Врач в защитном костюме
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:45

Коварство маскировки поражает: новый вирус прячется в уже знакомых очагах воспаления в теле

Новый штамм коронавирусной инфекции, получивший в прессе название "Цикада", демонстрирует высокую степень схожести с предыдущими вариациями вируса. Специалисты отмечают, что характерные признаки заболевания могут легко накладываться на существующие воспалительные процессы в организме, особенно в области носоглотки. Несмотря на опасения общественности, эксперты призывают сохранять спокойствие и следить за состоянием здоровья. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам эксперта, клиническая картина остается стандартной для острых респираторных вирусных инфекций, включая лихорадку и общее недомогание. Профессионалы подчеркивают важность своевременной диагностики и соблюдения режима изоляции при первых подозрениях на болезнь.

"Это тот же коронавирус, который получил новое название и ведет себя практически аналогично. Его проявления остаются типичными — повышение температуры и другие признаки респираторной инфекции. В ряде случаев заболевание может протекать бессимптомно. Особенность заключается в том, что вирус поражает уже имеющиеся воспалительные участки, например в области носа или ротоглотки, где временно сохраняется. При этом на слизистых он удерживается недолго — около двух часов, после чего уходит", — отметила врач-терапевт Людмила Лапа.

Основные методы профилактики остаются неизменными и включают в себя тщательную гигиену рук, регулярную дезинфекцию контактных поверхностей и ограничение социальных контактов с потенциально зараженными лицами. Врач Людмила Лапа поясняет, что в текущий период существенных угроз для стабильности эпидемиологической обстановки в стране не наблюдается. Согласно мнению специалиста, теплый сезон является препятствием для активного распространения вирусных частиц, которым для выживания необходима специфическая влажная среда.

Важно помнить, что низкая плотность заболевших на сегодняшний день является ключевым фактором, минимизирующим риски массовой инфекции. Хотя вирус может персистировать на слизистых оболочках, кратковременность этого контакта ограничивает его передачу от человека к человеку. Эксперт заключает, что отсутствие выраженной сезонности снижает вероятность масштабных вспышек в ближайшее время, при условии соблюдения общих санитарных рекомендаций.

Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

