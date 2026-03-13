Удобство, о котором мечтали: новые поезда изменят туризм в Ярославской области

С 1 июня между Москвой и Ярославлем запустят девять скоростных поездов, два из них двухэтажные. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил об этом на пресс-конференции 12 марта в Ярославле. Сейчас по этому маршруту ходит больше двадцати поездов, шесть из которых скоростные. Добавят три дополнительные пары, и две из них пойдут двухэтажниками. Власти региона вместе с РЖД уже взялись за сокращение времени в пути.

Новые поезда в расписании

Сейчас между Москвой и Ярославлем курсирует больше двух десятков поездов. Шесть из них скоростные, остальные обычные. С 1 июня число скоростных вырастет до девяти — решение уже приняли.

Три дополнительные пары пустят по графику, и две из них станут двухэтажными. Такие вагоны вмещают больше пассажиров, что удобно для популярного направления. Губернатор Михаил Евраев лично рассказал об этих планах на пресс-конференции.

Двухэтажники добавят комфорта и скорости на маршруте. Они уже ходят на других линиях РЖД и показали себя надежно. Ярославль получит свежий импульс в сообщении со столицей.

"Увеличение числа поездов и запуск двухэтажников напрямую повлияет на транспортную доступность региона. Это шаг к модернизации инфраструктуры без огромных вложений в новые пути. Туризм выиграет больше всего — гости смогут добираться быстрее и удобнее. Региональные власти правильно ставят акцент на реорганизацию существующего графика. В итоге Ярославль укрепит связи с Москвой и привлечет больше посетителей". Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Сокращение времени в пути

Власти Ярославской области и РЖД взялись за оптимизацию маршрута. Сейчас поездка занимает три с половиной часа. Цель — за несколько лет дойти до двух часов.

Речь идет не о высокоскоростных магистралях, а о перестройке грузового движения. Это позволит скоростным поездам разгоняться без помех. Евраев отметил, что задача реальна при правильной организации.

Помощь окажет правительство Москвы и федеральные структуры. Они уже подключились к обсуждениям. Изменения внедрят поэтапно, чтобы не нарушить текущий график.

Такие меры проверены на других направлениях. Грузовики уступят место пассажирским составам в пиковые часы. Пассажиры заметят разницу уже в ближайшие годы.

Эффект для Ярославской области

Сокращение времени в пути напрямую поможет туризму. Ярославль с его Кремлем и Волгой привлекает тысячи гостей из столицы. Быстрее добираться — значит больше поездок за год.

Двухэтажные поезда увеличат пропускную способность. Они перевозят до тысячи человек за рейс. Регион ждут рост заказов в гостиницах и кафе.

Общий трафик вырастет, но власти контролируют нагрузку на пути. Евраев подчеркнул важность этих шагов для экономики. Туристы станут основным драйвером изменений.