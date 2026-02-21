Toyota готовит смену поколения Yaris — компактный хэтчбек изменится сильнее, чем кажется

Toyota готовит смену поколения для одного из своих самых популярных компактных моделей. Новый Yaris, который ожидается в конце 2027 или в 2028 году, станет частью стратегии бренда по переходу к мультиэнергетическим платформам. Будущая модель получит полностью электрическую версию, но при этом сохранит гибриды и двигатели внутреннего сгорания в зависимости от рынка. Об этом сообщает AutoExpress.

Мультиэнергетическая платформа без отказа от гибрида

Как и будущая Corolla, следующий Yaris будет построен на модульной архитектуре, способной поддерживать разные типы силовых установок. Toyota делает ставку на гибкость: одна и та же модель сможет предлагаться с ДВС, гибридной системой или полностью электрическим приводом.

"Правильный путь — предложить мультиэнергетическую платформу, чтобы предлагать разные силовые установки, которые всегда адаптируются под потребности клиентов", - пояснил директор по маркетингу и разработке продуктов, Андреа Карлуччи.

При этом дизайн и технологии останутся едиными для всех версий, чтобы вне зависимости от типа двигателя клиент получал одинаковый уровень оснащения и фирменную идентичность бренда.

Новый стиль и пересмотренные пропорции

С точки зрения габаритов Yaris сохранит формат супермини: короткий капот, минимальные свесы и компактные размеры. Однако визуально автомобиль станет более выразительным. Ожидаются узкие, "технические" фары, крупная нижняя решётка радиатора и более скульптурные поверхности кузова.

Мягкие и округлые формы нынешнего поколения уступят место более чётким линиям и резким граням, что должно придать модели более современный и премиальный характер. В салоне появится увеличенная площадь остекления, плавающие экраны и переработанная передняя панель с акцентом на минимализм и практичность.

Задняя подвеска с торсионной балкой будет оптимизирована для сохранения вместительности и комфорта. Toyota намерена удержать одно из ключевых преимуществ Yaris — эффективное использование пространства и достойный объём багажника для своего класса.

Технологии и возможная спортивная версия

Не исключено, что новое поколение получит спортивную модификацию. Успех GR Yaris показал, что компактная модель может стать носителем имиджа и привлечь энтузиастов. В качестве возможного варианта рассматривается трёхцилиндровый турбированный двигатель объёмом 1,3 литра с передним приводом.

Параллельно подразделение Gazoo Racing работает над новым двухлитровым четырёхцилиндровым агрегатом, однако пока неизвестно, будет ли он использоваться в сегменте супермини. В любом случае стратегия бренда остаётся прежней — расширять линейку силовых установок, не отказываясь от уже проверенных решений.

Когда ждать премьеру

Если ориентироваться на традиционный цикл обновления, премьера может состояться уже в 2027 году. Однако с учётом масштабной модернизации платформы и дизайна дебют не исключено перенести на 2028 год.