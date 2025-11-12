Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 2:26

4 тысячи учеников, три спортзала и подкаст-студия: что ждет уральских школьников

В Екатеринбурге начнут строить две новые школы с общей вместимостью 4 тысячи учеников

В ближайшие годы в Екатеринбурге появятся две новые школы, которые смогут принять 4 тысячи учеников. Они будут построены в Академическом и Чкаловском районах города. Проекты уже проходят государственную экспертизу, и в скором времени начнутся торги на их строительство. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Что рассказал губернатор?

"До конца текущего года будут объявлены торги на их строительство. Сейчас проекты проходят государственную экспертизу", — написал Паслер в своем telegram-канале.

Первая школа — №3 в микрорайоне Солнечный

Первая школа будет построена в микрорайоне Солнечный. Она будет оснащена тремя спортзалами и двумя залами с тренажерами. В здании предусмотрены актовый зал и столовая на 625 мест. Также для дополнительного образования будет выделен блок на 200 мест с гончарной, проектной и арт-мастерскими, а также студией подкастов. На территории школы планируется построить стадион, площадку для воркаута, беговые дорожки и зону отдыха с литературным сквером.

Вторая школа — №1 в 16-м квартале Академического

Вторая школа будет построена в 16-м квартале Академического района. Это будет трехблочное здание с отдельными корпусами для начальной и старшей школы. В школе предусмотрены столовая и актовый зал на 600 мест, а также библиотека. На территории школы будет создана физкультурно-спортивная зона с кортом для футбола и хоккея, площадками для баскетбола и волейбола, беговыми дорожками, прыжковой ямой и трибунами для зрителей.

