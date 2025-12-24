Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка на новогодней вечеринке
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 2:30

Этот оттенок в новогоднем образе задаёт удачный тон всему году — многие недооценивают его влияние

Каждый год мы скептически улыбаемся разговорам о "счастливых" цветах, но опыт упрямо подбрасывает совпадения. Стоит сменить оттенок платья — и праздник будто идёт по другому сценарию: настроение ровнее, общение легче, события складываются удачнее. Возможно, дело в психологии, а возможно — в тонкой настройке внутреннего состояния. Об этом пишет дзен-канал "Эликсир Жизни".

Почему цвет играет роль в новогоднюю ночь

Цвет — один из самых простых способов задать себе нужный настрой. Он влияет на самоощущение, уверенность и то, как нас воспринимают окружающие. В 2026 году, который ассоциируют с необходимостью баланса, мягкой силы и внутренней собранности, особенно ценятся оттенки, создающие ощущение спокойствия и устойчивости. Выбор цвета становится не столько модным решением, сколько инструментом для правильного старта года.

Глубокий изумруд — для уверенности и роста

Изумрудный оттенок традиционно связывают с темами стабильности и материального благополучия. Он добавляет образу глубины и спокойной уверенности, не требуя демонстративности. Такой цвет одинаково уместен в платье, аксессуарах или даже в деталях образа — например, в украшениях или маникюре. Изумруд воспринимается дорого и сдержанно, создавая ощущение надёжности.

Тёмно-синий — для больших перемен

Этот цвет выбирают те, кто настраивается на серьёзные изменения. Тёмно-синий помогает сосредоточиться, собрать мысли и не распыляться на лишнее. Он выглядит интеллигентно и универсально, подходит разным типажам и легко адаптируется под любой формат праздника — от торжественного ужина до камерной встречи.

Молочный и шампань — для лёгкости и гармонии

Светлые оттенки ассоциируются с "чистым листом" и спокойным течением событий. В таких цветах образ получается мягким и располагающим, а общение — более лёгким. Они не перегружают внешний вид и помогают чувствовать себя комфортно даже в шумной компании.

Золото — как акцент изобилия

Золотой цвет остаётся символом роста и щедрости. В 2026 году его советуют использовать аккуратно, в виде деталей. Украшения, обувь или небольшие элементы макияжа создают нужный акцент, не превращая образ в перегруженный. Умеренность здесь работает лучше всего.

Серо-стальной — для защиты и спокойствия

Этот оттенок подойдёт тем, кто устал от эмоциональных качелей и хочет более стабильного года. Он визуально собирает образ, помогает выглядеть сдержанно и уверенно. Серо-стальной хорошо смотрится как в нарядных, так и в более расслабленных вариантах одежды.

Пудрово-розовый — для тепла и отношений

Мягкий розовый оттенок добавляет образу нежности и открытости. Он подходит женщинам разного возраста и помогает создать ощущение комфорта и доверия. Главное — подобрать тон, который гармонирует с внешностью.

От каких оттенков советуют отказаться

Некоторые цвета могут усиливать ощущение усталости или хаоса. К ним относят грязно-серые, болотные и слишком резкие кислотные оттенки. Они способны визуально утяжелять образ и создавать ненужное напряжение в праздничный вечер.

Выбор цвета — это не магия, а способ настроить себя на нужную волну. Когда образ поддерживает внутреннее состояние, праздник проходит спокойнее, а начало года ощущается более уверенным.

