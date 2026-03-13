Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Поезд в движении (вид из окна)
Поезд в движении (вид из окна)
© https://unsplash.com by Ana Martin is licensed under Free
Главная / Центральный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:02

Удобство, о котором мечтали: новые поезда изменят туризм в Ярославской области

С 1 июня между Москвой и Ярославлем запустят девять скоростных поездов, два из них двухэтажные. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил об этом на пресс-конференции 12 марта в Ярославле. Сейчас по этому маршруту ходит больше двадцати поездов, шесть из которых скоростные. Добавят три дополнительные пары, и две из них пойдут двухэтажниками. Власти региона вместе с РЖД уже взялись за сокращение времени в пути.

Новые поезда в расписании

Сейчас между Москвой и Ярославлем курсирует больше двух десятков поездов. Шесть из них скоростные, остальные обычные. С 1 июня число скоростных вырастет до девяти — решение уже приняли.

Три дополнительные пары пустят по графику, и две из них станут двухэтажными. Такие вагоны вмещают больше пассажиров, что удобно для популярного направления. Губернатор Михаил Евраев лично рассказал об этих планах на пресс-конференции.

Двухэтажники добавят комфорта и скорости на маршруте. Они уже ходят на других линиях РЖД и показали себя надежно. Ярославль получит свежий импульс в сообщении со столицей.

"Увеличение числа поездов и запуск двухэтажников напрямую повлияет на транспортную доступность региона. Это шаг к модернизации инфраструктуры без огромных вложений в новые пути. Туризм выиграет больше всего — гости смогут добираться быстрее и удобнее. Региональные власти правильно ставят акцент на реорганизацию существующего графика. В итоге Ярославль укрепит связи с Москвой и привлечет больше посетителей".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Сокращение времени в пути

Власти Ярославской области и РЖД взялись за оптимизацию маршрута. Сейчас поездка занимает три с половиной часа. Цель — за несколько лет дойти до двух часов.

Речь идет не о высокоскоростных магистралях, а о перестройке грузового движения. Это позволит скоростным поездам разгоняться без помех. Евраев отметил, что задача реальна при правильной организации.

Помощь окажет правительство Москвы и федеральные структуры. Они уже подключились к обсуждениям. Изменения внедрят поэтапно, чтобы не нарушить текущий график.

Такие меры проверены на других направлениях. Грузовики уступят место пассажирским составам в пиковые часы. Пассажиры заметят разницу уже в ближайшие годы.

Эффект для Ярославской области

Сокращение времени в пути напрямую поможет туризму. Ярославль с его Кремлем и Волгой привлекает тысячи гостей из столицы. Быстрее добираться — значит больше поездок за год.

Двухэтажные поезда увеличат пропускную способность. Они перевозят до тысячи человек за рейс. Регион ждут рост заказов в гостиницах и кафе.

Общий трафик вырастет, но власти контролируют нагрузку на пути. Евраев подчеркнул важность этих шагов для экономики. Туристы станут основным драйвером изменений.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стрельба без права на ошибку: юный смолянин обошел сотню соперников в гонке за звание чемпиона вчера в 16:30

На всероссийских стартах в Ярославской области определился лидер в гонке на шесть километров, чья выдержка на рубежах оставила конкурентов далеко позади.

Читать полностью » Культура на паузе: в Тейкове стройка важного центра буксует, несмотря на госпрограммы вчера в 16:09

Высокое региональное руководство лично приехало на площадку, где возводят важный объект, чтобы выяснить причины серьезного отставания от графика работ.

Читать полностью » Финал кровавой драмы в Крокусе: суд определил меру наказания для всех причастных к теракту вчера в 15:51

Суд поставил финальную точку в деле о нападении на концертный зал, определив дальнейшую судьбу девятнадцати человек, причастных к организации и исполнению.

Читать полностью » Трещины расползаются по бетону моста: ремонт за сотни миллионов ускорил развал конструкции в Орле вчера в 15:37

Председатель комитета облсовета лично осмотрел мост Дружбы после ремонта белгородской компанией и зафиксировал новые разрушения от проникновения влаги в конструкцию.

Читать полностью » Мартовское тепло: три рекорда в Москве — как посох солнца превращает зиму в лето вчера в 12:27

Аномально высокие температуры в Москве удивляют горожан — как дважды за март будут побиты температурные рекорды.

Читать полностью » Новая миссия, новые надежды: из Москвы в Иран отправляют 13 тонн нужных медикаментов вчера в 12:24

МЧС России приступает к важной гуманитарной миссии, отправляя медикаменты в Иран, чтобы поддержать народ в трудный момент.

Читать полностью » Ивановский турист против туроператора: как ошибка в аэропорту привела к суду и выплатам вчера в 12:19

Неожиданная отмена рейса обернулась судебным разбирательством, в результате которого ивановец добился справедливости и возврата потраченных средств.

Читать полностью » Искусственный интеллект подметает мусор: Ярославль запускает новую систему видеонаблюдения для города вчера в 12:17

Ярославль внедряет новейшие технологии для видеонаблюдения, чтобы предотвратить свалки и нарушения. Такой подход изменит городской контроль.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Блеск снаружи, долги внутри: ростовский бьюти-рынок накрыла волна срочных объявлений о продаже
ЮФО
Туризм и бизнес в одном флаконе: запуск водного маршрута Ростов — Мариуполь приближает два региона
Экономика
Весна приносит долгожданный приток средств: кошельки россиян изменятся с 1 апреля
Авто и мото
Железо крепче соли и ям: пять кроссоверов с пробегом за 200 тысяч км не боятся визита в сервис
ЮФО
Крымский берег вместо Саудовской Аравии: полуостров готовится забрать себе самых капризных гостей
ЮФО
Кредиты перед праздниками: Краснодар стал настоящим кредитным гигантом среди региональных городов
Экономика
Работа на доверии обходится дорого: записи в книжке оказались не способны гарантировать достойную пенсию
ДФО
Миллиарды на здоровье: в Амурской области разворачивается масштабная стройка медицинского центра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet