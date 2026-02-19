Пятый Toyota Yaris дебютирует в 2027–2028 году — платформа станет неожиданно универсальной

Toyota готовит к выходу новое поколение своего популярного городского хэтчбека. Пятый Yaris обещает стать технологичнее и разнообразнее по силовым установкам. В линейке ожидаются бензиновая, гибридная и полностью электрическая версии. Об этом сообщает Autotriti.

Пятое поколение: ставка на универсальность

Toyota Yaris остаётся одной из самых востребованных моделей бренда в сегменте компактных автомобилей. Текущее, четвёртое поколение, со временем уступит место полностью обновлённой версии. По предварительной информации, дебют новинки намечен на конец 2027 или 2028 года.

Ожидается, что новый Yaris будет предлагаться сразу с несколькими типами силовых установок. В гамме появятся классический бензиновый двигатель, гибридная система и полностью электрическая модификация. Такой подход позволит модели сохранить позиции на разных рынках и соответствовать ужесточающимся экологическим требованиям.

Независимо от выбранной версии, автомобиль, как предполагается, будет построен на гибкой платформе, способной адаптироваться под разные типы привода. Технические характеристики пока не раскрываются, однако ставка на унификацию архитектуры указывает на стратегию оптимизации производства и расширения линейки.

Первые эскизы и возможный облик

Пока Toyota не публиковала официальных изображений, однако независимые дизайнеры уже представили своё видение будущего Yaris. По данным AutoExpress, модель сохранит компактные пропорции, но получит более современный и выразительный стиль.

Среди предполагаемых изменений — чёткие линии кузова и более футуристичная передняя часть. Светодиодная оптика, как ожидается, будет выполнена в виде единой световой панели спереди и сзади. На эскизах также заметны утопленные дверные ручки, новые колесные диски и двухцветная окраска с чёрной крышей. На задней части дизайнеры разместили название модели по центру двери багажника, а на крыше — небольшой спойлер.

Часть версий, по предварительной информации, может получить исполнение GR Sport. Кроме того, обсуждается возможность появления "заряженного" GR Yaris нового поколения, однако официального подтверждения этому пока нет.

Интерьер и технологии: шаг вперёд

Внутреннее пространство, как ожидается, будет полностью переработано. Производитель намерен предложить новые цифровые дисплеи и более продуманную архитектуру панели приборов. Упор делается на эргономику и практичность — появятся дополнительные ниши и решения для хранения, что особенно важно для городского автомобиля.

Также прогнозируется обновление систем помощи водителю. Комплекс ADAS станет более современным, что повысит уровень активной безопасности. Помимо этого, ожидается небольшое увеличение пространства для пассажиров и объёма багажника, что сделает модель более универсальной в повседневной эксплуатации.