Новый год в Турции: я уже забронировал место для самой яркой ночи — вот что меня ждёт
С наступлением зимнего сезона многие туристы начинают искать варианты для празднования Нового года. Турция, как всегда, представляет собой привлекательное направление для отдыхающих, благодаря разнообразным курортам, которые предлагают комфорт, теплое море и яркие развлекательные программы. Множество отелей по всей стране подготовили специальные новогодние мероприятия, которые включают концерты, вечеринки, шоу и мероприятия для всей семьи. В этом году отели предлагают не только традиционные новогодние ужины и шоу, но и целые многодневные программы для своих гостей.
Новогодние программы для взрослых
Отели Турции не ограничиваются только одним праздничным днем, и многие из них предлагают развлекательные программы на несколько дней. Это отличная возможность провести время в компании друзей или семьи, наслаждаясь праздниками и качественным сервисом.
Pine Beach Belek: Ретро-вечеринка и гала-ужин
Отель Pine Beach Belek, расположенный на побережье, приготовил для своих гостей 3-дневную программу, которая включает вечеринки, ужины и тематические мероприятия. 30 декабря здесь пройдет ретровечеринка, на которой можно будет насладиться атмосферой прошедших десятилетий. 31 декабря состоится обязательный новогодний гала-ужин, который будет сопровождаться выступлением квартета с классической музыкой, а завершится все дискотекой. На 1 января запланированы спортивные мероприятия и тематическая вечеринка.
Особенность программы в том, что все мероприятия проходят в неформальной, домашней обстановке, без участия звезд шоу-бизнеса. Для гостей это будет возможность насладиться отдыхом в приятной атмосфере, а также участвовать в веселых конкурсах и играх. Для детей в отеле подготовили новогоднее шоу с визитом Деда Мороза, а также различные игры и конкурсы.
ELA Excellence Resort Belek: Джаз, рэп и мастер-классы
Отель ELA Excellence Resort Belek предлагает своим гостям богатую развлекательную программу, которая охватывает несколько дней. В новогоднюю ночь для отдыхающих будет выступать оркестр Izmir Big Band, исполняющий классику и джаз, а уже 3 января гостей ждет дискотека с DJ Katya Guseva. 5 января на сцену выйдет российский рэпер Натан, который порадует фанатов живым выступлением.
Кроме того, для детей в отеле организуют кулинарные мастер-классы, тематическую вечеринку в стиле Покемонов и праздник с воздушными шарами. Для взрослых и детей предусмотрены различные активные развлечения и шоу, что создает незабываемую атмосферу праздника.
Gloria Hotels: Поп-музыка и клубные вечеринки
Отели сети Gloria (Golf Resort, Serenity, Verde Resort) предлагают разнообразные новогодние развлечения, которые будут интересны как взрослым, так и детям. Главным событием новогодней ночи станет концерт Buray - кипрско-турецкого поп-певца. В Gloria Verde Resort гостей порадует выступление поп-исполнителя Vedat Efe. После концертов в каждом из отелей состоится новогодняя клубная вечеринка, где гости смогут продолжить празднование в стиле.
Кроме того, для детей организуют праздничные программы, игры и конкурсы, а также мастер-классы, где малыши смогут научиться новому и почувствовать себя частью настоящего новогоднего шоу.
Развлечения для детей
Праздничная программа в турецких отелях — это не только вечеринки для взрослых, но и множество увлекательных мероприятий для детей. Отели стараются сделать так, чтобы каждый гость — независимо от возраста — почувствовал атмосферу праздника.
Lara Barut Collection: Праздничные игры и шоу
В Lara Barut Collection (Анталия) для маленьких постояльцев организуют отдельный новогодний праздник. В этот день дети будут играть в пиньяту с Дедом Морозом, танцевать и наслаждаться шоу мыльных пузырей. Для взрослых на гала-ужине будет предложено восточное шоу, а те, кто пожелает, смогут принять участие в вечеринке под открытым небом, которая создаст особую атмосферу праздника.
Xanadu Resort: Цирковое шоу и лазерное представление
Отель Xanadu Resort в Сиде также предложит своим гостям незабываемую программу. На католическое Рождество (25 декабря) будет организован специальный буфет и вечеринка с диджеем. В новогоднюю ночь гостей ждут цирковое, огненное и лазерное шоу, которое сделает праздник ярким и незабываемым. 1 января на бранче будет выступать трио музыкантов, что добавит празднику утонченности и уюта.
Для детей в отеле организуют развлекательные мероприятия, включая мастер-классы и тематические программы. Маленькие гости смогут ощутить себя настоящими волшебниками и участниками новогодних чудес.
Выбор тура: что важно для туристов
Для большинства туристов при выборе новогоднего тура в Турцию важнейшим фактором остается цена. Многие предпочитают недорогие отели, не ориентируясь на сложную развлекательную программу. Важно, чтобы новогодний тур был доступным и оставлял приятные воспоминания.
"Обычно люди, которые едут в Турцию на Новый год, довольны программой отелей. Стандартный запрос — веселый праздник с обилием алкоголя," — поделилась Наталья Рукавичкина, турагентство "Тур Эксперт Вип”.
Тем не менее, все больше туристов выбирают отели с более разнообразными программами и высококлассным сервисом, которые делают праздник не только веселым, но и незабываемым.
Сравнение популярных отелей
|Отель
|Местоположение
|Программа развлечений
|Для детей
|Pine Beach Belek
|Бельдиби
|Ретровечеринка, гала-ужин, дискотека
|Магическое шоу, визит Деда Мороза
|ELA Excellence Resort Belek
|Бельдиби
|Оркестр, дискотека, рэп-концерт
|Кулинарные мастер-классы, праздник с воздушными шарами
|Gloria Hotels (Golf, Serenity, Verde)
|Сиде
|Концерт Buray, клубная вечеринка
|Праздник для детей, пиньята, танцы
|Lara Barut Collection
|Анталия
|Восточное шоу, вечеринка под открытым небом
|Пиньята, шоу мыльных пузырей
|Xanadu Resort
|Сиде
|Цирковое и лазерное шоу
|Мастер-классы, развлекательные программы
Мифы и правда
Миф: Все турецкие отели предлагают одинаковые программы для отдыхающих на Новый год.
Правда: На самом деле каждый отель имеет свою уникальную программу, в которой есть как развлекательные мероприятия для детей, так и для взрослых. Разница в уровне услуг, а также в программе — от простых вечеринок до эксклюзивных концертов.
Исторический контекст
Турция долгое время остается одним из самых популярных направлений для новогоднего отдыха у россиян. С каждым годом курорты страны предлагают все больше новых услуг и программ, отвечающих высоким стандартам. Это делает Турцию отличным вариантом для проведения зимних каникул вдали от холодных российских зим.
