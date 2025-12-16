Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кипр
Кипр
© commons.wikimedia.org by dronepicr is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 14:29

Вылет близко, а визу не дают: новые правила Кипра спутали планы туристов

Минимальный срок подачи на визу Кипра увеличили сверх 15 дней – TourDom.ru

Кипр неожиданно изменил правила игры для туристов в разгар сезона, и первые же заявители столкнулись с новыми трудностями. Формальный переход на визовые центры оказался не таким гладким, как ожидалось, а сроки подачи документов стали неприятным сюрпризом. Люди, планировавшие поездки заранее, внезапно оказались в ситуации неопределенности. Об этом сообщает TourDom. ru.

Неожиданные сроки и срыв планов

Главным разочарованием для многих туристов стало резкое увеличение минимального срока между подачей документов и предполагаемым вылетом. Если раньше заявители ориентировались примерно на 15 дней, то теперь эти ожидания перестали работать. В визовых центрах в первый же день начали отказывать тем, чьи поездки запланированы на ближайшие даты, объясняя это внутренними распоряжениями.

"Думали, как обычно 15 дней. У нас поездка на 5 января. Но документы в Москве сегодня категорически не приняли. Сказали, что поступило распоряжение из посольства: у заявителей на туристическую визу вылет не ранее 12 января. Теперь не понимаем, что нам делать", — рассказывают туристы.

Вероятнее всего, увеличение сроков связано с логистикой: документы теперь нужно пересылать из визовых центров в дипломатические представительства и обратно. Дополнительным фактором стали новогодние и рождественские каникулы, которые традиционно замедляют работу госструктур и сервисных служб.

Очереди, ожидание и новые адреса

Помимо сроков, заявители обратили внимание и на сам процесс подачи документов. По отзывам посетителей, прием пока организован не слишком эффективно. Люди проводят в визовых центрах по часу и больше, отмечая неторопливую работу сотрудников и тщательный сбор полного пакета бумаг.

В Москве, по словам туристов, для приема на кипрскую визу было выделено всего несколько окон, из-за чего очередь двигалась крайне медленно. При этом тем, кто уже подал документы ранее и ожидает выдачи паспортов, пока приходится действовать по старым правилам — получать визы напрямую в консульстве.

Параллельно туристы продолжают привыкать к новым адресам визовых центров, что также добавляет путаницы, особенно для тех, кто подает документы впервые или редко сталкивается с визовыми процедурами.

Разная ситуация в регионах

В регионах запуск нового формата прошел неравномерно. В некоторых городах визовые центры, несмотря на предварительные анонсы, в первый день так и не начали работу. Так, в Екатеринбурге заявители столкнулись с тем, что ни записи, ни фактического приема не было.

"ВЦ не работал, приехала в консульство — они немного в шоке, что и записи нет, и сам визовый центр не принимает. Сказали, что еще какое-то время продолжат сами, прогонять не будут".

Дополнительную неопределенность создает вопрос с биометрией: по словам туристов, даже после открытия визовых центров в ряде городов сдавать биометрические данные все равно придется в консульствах, так как техническая интеграция еще не завершена.

На этом фоне Краснодар выглядит скорее исключением. Там, по отзывам подписчиков профильных туристических сообществ, прием идет как через визовый центр, так и напрямую в консульстве, а сроки оформления остаются прежними — около двух недель.

В итоге переход на новый формат подачи документов для поездки на Кипр оказался неоднозначным. Туристам теперь приходится учитывать дополнительные временные риски и внимательнее планировать даты вылета, особенно в высокий сезон и перед праздниками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральная косметика, продукты и ремесло вошли в список популярных покупок в Крыму — сегодня в 0:13
Поехал в Крым за морем, а вернулся с сумками: вот что сметают на рынках в первую очередь

Что привезти из Крыма: от натуральной косметики и сыров до специй, украшений и редких фруктов. Обзор сувениров, которые сохраняют атмосферу полуострова.

Читать полностью » Остров Бурано привлекает туристов тишиной и яркими домами — New York Post вчера в 22:50
30 минут от Венеции — и время ломается: остров, где цвет важнее скорости

Бурано — небольшой остров рядом с Венецией, где яркие дома, тишина лагуны и древние традиции создают особую атмосферу для путешествия без спешки.

Читать полностью » В Вятском началось строительство спа-отеля с бассейном — Ярославский регион вчера в 21:45
Глэмпинги и комфорт: Ярославская область задаёт новый формат отдыха

Ярославская область готовится к туристическому рывку: десятки новых отелей и глэмпингов, инвестиции в миллиарды рублей и ставка на устойчивый рост.

Читать полностью » Инвестиции сделали Арктику доступнее для туристов вчера в 21:23
Отпуск на краю карты стал массовым: Север неожиданно вошёл в моду

Север России перестал быть экзотикой: туристы всё чаще выбирают Арктику ради природы, гастрономии и новых впечатлений.

Читать полностью » Смена полётной программы Pegas привела к жалобам туристов вчера в 21:18
Отпуск по плану отменили без согласия: новогодний тур обернулся конфликтом с оператором

Изменение полётной программы Pegas Touristik привело к спору о возврате денег за тур в Венесуэлу и возможному досудебному разбирательству.

Читать полностью » Две трети россиян проведут Новый год в поездках по России — OneTwoTrip вчера в 21:03
Отель вместо ёлки: праздники всё чаще встречают не дома — и цифры говорят сами за себя

Большинство россиян проведут новогодние каникулы в поездках — исследование показало, какие города и страны стали самыми востребованными.

Читать полностью » Следствие установило применение фосфина в гостинице Стамбула — полиция Турции вчера в 21:02
Номер блестит от чистоты — и убивает: тайная сторона гостиничной гигиены

Эксперт рассказал, как отличить номер после обработки от насекомых и какие признаки выдают опасную химию, способную испортить отпуск.

Читать полностью » Туристы тратят более 25 тысяч в день на отдых в Сочи — сервис Отелло вчера в 20:55
Снег стал роскошью: как отдых в Сочи превращается в игру для богатых

Цены на отдых в горах снова выросли, но туристов это не пугает: сочинские курорты остаются лидерами зимнего сезона, несмотря на рекордные затраты.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Важно начинать вождение с малых скоростей и в спокойной обстановке — автоэксперт Ракитин
Красота и здоровье
Кожа не привыкает к крему, если он не вызывает негативных реакций — дерматолог Сафонова
Красота и здоровье
Стойкость духов связана с уровнем увлажнённости кожи — стилисты
Недвижимость
Инвестиции в новостройки сохраняют потенциал роста цен — эксперт Журавлёв
Дом
Зеркало в узком коридоре усиливает суету и ощущение тесноты — House Digest
Экономика
Краткосрочные депозиты популярны из-за нестабильности экономики — экономист Колташов
Еда
Соус можно загустить без муки и крахмала с помощью зернистой горчицы — повара
Экономика
Экспорт товаров из Индии в США вырос на 22% в ноябре 2025 года — Reuters
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet