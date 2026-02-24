Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Škoda Citigo-e iV 1X7A7291
Škoda Citigo-e iV 1X7A7291
© commons.wikimedia.org by Alexander-93 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 9:30

Компактный хэтчбек Škoda Citigo показали в новом дизайне — одна деталь выдаёт его секрет

Компактный хэтчбек, который многие считали ушедшим в историю, неожиданно вернулся — пусть и в цифровом формате. В сети появились изображения нового поколения Škoda Citigo, выполненного в актуальной стилистике бренда. Визуализация оказалась настолько убедительной, что заставила по-новому взглянуть на будущее городских моделей марки. Об этом сообщает Novinky.cz.

Modern Solid для городского формата

В сообществе AI automotive art пользователь Дэмиан Тас опубликовал рендеры и короткое видео, где показано второе поколение Citigo. Автомобиль выполнен в духе современной дизайнерской философии Škoda, известной как Modern Solid. Несмотря на то что проект создан с помощью искусственного интеллекта, проработка деталей выглядит продуманной и логичной.

Передняя часть напоминает новые модели марки — в частности, Elroq и Enyaq. Узкая световая графика с дневными ходовыми огнями и указателями поворота сочетается с характерной решёткой, а основные светодиодные фары интегрированы в бампер. Там же размещены парковочные датчики, что подчёркивает ориентацию модели на городскую эксплуатацию.

Силуэт остаётся верен формату компактного пятидверного хэтчбека. Никаких экспериментальных линий или спорных решений — аккуратные пропорции, классические дверные ручки и легкосплавные диски фирменного дизайна. На крыше установлена антенна традиционного типа, что добавляет образу практичности. В целом концепт выглядит как доступный и рациональный городской автомобиль без излишней демонстративности.

Узнаваемая задняя часть и функциональность

Корма получила обновлённую световую подпись, которая отсылает к первому поколению модели. Фонари стали более вытянутыми, а их форма частично напоминает решения, применявшиеся в прошлых моделях концерна Volkswagen. При этом сохранены простые элементы — замок на двери багажника и задний стеклоочиститель.

Бампер выполнен в сдержанном стиле, без декоративных излишеств. Парковочные датчики здесь выглядят уместно, учитывая предполагаемое использование автомобиля в плотном городском трафике. В целом задняя часть сочетает современность и намеренную простоту, что соответствует философии бюджетного сегмента.

Такой подход позволяет сохранить баланс между визуальной актуальностью и доступностью. Citigo в этой интерпретации не пытается казаться дороже, чем он есть, но при этом не выглядит устаревшим.

Интерьер с оговорками

Салон концепта выполнен в духе актуальных электромобилей марки. Передняя панель напоминает ту, что используется в Enyaq и Elroq, а рулевое колесо оснащено физическими кнопками и фирменной надписью Škoda на подушке безопасности. В центре — мультимедийная система с сенсорным экраном и двумя вращающимися регуляторами, ниже расположена панель с традиционными клавишами.

В центральном тоннеле размещён компактный селектор режимов движения и классический рычаг стояночного тормоза. Слева от водителя сохранён поворотный переключатель света. Однако одна деталь вызывает вопросы — наличие трёх педалей. При таком оформлении центральной консоли и намёке на электрическую или автоматическую трансмиссию механическая коробка передач выглядит не совсем логично.

Тем не менее в остальном интерьер производит цельное впечатление. Он сочетает современные решения и понятную эргономику без чрезмерной цифровизации, что особенно важно для бюджетного городского автомобиля.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota Yaris Cross Hybrid показал расход ниже заявленного — гибрид удивил цифрами на тесте 22.02.2026 в 9:05

Новый Toyota Yaris Cross Hybrid уже вызывает настоящий ажиотаж среди покупателей, но есть и нюансы.

Читать полностью » Toyota готовит смену поколения Yaris — компактный хэтчбек изменится сильнее, чем кажется 21.02.2026 в 22:21

Toyota готовит новый Yaris, который сочетает в себе гибридные и электрические версии. Когда ждать премьеру и какого дизайна ожидать?

Читать полностью » Винил против полиуретана: одна ошибка при выборе защиты погубит ваш автомобиль за год 21.02.2026 в 15:26

Узнайте, почему мощная струя воды на мойке опаснее дорожного гравия и как правильно проверить качество оклейки, чтобы не спровоцировать коррозию под дорогой «броней».

Читать полностью » Эффект бильярдного шара: руль вырывается из рук при торможении из-за опасной асимметрии сил 21.02.2026 в 15:22

Когда нажатие на педаль тормоза превращается в борьбу с рулем, причина может скрываться в деталях, которые годами не привлекали вашего внимания.

Читать полностью » Технологический триллер в Китае: спящий на ходу автовладелец открыл новую эру тюремных сроков 21.02.2026 в 15:12

Владелец технологичного авто попытался перехитрить систему контроля с помощью дешевой обманки, но вместо дома оказался в камере под надзором полиции.

Читать полностью » Бензин улетает в трубу: скрытые болезни мотора, которые заставляют машину жадно глотать топливо 21.02.2026 в 9:45

Резкий рост аппетита машины часто указывает на биохимию неисправности. Узнайте, почему электроника начинает лить лишнее топливо и чем опасна самолечебная химия из сети.

Читать полностью » Новый BMW 520d Touring вышел на трассу — после 1 500 км вывод оказался жёстким для кроссоверов 20.02.2026 в 23:23

BMW 5 Series Touring доказал, что универсалы остаются серьёзным конкурентом внедорожникам благодаря управляемости и комфортной динамике.

Читать полностью » Стальной авторитет не ржавеет: японский лидер закрепился на вершине списка народных симпатий 20.02.2026 в 20:04

Исследование Sidorin Lab выявило драматические изменения в предпочтениях водителей. Пока старые лидеры укрепляют позиции, амбициозные новички теряют доверие.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Медовый эликсир для семян: простой аптечный трюк превращает хилую рассаду в мощные джунгли
Наука
Смерть на завтрак отменяется: найден секретный код в ДНК дикого предка для спасения бананов
Наука
Умирающий титан: звезда, которая взрывается, как фейерверк, а мир наблюдает за этим шедевром
Авто и мото
Одометр нагло врет: скрытая ловушка в регламенте замены масла убивает двигатель в пробках
Питомцы
Собачий корм в миске у кошки выглядит удобным решением — итог способен шокировать владельца
Спорт и фитнес
Поясница ноет даже при крепком коре — проблема кроется в подвижности рёбер
Наука
Холодильник как фронт с микробами: как ошибки настройки превращают еду в источник опасности
Спорт и фитнес
Эффект дожигания калорий: тело продолжает худеть даже во сне после правильной нагрузки дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet