые и персиковые тона подчёркивают смуглую кожу, а более спокойные, "сухие" оттенки вроде тыквенного или терракоты гармонируют со светлым тоном лица. Украшения из золота, бронзы или меди усиливают эффект и добавляют праздничности.

Золото, коричневый и зелёный — как акценты

Золотой цвет лучше использовать дозированно. Аксессуары — серьги, клатч, обувь или брошь — создадут нужный блеск без перегруженности. Матовая или мягко сияющая текстура выглядит элегантнее, чем активный глянец.

Коричневый символизирует устойчивость и уверенность. Оттенки шоколада, карамели и кофе с молоком хорошо работают в сочетании с красным или персиковым. Чтобы образ не выглядел скучно, стоит делать ставку на фактуру — бархат, кашемир, вельвет.

Зелёный лучше оставить в деталях. Изумрудные серьги, лаймовый клатч или даже зелёный маникюр добавят свежести. Главное — избегать холодных ментоловых тонов, которые могут "охладить" весь образ.

В итоге новогодний наряд в 2026 году — это баланс смелости и вкуса. Символ года поощряет яркость, но ценит продуманность. Главное — выбрать оттенки, в которых вы чувствуете себя уверенно и свободно, и позволить себе быть чуть ярче, чем обычно.