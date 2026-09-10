Корзина может обернуться штрафом: какие грибы теперь запрещено собирать в Подмосковье

В подмосковных лесах корзина давно стала не единственным предметом, который берут с собой любители грибов. После дождливых дней тропы пахнут влажной листвой, а в траве то и дело прячутся находки, на которые легко посмотреть как на обычную добычу "тихой охоты". Но именно здесь и начинается зона риска: часть грибов теперь лучше не трогать вовсе, даже если они лежат на самом видном месте.

С 1 сентября 2026 года в Московской области заработали поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях. Они прямо запрещают собирать, продавать и уничтожать грибы, которые занесены в Красную книгу региона. Раньше здесь существовала правовая дыра: грибы не относились ни к флоре, ни к фауне, и этим пытались прикрыться нарушители. Теперь этот аргумент больше не работает.

По данным Минэкологии Подмосковья, в региональную Красную книгу внесены 27 видов грибов. Среди них березовик розовеющий, ежовик коралловидный, трутовик овечий, саркосома шаровидная, паутинник чешуйчатый и полубелый гриб.

"Берите только те грибы, в которых вы абсолютно уверены. Это защитит вас сразу от двух бед — отравления и юридических последствий" ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биофака МГУ Максим Дьяков

Какие штрафы предусмотрены

Новая норма касается не только сбора, но и продажи, а также умышленного уничтожения краснокнижных грибов. Для обычных граждан штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 20 до 30 тысяч. Для юридических лиц сумма выше — от 50 до 100 тысяч рублей.

С точки зрения права это уже не серый участок, а вполне конкретное нарушение. Если редкий гриб сорвали вместе с грибницей или уничтожили место его роста, спорить с формулировкой станет трудно. Здесь закон смотрит не на корзину, а на сам факт ущерба редкому виду.

"Такие меры нужны не ради формальности. У редких грибов очень хрупкая популяция, и одно неосторожное действие может выбить участок, который восстанавливается годами" шеф-повар, технолог и консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова

Почему редкий гриб легко спутать с обычным

Максим Дьяков обращает внимание на главную проблему: даже опытный грибник не всегда видит разницу между редким видом и его более привычным двойником. Лакированный трутовик или гриб-баран можно перепутать с похожими грибами без редкого статуса. Для леса это обычная история, для человека с корзиной — уже риск.

Здесь лучше работает простое правило: если есть хоть малейшее сомнение, гриб остается в лесу. Это полезно не только из-за возможного штрафа. Ошибка может ударить и по здоровью, потому что внешне похожие виды иногда различаются не только цветом или формой, но и степенью безопасности для человека.

Если нужна дополнительная ориентировка, полезно заранее изучить, как отличать продукты с похожим внешним видом, и помнить, что в лесу этот навык особенно важен. Не менее полезно понимать, почему привычный гриб может оказаться опасным, если ориентироваться только на внешний вид.

Когда сбор разрешен специалистам

Для специалистов закон оставил три исключения. Первое — научная работа. Образцы нужны для гербариев, лабораторных исследований и изучения биологии вида. Без таких материалов невозможно понять, как редкий гриб живет, размножается и реагирует на изменения среды.

Второй случай — спасение вида. Иногда мицелий или грибницу переносят в искусственные условия, чтобы сохранить популяцию и потом вернуть ее в природу. Третий вариант связан со стройкой. Если редкие грибы обнаружили там, где запланированы дорога или здание, проводят экологическую экспертизу. Только после этого выдают разрешение на работы.

Для тех, кто любит собирать грибы ради ужина, вывод простой: без уверенного знания вида лучше не срезать ничего подозрительного. А если хочется сохранить собранное дома, стоит вспомнить и про базовые бытовые правила — от аккуратной подготовки продуктов до правильного хранения еды, чтобы не терять качество уже после возвращения из леса.

Проверено экспертом: микология, безопасность сбора грибов, правовые последствия нарушения режима охраны редких видов — ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биофака МГУ Максим Дьяков

FAQ: ответы на ваши вопросы

Можно ли просто сорвать краснокнижный гриб "на память"?

Нет. Закон запрещает и сбор, и уничтожение, и продажу.

Какой штраф грозит обычному человеку?

От 1 до 3 тысяч рублей.

Если гриб похож на обычный, но оказался редким?

Незнание не отменяет нарушение. Лучше не брать сомнительные экземпляры.

Кому разрешено изымать такие грибы?

Только специалистам — для науки, сохранения вида или после экологической экспертизы при строительстве.

Читайте также