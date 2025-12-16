Вылет близко, а визу не дают: новые правила Кипра спутали планы туристов

Кипр неожиданно изменил правила игры для туристов в разгар сезона, и первые же заявители столкнулись с новыми трудностями. Формальный переход на визовые центры оказался не таким гладким, как ожидалось, а сроки подачи документов стали неприятным сюрпризом. Люди, планировавшие поездки заранее, внезапно оказались в ситуации неопределенности. Об этом сообщает TourDom. ru.

Неожиданные сроки и срыв планов

Главным разочарованием для многих туристов стало резкое увеличение минимального срока между подачей документов и предполагаемым вылетом. Если раньше заявители ориентировались примерно на 15 дней, то теперь эти ожидания перестали работать. В визовых центрах в первый же день начали отказывать тем, чьи поездки запланированы на ближайшие даты, объясняя это внутренними распоряжениями.

"Думали, как обычно 15 дней. У нас поездка на 5 января. Но документы в Москве сегодня категорически не приняли. Сказали, что поступило распоряжение из посольства: у заявителей на туристическую визу вылет не ранее 12 января. Теперь не понимаем, что нам делать", — рассказывают туристы.

Вероятнее всего, увеличение сроков связано с логистикой: документы теперь нужно пересылать из визовых центров в дипломатические представительства и обратно. Дополнительным фактором стали новогодние и рождественские каникулы, которые традиционно замедляют работу госструктур и сервисных служб.

Очереди, ожидание и новые адреса

Помимо сроков, заявители обратили внимание и на сам процесс подачи документов. По отзывам посетителей, прием пока организован не слишком эффективно. Люди проводят в визовых центрах по часу и больше, отмечая неторопливую работу сотрудников и тщательный сбор полного пакета бумаг.

В Москве, по словам туристов, для приема на кипрскую визу было выделено всего несколько окон, из-за чего очередь двигалась крайне медленно. При этом тем, кто уже подал документы ранее и ожидает выдачи паспортов, пока приходится действовать по старым правилам — получать визы напрямую в консульстве.

Параллельно туристы продолжают привыкать к новым адресам визовых центров, что также добавляет путаницы, особенно для тех, кто подает документы впервые или редко сталкивается с визовыми процедурами.

Разная ситуация в регионах

В регионах запуск нового формата прошел неравномерно. В некоторых городах визовые центры, несмотря на предварительные анонсы, в первый день так и не начали работу. Так, в Екатеринбурге заявители столкнулись с тем, что ни записи, ни фактического приема не было.

"ВЦ не работал, приехала в консульство — они немного в шоке, что и записи нет, и сам визовый центр не принимает. Сказали, что еще какое-то время продолжат сами, прогонять не будут".

Дополнительную неопределенность создает вопрос с биометрией: по словам туристов, даже после открытия визовых центров в ряде городов сдавать биометрические данные все равно придется в консульствах, так как техническая интеграция еще не завершена.

На этом фоне Краснодар выглядит скорее исключением. Там, по отзывам подписчиков профильных туристических сообществ, прием идет как через визовый центр, так и напрямую в консульстве, а сроки оформления остаются прежними — около двух недель.

В итоге переход на новый формат подачи документов для поездки на Кипр оказался неоднозначным. Туристам теперь приходится учитывать дополнительные временные риски и внимательнее планировать даты вылета, особенно в высокий сезон и перед праздниками.