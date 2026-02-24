Компактный хэтчбек Škoda Citigo показали в новом дизайне — одна деталь выдаёт его секрет

Компактный хэтчбек, который многие считали ушедшим в историю, неожиданно вернулся — пусть и в цифровом формате. В сети появились изображения нового поколения Škoda Citigo, выполненного в актуальной стилистике бренда. Визуализация оказалась настолько убедительной, что заставила по-новому взглянуть на будущее городских моделей марки. Об этом сообщает Novinky.cz.

Modern Solid для городского формата

В сообществе AI automotive art пользователь Дэмиан Тас опубликовал рендеры и короткое видео, где показано второе поколение Citigo. Автомобиль выполнен в духе современной дизайнерской философии Škoda, известной как Modern Solid. Несмотря на то что проект создан с помощью искусственного интеллекта, проработка деталей выглядит продуманной и логичной.

Передняя часть напоминает новые модели марки — в частности, Elroq и Enyaq. Узкая световая графика с дневными ходовыми огнями и указателями поворота сочетается с характерной решёткой, а основные светодиодные фары интегрированы в бампер. Там же размещены парковочные датчики, что подчёркивает ориентацию модели на городскую эксплуатацию.

Силуэт остаётся верен формату компактного пятидверного хэтчбека. Никаких экспериментальных линий или спорных решений — аккуратные пропорции, классические дверные ручки и легкосплавные диски фирменного дизайна. На крыше установлена антенна традиционного типа, что добавляет образу практичности. В целом концепт выглядит как доступный и рациональный городской автомобиль без излишней демонстративности.

Узнаваемая задняя часть и функциональность

Корма получила обновлённую световую подпись, которая отсылает к первому поколению модели. Фонари стали более вытянутыми, а их форма частично напоминает решения, применявшиеся в прошлых моделях концерна Volkswagen. При этом сохранены простые элементы — замок на двери багажника и задний стеклоочиститель.

Бампер выполнен в сдержанном стиле, без декоративных излишеств. Парковочные датчики здесь выглядят уместно, учитывая предполагаемое использование автомобиля в плотном городском трафике. В целом задняя часть сочетает современность и намеренную простоту, что соответствует философии бюджетного сегмента.

Такой подход позволяет сохранить баланс между визуальной актуальностью и доступностью. Citigo в этой интерпретации не пытается казаться дороже, чем он есть, но при этом не выглядит устаревшим.

Интерьер с оговорками

Салон концепта выполнен в духе актуальных электромобилей марки. Передняя панель напоминает ту, что используется в Enyaq и Elroq, а рулевое колесо оснащено физическими кнопками и фирменной надписью Škoda на подушке безопасности. В центре — мультимедийная система с сенсорным экраном и двумя вращающимися регуляторами, ниже расположена панель с традиционными клавишами.

В центральном тоннеле размещён компактный селектор режимов движения и классический рычаг стояночного тормоза. Слева от водителя сохранён поворотный переключатель света. Однако одна деталь вызывает вопросы — наличие трёх педалей. При таком оформлении центральной консоли и намёке на электрическую или автоматическую трансмиссию механическая коробка передач выглядит не совсем логично.

Тем не менее в остальном интерьер производит цельное впечатление. Он сочетает современные решения и понятную эргономику без чрезмерной цифровизации, что особенно важно для бюджетного городского автомобиля.