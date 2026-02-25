Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 16:14

Европа осталась за бортом: пустующие визы сменились блеском восточного сервиса и новыми хабами

Мир большого туризма в 2026 году окончательно перестроился: на месте привычных выходных в Вене и шопинг-туров в Хельсинки возникла новая география смыслов. Исчезновение "легкого" европейского потока, составлявшего порядка 16 миллионов поездок, заставило путешественников искать альтернативы не просто по климату, а по уровню сервиса и антропологическому коду локаций. Сегодня мы видим, как роскошь Лазурного Берега мигрировала в футуристичные декорации Ближнего Востока, а жажда эстетики удовлетворяется в неожиданных точках — от московских террас до аутентичных городов Азии.

Трансформация рынка произошла не из-за падения спроса, а вследствие логистического аудита: закрытое небо продиктовало новые правила игры. Если раньше Неаполь обошёл Рим и Прагу в списках желаний на уикенд, то теперь фокус сместился на восток. Пляжный сегмент Старого Света — от Кипра до юга Франции — фактически перераспределился между Турцией, ОАЭ и Мальдивами, где инфраструктура гостеприимства адаптировалась под запросы самой взыскательной публики.

"Потолок выездного туризма сегодня определяется не желаниями людей, а дефицитом провозных мощностей. Те 16 миллионов поездок, что мы "недосчитались" по сравнению с 2019 годом — это преимущественно потерянная Европа. Исчез приграничный поток из Санкт-Петербурга и Калининграда, исчезла спонтанность. Зато ОАЭ теперь — это новый Лазурный Берег: сюда едут не только за морем, но и ради светской жизни, гастрономических открытий и встреч, которые раньше происходили в Каннах или Монако".

эксперт по туризму, специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

Логика замещения: куда ушли бюджеты

Для тех, кто привык к интеллектуальному туризму и старинным соборам, потеря Европы стала серьезным вызовом. Если раньше искатель аутентичности знал, что в самом маленьком городе Британии его ждет собор XII века, то теперь подобные смыслы ищутся внутри страны или в странах СНГ. Премиальный сегмент, не готовый жертвовать комфортом, окончательно закрепился в Дубае, превратив его в главный хаб для "лайфстайл-путешествий".

Важно понимать, что современный турист стал более прагматичным. Перед вылетом проводится жесткий аудит: взвешиваются не только чемоданы (хотя лишние килограммы в багаже всё так же могут испортить вылет), но и риски. Альтернатива семейному отдыху теперь базируется в Египте и Юго-Восточной Азии, где ценник на отели "все включено" остается конкурентоспособным по сравнению с подорожавшей Турцией.

Поворот на Восток: от Шри-Ланки до Вьетнама

Юго-Восточная Азия демонстрирует феноменальную гибкость. Пока одни направления стагнируют, другие предлагают технологичный сервис и экологическую чистоту. Например, сегодня один вьетнамский пляж стал чище многих европейских эталонов, привлекая тех, кто раньше выбирал побережья Испании или Греции. Это не просто замена одного песка на другой — это смена философской парадигмы отдыха.

Интеграция в культуру Индийского океана также стала доступнее. Изучая нынешние тренды, можно заметить, как разрыв в цене между Мальдивами и Цейлоном заставляет туристов более детально изучать предложения. Те, кто ищет баланса между дикой природой и комфортом, выбирают Шри-Ланку, где в марте идеальная погода способствует не только серфингу, но и глубокому погружению в локальные традиции.

"Мы наблюдаем переток "атмосферного" туриста. Те, кто раньше летал в Европу за городским вайбом, сегодня формируют культуру отдыха внутри России. Но если речь о выезде, то Таиланд, Вьетнам и Китай становятся новыми массовыми векторами. В 2026 году мы не ждем взрывного роста, но качественное развитие этих направлений через новые чартерные программы и упрощение визового режима — это реальный ресурс для отрасли".

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Безопасность как новый стандарт выбора

Смена направлений повлекла за собой и изменение критериев безопасности. В 2026 году семьи с детьми всё чаще ориентируются на глобальные рейтинги, где лучшие города для семейных поездок оцениваются по уровню медицины и доступности среды. Это делает ОАЭ и Катар лидерами предпочтений, замещая в этом плане спокойную, но труднодоступную Скандинавию или Центральную Европу.

Для тех же, кто тоскует по драматичным пейзажам и северной эстетике, кинематограф остается едва ли не единственным окном в мир старой Европы. Например, когда Грозовой перевал сняли в суровых долинах Йоркшира, это вызвало волну интереса к британским пустошам, однако логистические сложности превращают такие поездки в настоящие экспедиции для одиночек, а не массовый продукт.

Возможно ли возвращение к доковидным объемам туризма в 2026 году?
Вряд ли. Эксперты прогнозируют лишь умеренный рост за счет расширения рейсов в страны Азии и Ближнего Востока. Поворот на Восток — это долгосрочный тренд, а не временная мера.

Какие страны сейчас являются главными конкурентами европейских пляжей?
В первую очередь это ОАЭ, Турция, Египет и страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам), которые активно развивают премиальный сегмент и систему "all inclusive".

Куда делись туристы, предпочитавшие бюджетные поездки в Европу?
Большая часть переориентировалась на внутренний туризм (Москва, Санкт-Петербург, Сочи) или выбрала доступные направления в СНГ и ближнем зарубежье.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

