Салют
Салют
© commons.wikimedia.org by Michael Barera is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:26

Новый год в Турции: я уже забронировал место для самой яркой ночи — вот что меня ждёт

Турция подготовила новогодние программы с ретровечеринками и шоу — Наталья Рукавичкина

С наступлением зимнего сезона многие туристы начинают искать варианты для празднования Нового года. Турция, как всегда, представляет собой привлекательное направление для отдыхающих, благодаря разнообразным курортам, которые предлагают комфорт, теплое море и яркие развлекательные программы. Множество отелей по всей стране подготовили специальные новогодние мероприятия, которые включают концерты, вечеринки, шоу и мероприятия для всей семьи. В этом году отели предлагают не только традиционные новогодние ужины и шоу, но и целые многодневные программы для своих гостей.

Новогодние программы для взрослых

Отели Турции не ограничиваются только одним праздничным днем, и многие из них предлагают развлекательные программы на несколько дней. Это отличная возможность провести время в компании друзей или семьи, наслаждаясь праздниками и качественным сервисом.

Pine Beach Belek: Ретро-вечеринка и гала-ужин

Отель Pine Beach Belek, расположенный на побережье, приготовил для своих гостей 3-дневную программу, которая включает вечеринки, ужины и тематические мероприятия. 30 декабря здесь пройдет ретровечеринка, на которой можно будет насладиться атмосферой прошедших десятилетий. 31 декабря состоится обязательный новогодний гала-ужин, который будет сопровождаться выступлением квартета с классической музыкой, а завершится все дискотекой. На 1 января запланированы спортивные мероприятия и тематическая вечеринка.

Особенность программы в том, что все мероприятия проходят в неформальной, домашней обстановке, без участия звезд шоу-бизнеса. Для гостей это будет возможность насладиться отдыхом в приятной атмосфере, а также участвовать в веселых конкурсах и играх. Для детей в отеле подготовили новогоднее шоу с визитом Деда Мороза, а также различные игры и конкурсы.

ELA Excellence Resort Belek: Джаз, рэп и мастер-классы

Отель ELA Excellence Resort Belek предлагает своим гостям богатую развлекательную программу, которая охватывает несколько дней. В новогоднюю ночь для отдыхающих будет выступать оркестр Izmir Big Band, исполняющий классику и джаз, а уже 3 января гостей ждет дискотека с DJ Katya Guseva. 5 января на сцену выйдет российский рэпер Натан, который порадует фанатов живым выступлением.

Кроме того, для детей в отеле организуют кулинарные мастер-классы, тематическую вечеринку в стиле Покемонов и праздник с воздушными шарами. Для взрослых и детей предусмотрены различные активные развлечения и шоу, что создает незабываемую атмосферу праздника.

Gloria Hotels: Поп-музыка и клубные вечеринки

Отели сети Gloria (Golf Resort, Serenity, Verde Resort) предлагают разнообразные новогодние развлечения, которые будут интересны как взрослым, так и детям. Главным событием новогодней ночи станет концерт Buray - кипрско-турецкого поп-певца. В Gloria Verde Resort гостей порадует выступление поп-исполнителя Vedat Efe. После концертов в каждом из отелей состоится новогодняя клубная вечеринка, где гости смогут продолжить празднование в стиле.

Кроме того, для детей организуют праздничные программы, игры и конкурсы, а также мастер-классы, где малыши смогут научиться новому и почувствовать себя частью настоящего новогоднего шоу.

Развлечения для детей

Праздничная программа в турецких отелях — это не только вечеринки для взрослых, но и множество увлекательных мероприятий для детей. Отели стараются сделать так, чтобы каждый гость — независимо от возраста — почувствовал атмосферу праздника.

Lara Barut Collection: Праздничные игры и шоу

В Lara Barut Collection (Анталия) для маленьких постояльцев организуют отдельный новогодний праздник. В этот день дети будут играть в пиньяту с Дедом Морозом, танцевать и наслаждаться шоу мыльных пузырей. Для взрослых на гала-ужине будет предложено восточное шоу, а те, кто пожелает, смогут принять участие в вечеринке под открытым небом, которая создаст особую атмосферу праздника.

Xanadu Resort: Цирковое шоу и лазерное представление

Отель Xanadu Resort в Сиде также предложит своим гостям незабываемую программу. На католическое Рождество (25 декабря) будет организован специальный буфет и вечеринка с диджеем. В новогоднюю ночь гостей ждут цирковое, огненное и лазерное шоу, которое сделает праздник ярким и незабываемым. 1 января на бранче будет выступать трио музыкантов, что добавит празднику утонченности и уюта.

Для детей в отеле организуют развлекательные мероприятия, включая мастер-классы и тематические программы. Маленькие гости смогут ощутить себя настоящими волшебниками и участниками новогодних чудес.

Выбор тура: что важно для туристов

Для большинства туристов при выборе новогоднего тура в Турцию важнейшим фактором остается цена. Многие предпочитают недорогие отели, не ориентируясь на сложную развлекательную программу. Важно, чтобы новогодний тур был доступным и оставлял приятные воспоминания.

"Обычно люди, которые едут в Турцию на Новый год, довольны программой отелей. Стандартный запрос — веселый праздник с обилием алкоголя," — поделилась Наталья Рукавичкина, турагентство "Тур Эксперт Вип”.

Тем не менее, все больше туристов выбирают отели с более разнообразными программами и высококлассным сервисом, которые делают праздник не только веселым, но и незабываемым.

Сравнение популярных отелей

Отель Местоположение Программа развлечений Для детей
Pine Beach Belek Бельдиби Ретровечеринка, гала-ужин, дискотека Магическое шоу, визит Деда Мороза
ELA Excellence Resort Belek Бельдиби Оркестр, дискотека, рэп-концерт Кулинарные мастер-классы, праздник с воздушными шарами
Gloria Hotels (Golf, Serenity, Verde) Сиде Концерт Buray, клубная вечеринка Праздник для детей, пиньята, танцы
Lara Barut Collection Анталия Восточное шоу, вечеринка под открытым небом Пиньята, шоу мыльных пузырей
Xanadu Resort Сиде Цирковое и лазерное шоу Мастер-классы, развлекательные программы

Мифы и правда

Миф: Все турецкие отели предлагают одинаковые программы для отдыхающих на Новый год.

Правда: На самом деле каждый отель имеет свою уникальную программу, в которой есть как развлекательные мероприятия для детей, так и для взрослых. Разница в уровне услуг, а также в программе — от простых вечеринок до эксклюзивных концертов.

Исторический контекст

Турция долгое время остается одним из самых популярных направлений для новогоднего отдыха у россиян. С каждым годом курорты страны предлагают все больше новых услуг и программ, отвечающих высоким стандартам. Это делает Турцию отличным вариантом для проведения зимних каникул вдали от холодных российских зим.

