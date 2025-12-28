Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 15:55

Рязань стала новогодней столицей — и город не узнать: маршрут, который удивил с первых минут

Новогодняя Рязань предлагает прогулки, катки и гастрономические маршруты — гиды

Рязань снова получила статус новогодней столицы России, и город к праздникам заметно преобразился. Здесь легко совместить прогулки, гастрономические открытия и знакомство с историей. Зимняя Рязань предлагает больше, чем просто ёлки и огни — это маршрут впечатлений, который хочется пройти полностью. Об этом сообщает дзен-канал "Параллельная Россия".

Праздничный центр и городские прогулки

Первое, с чего стоит начать знакомство с новогодней Рязанью, — поймать само ощущение праздника. Его проще всего найти на Лыбедском бульваре и на городской ВДНХ, где сосредоточены основные украшения, световые инсталляции и события. Такой формат прогулок всё чаще выбирают те, кто планирует зимние путешествия по России, сочетая атмосферу праздника с неспешным ритмом города. Особый интерес вызывает обновлённая выставка достижений народного хозяйства, недавно прошедшая реставрацию и ставшая одной из точек притяжения.

Отдельного внимания заслуживает пешеходная улица Почтовая. Зимой она выглядит особенно нарядно: гирлянды, витрины, уличные музыканты и лавки с сувенирами создают атмосферу европейского рождественского променада. Здесь удобно задержаться, чтобы почувствовать ритм города и выбрать памятные мелочи без спешки.

Активный отдых и гастрономия

Рязань приятно удивляет количеством ледовых площадок — в городе работает 26 катков. Это позволяет выбрать как крупные пространства с прокатом, так и небольшие уютные площадки в районах, что хорошо вписывается в формат коротких поездок на праздники. Дополняет зимний маршрут визит в резиденцию Деда Мороза, куда заглядывают не только дети, но и взрослые, не прочь проверить, сбываются ли загаданные желания.

После прогулок логично продолжить день в кафе. Заведения в Рязани расположены компактно, а кухня ориентирована на локальные традиции, что делает город заметной точкой на карте внутреннего туризма. Одним из заметных мест остаётся "Хлебная площадь" в Гостином дворе, где атмосфера дополняет меню и создаёт ощущение путешествия во времени. Завершить гастрономическое знакомство стоит калинниками — местным десертом, который удобнее пробовать в формате ассорти.

История, символы и окрестности

Городская символика Рязани не ограничивается архитектурой. Один из необычных квестов — поиск грибов с глазами, небольших фигурок, спрятанных в разных точках города. Самые крупные из них находятся в Пьяном парке, где также расположен летний дом Дворянского собрания. Дополнить маршрут помогает прогулка по деревянной Рязани с резными домами на улицах Радищева, Право-Лыбедской, Свободы и Щедрина.

Рязанский кремль остаётся обязательной частью программы в любое время года. Здесь можно подняться на колокольню и посетить музеи, включая музей леденца и экспозицию "Аромат времени", связанную с историей Макса Фактора, уроженца Рязани. За пределами города интерес вызывают Старая Рязань, Старожиловский конезавод и усадьба в Кирицах, дополняющие представление о регионе.

