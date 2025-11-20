Позавидуют и на Красной площади: Екатеринбург придумал на Новый Год нечто незабываемое

Заведения, отели и загородные комплексы Екатеринбурга и области активно готовятся к Новому году, предлагая жителям и гостям региона различные варианты для праздника. Яркие вечеринки, фееричные фейерверки, изысканные блюда и безлимитные бары — в этой подборке можно найти самые интересные идеи для нестандартного празднования самой волшебной ночи в году. Ею делится издание URA. RU.

Каток на площади

Как и в прошлом году, екатеринбуржцы смогут встретить Новый год на главном катке города. Организаторы обещают атмосферу праздника с музыкой, горячим шоколадом и воспоминаниями из детства. Билеты пока не поступили в продажу, но она откроется в ближайшее время.

Golden Night в "Максимилансе"

Ресторан "Максимиланс" предложит вечеринку в честь наступающего 2026 года. Билеты на мероприятие обойдутся в 9900 рублей с человека, в стоимость войдут холодные и горячие закуски, основное блюдо, напитки и развлекательная программа.

Ресторан "Онегин"

В этом заведении новогодняя программа начнется 31 декабря в 22:00 и продлится до 4:00 1 января. В программе — иллюзионное шоу, живой вокал, саксофонист и анимация для детей. Специальное новогоднее меню включает авторские закуски, салаты, горячие блюда и десерты. Билеты для взрослого с алкоголем стоят 21 тысячу рублей, для детей — 9000 рублей.

Ramada by Wyndham Yekaterinburg

Для тех, кто ищет развлекательную программу с танцами и шоу, подходит формат Boogie's Bar. Ведущий Гоша Лебедев, шоу-балет IDOL и DJ NIKITA NEZHDANOV создадут зажигательную атмосферу. Для более спокойных вечеров предлагается программа в зале "Екатерина", где гостей ждет кавер-группа "Лимонад" и саксофонист. Также будут гадалки и праздничный фейерверк.

Hyatt Regency Ekaterinburg

В караоке-баре FIRESIDE пройдет вечеринка RED FIRE NIGHT с живой музыкой, караоке и сюрпризами. Ведущий Александр Пастухов и лучшие артисты создадут атмосферу праздника. Вечер будет сопровождаться безлимитным баром и фирменным меню от шефа.

"Атриум Палас Отель"

В этом отеле встречать Новый год можно будет с живой музыкой, бармен-шоу, коктейльным казино и детской анимацией. Программа начнется с welcome drink и продолжится с участием Деда Мороза. Стоимость бронирования необходимо уточнять у представителей отеля.

"Московская горка"

В отеле "Классик-холл" празднование начнется в 22:30 и продлится до двух часов ночи. В программе — изысканный фуршет, безлимитное игристое, танцевальная музыка и розыгрыш призов. Стоимость участия составляет 4000 рублей с человека.

Elements Ekaterinburg Hotel

Новогодняя ночь в стиле "Восточная сказка" будет сопровождаться фуршетом с игристым вином, развлекательной программой и мастер-классами. Весь вечер гости смогут наслаждаться феерией подарков и сюрпризов, а также розыгрышем суперприза — проживания в одном из отелей Стамбула.

Загородные комплексы

Загородные клубы предлагают уникальные новогодние программы. В "Белой лошади" в селе Кадниково, например, праздник начнется в 18:00 и продлится до 4:00. Гостей ждут уличные игры, мастер-классы, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, а также дискотека и праздничный салют. В 2026 году продолжение праздника ожидается 1 января, с доступом к горкам, катку и аниматорам для детей.

"Солнечный остров"

В селе Мостовское курорт предложит провести Новый год в роскоши и веселье. Праздничная ночь будет сопровождаться банкетом, шоу-программой, фейерверком и выступлениями артистов. На следующий день гости смогут насладиться спа-процедурами, катанием на горке и лыжах.

"Парк сказов"

В Арамили в "Парке сказов" предусмотрены несколько вариантов для праздника. В ресторане "Гуси-Лебеди" состоится банкет с поздравлением от Урал Мороза и Весны Красны, танцами и хороводами, а также фейерверком. Для тех, кто предпочитает уединение, предлагается аренда гостевого дома или беседки с экскурсиями по сказочному парку.

"Гора Белая"

Для любителей активного отдыха и горных лыж "Гора Белая" в поселке Уралец подготовила новогоднюю программу с фокусниками, воздушными гимнастками и аниматорами. Программа начнется в 22:00, проживание и участие в мероприятии обойдутся от 36 тысяч рублей.