Экономия до 50% на электричестве: с 1 июля жильцы смогут сами вырабатывать энергию

С 1 июля в многоквартирных домах меняются правила, которые раньше держали солнечные панели и ветрогенераторы почти на коротком поводке. Теперь жильцы смогут ставить такие системы без прежних ограничений, а сами дома получают статус объектов, которые вырабатывают электроэнергию. Для многих это не абстрактная реформа, а вполне прикладная история: летом счёт за общедомовые нужды заметно тянет вверх, а в подъезде и на крыше давно лежит свободное место. Раньше у микрогенерации был жёсткий потолок в 15 кВт, теперь этот барьер снимают. Плюс разрешается передавать электроэнергию от таких объектов через общедомовое оборудование.

"Многоквартирные дома теперь смогут закрывать до трети своих потребностей в электричестве. Это позволит заметно снизить платежи за электроэнергию для жильцов, потому что экономия на электроснабжении общего имущества будет составлять не менее 10% от потребности дома". генеральный директор СберСити Михаил Волков

Что изменил закон

Владимир Путин подписал закон о поправках в ФЗ "Об энергетике". Документ снимает ограничения на установку и использование солнечных батарей и ветрогенераторов в многоквартирных домах. Это уже не история про редкую инициативу энтузиастов, а обычный правовой механизм, который начинает работать с 1 июля.

Раньше выдача электроэнергии в сеть была ограничена 15 кВт. Теперь этот потолок убрали, а жилые здания получили статус генерирующих электроэнергию субъектов. Иными словами, дом перестаёт быть только потребителем и получает право сам участвовать в энергобалансе.

Закон разрешает и передачу энергии от объектов микрогенерации через общедомовое оборудование. Для таких домов это важная техническая деталь, потому что вопрос упирается не только в панели на крыше, но и в то, как энергия дальше идёт по дому.

Что это даст жильцам и дому

По словам Андрея Лихачёва, многоквартирные дома смогут закрывать до трети своих потребностей в электричестве. В обычной жизни это означает меньшую нагрузку на общий счёт и более спокойные цифры в платёжках, особенно там, где освещение, лифты и насосы работают без пауз.

Экономия на электроснабжении общего имущества, как он уточнил, будет составлять не менее 10% от потребности дома. Для жильцов это не выглядит как мгновенное чудо, но расчёт тут простой: чем больше дом сам вырабатывает, тем меньше он покупает у внешнего поставщика.

Для девелопмента и городской жизни это меняет сам подход к дому. Теперь при проектировании жилья придётся учитывать не только стены, лифты и парковку, но и то, как здание будет работать как источник энергии.

Если говорить о практике, то подготовка квартиры к отъезду и готовая инженерия в новостройке показывают одну и ту же логику: жильцы быстро чувствуют разницу, когда дом перестаёт жить по старым схемам.

Как продавать излишки энергии

Жилые здания получают право продавать излишки электроэнергии гарантирующим поставщикам. Те, в свою очередь, обязаны покупать её по средневзвешенной цене оптового рынка. Здесь всё довольно приземлённо: если дом выработал больше, чем сам потратил, лишнее не пропадает.

Это создаёт для дома не только экономию, но и дополнительный канал оборота энергии. Для собственников это важная деталь, потому что система начинает работать не только на внутренние нужды, но и на внешний расчёт.

Сам механизм ещё предстоит вписать в бытовую реальность домов, где общие сети и приборы давно работают на пределе привычки. Но сам закон уже задаёт другой порядок: энергия из дома может идти не только в подъезд, но и дальше, в сеть.

В похожих материалах о расходах на ремонт и ипотеке с ремонтом хорошо видно: жильё всё чаще требует не разовых вложений, а продуманной модели расходов на годы вперёд.

"Экономика девелопмента и жизнь больших городов кардинально изменится. Жилые здания получают право продавать излишки электроэнергии гарантирующим поставщикам, которые обязаны их покупать по средневзвешенной цене оптового рынка". строитель Артём Кожин

Ответы на популярные вопросы

Когда закон вступает в силу?

С 1 июля.

Какие установки теперь можно использовать в доме?

Солнечные батареи и ветрогенераторы. Ограничения на их установку и использование снимаются.

Есть ли прежний предел по выдаче электроэнергии в сеть?

Нет. Раньше был лимит 15 кВт, теперь его убрали.

Кому дом может продавать излишки энергии?

Гарантирующим поставщикам. Они обязаны покупать её по средневзвешенной цене оптового рынка.

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