Россияне смогут путешествовать с комфортом дешевле: РЖД представила плацкарт с увеличенными полками

Российские железные дороги представили макет нового плацкартного вагона с увеличенными размерами полок. Соответствующие фото были представлены на выставке-форуме "Транспорт России", как сообщает ТАСС.

Увеличенные размеры для большего комфорта

Новый макет вагонов предполагает значительные изменения в размере спальных мест. Теперь полки будут шире на 3 сантиметра и длиннее на 14 сантиметров. Боковые полки также станут больше — на 10 сантиметров по ширине и на 4 сантиметра по длине. Эти изменения должны сделать путешествия более комфортными для пассажиров.

Кроме того, в компании сообщили, что увеличится длина всего пассажирского салона, что позволит разместить еще один отсек на 4 места. В результате вместимость каждого вагона возрастет с 54 до 58 мест.

Новые удобства для пассажиров

Кроме увеличения размеров полок, новые вагоны будут оснащены дополнительными удобствами. В каждом купе появятся шторки, а также столы для верхних и нижних полок. Также будут установлены светильники и розетки с поддержкой USB и 220 В, что обеспечит удобство для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в новом вагоне предусмотрены душ и две санитарные комнаты, что повысит уровень комфорта на длительных маршрутах.

Ранее сообщалось, что в вагонах "люкс" некоторых поездов дальнего следования, начиная с 2026 года, будут предоставляться пижамы для пассажиров. Стоимость пижам будет включена в стоимость сервисных услуг, и дополнительные платы за них не потребуется.