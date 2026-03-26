Курьезы на двух колёсах: новое регулирование самокатов призвано облегчить жизнь жителям Хабаровска

В администрации Хабаровска представили обновлённый регламент использования средств индивидуальной мобильности для предстоящего сезона. Мэр Сергей Кравчук объявил о введении строгих правил благоустройства, включающих запретные зоны для движения и парковки электросамокатов, а также участки с принудительным ограничением скорости. Поводом для ужесточения мер стала статистика Госавтоинспекции: в минувшем году в городе произошло 48 аварий с участием такого транспорта, в которых травмы получили 22 горожанина, причём почти половина пострадавших — дети.

Новые требования к кикшерингу

Городские власти перешли к радикальным мерам в управлении арендованным транспортом. Теперь движение и парковка электросамокатов в определённых городских локациях запрещены полностью, а на других улицах установлены так называемые "медленные зоны", где электроника автоматически снижает скорость до безопасных значений.

Особое внимание уделили хаотичной парковке, которая регулярно становится предметом жалоб местных жителей. Любые арендные самокаты, оставленные за пределами специально обозначенных территорий, подлежат эвакуации на штрафстоянки за счёт операторов сервисов.

Мэрия открыто заявляет о намерении продолжать работу по повышению ответственности бизнеса. Глава города подчеркнул, что в случае игнорирования установленных норм город может пойти на дальнейшее ужесточение регуляторных механизмов.

Почему потребовались ограничения

Основанием для радикального вмешательства послужили тревожные цифры дорожной аварийности. По информации представителя Госавтоинспекции Юлии Трейгер, зафиксированные 48 происшествий с участием самокатов привели к тому, что 22 человека получили различные повреждения здоровья.

Особую обеспокоенность администрации вызвал тот факт, что в десяти случаях жертвами наездов стали несовершеннолетние. Эти данные стали ключевым аргументом в пользу приоритетной защиты безопасности пешеходов над удобством сервисов аренды.

"Регулирование использования средств индивидуальной мобильности в крупных городах требует системного подхода, сочетающего инженерные решения и жёсткий административный контроль. Опыт Хабаровска показывает, что текущие показатели травматизма не оставляют властям иного выбора, кроме как ограничивать зоны доступности транспорта. Важно, чтобы такие шаги находили поддержку как у бизнеса, так и у самих пользователей, иначе риск инцидентов останется высоким. Муниципалитетам необходимо продолжать искать баланс между комфортом передвижения и обеспечением безопасности на улицах" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Перспективы контроля и обучения

Помимо карательных мер, городская администрация делает ставку на просветительскую деятельность. Для студентов и школьников в Хабаровске разрабатывают образовательную программу, которая призвана сформировать культуру ответственного и безопасного вождения.

Технологическая составляющая контроля также претерпит изменения. В разработке находится специализированный электронный ресурс, предназначенный для отслеживания всех единиц арендного транспорта в режиме реального времени. Это позволит надзорным органам оперативно реагировать на нарушения.

В обозримом будущем власти планируют открыть доступ к этой информационной платформе для всех горожан. Такой прозрачный мониторинг призван стать дополнительным инструментом дисциплинирования пользователей и повышения общей культуры на городских тротуарах.