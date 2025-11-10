Где встретить Новый год в 2026 году, не переплачивая: топ курортов для отдыха на море

Каждый год мы задаемся вопросом, где встретить Новый год: дома в уютной атмосфере, на шумной вечеринке или на солнечном побережье? Пляжный отдых в зимние праздники — мечта для многих, но вот как организовать поездку так, чтобы это не оказалось слишком затратным?

Когда идея уехать на Новый год за границу набирает популярность, хочется выбрать страну с комфортным климатом, интересными достопримечательностями и, конечно, доступной ценой. Рассмотрим несколько популярных направлений и то, как можно сэкономить на поездке.

Открытые страны на Новый год

Для отдыха на море в Новый год 2026 года доступно много направлений. Однако из-за ограничений по авиасообщению некоторые страны могут потребовать пересадки. Чтобы помочь вам определиться, мы составили список популярных стран с указанием возможных вариантов перелета и ориентировочной стоимости туров.

Путевки на Новый год — 2026:

Египет - от 140 000 рублей ОАЭ - от 150 000 рублей Турция - от 125 000 рублей Мальдивы - от 330 000 рублей Таиланд - от 170 000 рублей (на 10 ночей) Сейшелы - от 360 000 рублей Куба - от 350 000 рублей (на 10 ночей) Шри-Ланка - от 220 000 рублей (на 10 ночей) Вьетнам - от 200 000 рублей (на 10 ночей) Гоа - от 220 000 рублей (на 10 ночей)

ОАЭ — идеальный выбор для новогоднего отдыха

Одним из лучших мест для встречи Нового года на море, безусловно, является Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ россияне могут отдыхать без визы, что делает страну еще более привлекательной для путешественников. К тому же, температура воздуха в зимние месяцы здесь вполне комфортная — от 24 до 27 градусов Цельсия, что идеально для пляжного отдыха.

Кроме пляжей, ОАЭ предлагает огромное количество развлекательных мероприятий: от грандиозных новогодних салютов, за которыми следит весь мир, до сафари по пустыне и традиционных бедуинских ужинов. Знаменитый Торговый Фестиваль в Дубае проходит с 5 декабря по 11 января, где скидки могут достигать 70%, что привлекает покупателей со всего мира.

Но будьте готовы, что цены на отдых могут сильно колебаться в зависимости от того, какой стиль отдыха вы предпочитаете. В ОАЭ можно найти как бюджетные варианты, так и роскошные отели. Например, путевка на двоих с вылетом из Москвы и сроком на 7 ночей может стоить от 145 000 рублей, но если вы хотите роскошь, сумма может возрасти в разы.

Турция — идеальный баланс между стоимостью и комфортом

Турция остается популярным направлением для отдыха на Новый год. С одной стороны, вы можете насладиться мягким климатом и отличным обслуживанием, с другой — цены на туры значительно ниже, чем в других странах.

Новый год в Турции на курортах, таких как Анталия или Белек, может быть немного прохладным (температура воздуха в декабре-январе колеблется от 10 до 15 градусов Цельсия), но все компенсируют отели с подогреваемыми бассейнами, отличная анимация и система "все включено". Стоимость тура на двоих на неделю составляет от 100 000 до 150 000 рублей, в зависимости от уровня отеля.

Если вы хотите особенного уюта, подумайте о поездке в Стамбул. Здесь можно насладиться старинной архитектурой, улицами, полными традиционных магазинов, и посмотреть на знаменитый Босфор. В Стамбуле всегда весело и много интересных мероприятий для туристов в новогодний период.

Тайланд — экзотика с солнечным настроением

Таиланд уже давно стал любимым направлением для российских туристов, особенно на Новый год. Здесь вас ждет не только прекрасное море и пляжи, но и экзотические фрукты, яркие шоу, а также множество культурных и природных достопримечательностей. Для тех, кто ценит атмосферу праздника, Тайланд идеально подойдет.

На Пхукете и в Бангкоке вас ждут прямые рейсы из Москвы, а стоимость тура на двоих с захватом Нового года составит от 170 000 рублей на 10 ночей. Паттайя и Краби — тоже отличные курорты, но стоит помнить, что с декабря по январь Таиланд переживает пик туристического сезона, что увеличивает цены на отели и билеты. Поэтому лучше бронировать туры заранее, чтобы сэкономить до 50% от стоимости.

Однако, несмотря на массу плюсов, есть и минусы. В Таиланде в этот период очень много туристов, и если вы не хотите попасть в толпу, лучше выбрать уединенные курорты или даже маленькие острова.

Мальдивы — райский уголок для тех, кто хочет уединения

Мальдивы — это, наверное, самый экзотический вариант для отдыха на Новый год. Здесь 1196 островов, и хотя не все из них обитаемы, каждый из них — это настоящий рай. Чистейшие пляжи, бирюзовое море и пальмовые рощи создают непередаваемую атмосферу уединения и релаксации.

Стоимость отдыха на Мальдивах высока, и путевки могут обойтись от 330 000 рублей за неделю на двоих. Но, если вы хотите встретить Новый год в уединении, это идеальное место для отдыха. К тому же, можно посетить джунгли-остров и покататься на велосипеде или пешком, наслаждаясь природой.

Вьетнам — нетуристический и недорогой

Если вы хотите провести Новый год на пляже, но без толп туристов, Вьетнам станет отличным выбором. Цены здесь ниже, чем в популярных курортах Таиланда, и отдых будет не только комфортным, но и доступным. Вьетнам только начинает набирать популярность среди россиян, и это отличный момент для посещения.

Просторные пляжи, теплое море и низкие цены на еду и экскурсии делают этот курорт привлекательным для тех, кто не ищет слишком дорогих направлений. Стоимость тура на двоих на 10 ночей составляет от 200 000 рублей.

ЮАР — экзотика и уникальная природа

Для любителей экзотики Южноафриканская Республика — это совершенно необычное направление. Если вы хотите по-настоящему уникальное путешествие, где можно совместить пляжный отдых с сафари и винными турами, тогда Кейптаун — отличное место для встречи Нового года.

Стоимость поездки может быть высокой, так как перелет в ЮАР — это длительный путь с пересадкой, а стоимость билетов и отелей начинается от 150 000 рублей. Но в Южной Африке вас ждут не только пляжи, но и разнообразие природы, захватывающие экскурсии и удивительные пейзажи.

Как выбрать курорт для встречи Нового года?

Выбор места для отдыха зависит от ваших предпочтений и бюджета. Если хотите сэкономить, выбирайте Турцию или Таиланд. Для более роскошного отдыха подойдут Мальдивы или ОАЭ. А для уникальных впечатлений — ЮАР или Вьетнам. Каждый из этих курортов предложит вам незабываемые моменты и отличную новогоднюю атмосферу.