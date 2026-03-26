Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Электросамокаты
Электросамокаты
© commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 2:57

Курьезы на двух колёсах: новое регулирование самокатов призвано облегчить жизнь жителям Хабаровска

В администрации Хабаровска представили обновлённый регламент использования средств индивидуальной мобильности для предстоящего сезона. Мэр Сергей Кравчук объявил о введении строгих правил благоустройства, включающих запретные зоны для движения и парковки электросамокатов, а также участки с принудительным ограничением скорости. Поводом для ужесточения мер стала статистика Госавтоинспекции: в минувшем году в городе произошло 48 аварий с участием такого транспорта, в которых травмы получили 22 горожанина, причём почти половина пострадавших — дети.

Новые требования к кикшерингу

Городские власти перешли к радикальным мерам в управлении арендованным транспортом. Теперь движение и парковка электросамокатов в определённых городских локациях запрещены полностью, а на других улицах установлены так называемые "медленные зоны", где электроника автоматически снижает скорость до безопасных значений.

Особое внимание уделили хаотичной парковке, которая регулярно становится предметом жалоб местных жителей. Любые арендные самокаты, оставленные за пределами специально обозначенных территорий, подлежат эвакуации на штрафстоянки за счёт операторов сервисов.

Мэрия открыто заявляет о намерении продолжать работу по повышению ответственности бизнеса. Глава города подчеркнул, что в случае игнорирования установленных норм город может пойти на дальнейшее ужесточение регуляторных механизмов.

Почему потребовались ограничения

Основанием для радикального вмешательства послужили тревожные цифры дорожной аварийности. По информации представителя Госавтоинспекции Юлии Трейгер, зафиксированные 48 происшествий с участием самокатов привели к тому, что 22 человека получили различные повреждения здоровья.

Особую обеспокоенность администрации вызвал тот факт, что в десяти случаях жертвами наездов стали несовершеннолетние. Эти данные стали ключевым аргументом в пользу приоритетной защиты безопасности пешеходов над удобством сервисов аренды.

"Регулирование использования средств индивидуальной мобильности в крупных городах требует системного подхода, сочетающего инженерные решения и жёсткий административный контроль. Опыт Хабаровска показывает, что текущие показатели травматизма не оставляют властям иного выбора, кроме как ограничивать зоны доступности транспорта. Важно, чтобы такие шаги находили поддержку как у бизнеса, так и у самих пользователей, иначе риск инцидентов останется высоким. Муниципалитетам необходимо продолжать искать баланс между комфортом передвижения и обеспечением безопасности на улицах"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Перспективы контроля и обучения

Помимо карательных мер, городская администрация делает ставку на просветительскую деятельность. Для студентов и школьников в Хабаровске разрабатывают образовательную программу, которая призвана сформировать культуру ответственного и безопасного вождения.

Технологическая составляющая контроля также претерпит изменения. В разработке находится специализированный электронный ресурс, предназначенный для отслеживания всех единиц арендного транспорта в режиме реального времени. Это позволит надзорным органам оперативно реагировать на нарушения.

В обозримом будущем власти планируют открыть доступ к этой информационной платформе для всех горожан. Такой прозрачный мониторинг призван стать дополнительным инструментом дисциплинирования пользователей и повышения общей культуры на городских тротуарах.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Камчатка отключается от материка: как смена статуса энергосистемы изменит жизнь полуострова вчера в 2:49

В российских правилах функционирования сетей произошли серьезные изменения, которые наделили стратегически важный регион статусом полной энергонезависимости.

Читать полностью » Земля для героев: в Приамурье приняли важные поправки, меняющие жизнь многодетных семей региона вчера в 2:47

На очередном заседании законодатели рассмотрели масштабный пакет поправок, который затронет интересы льготников, предпринимателей и рядовых жителей.

Читать полностью » Китайский след на русской земле: дипмиссия дала неожиданные советы для поездок на Дальний Восток вчера в 2:45

Дипломатическое ведомство опубликовало детальный алгоритм подготовки к поездкам, затрагивающий все аспекты пребывания иностранных гостей в новых реалиях.

Читать полностью » Лес начал диктовать свои правила: в Амурской области подвели итоги странной природной переписи вчера в 2:40

Специалисты завершили масштабную инвентаризацию лесных угодий региона, выявив тревожный дисбаланс между различными видами обитателей после зимы.

Читать полностью » Белые халаты у проходной: на предприятиях Камчатки запустили необычный формат обследования вчера в 2:07

Жители северного региона получили уникальную возможность пройти детальное обследование, не отрываясь от трудовой деятельности и не посещая городские клиники.

Читать полностью » Детский сад на вырост: третья беременность жительницы Приморья закончилась приятным сюрпризом вчера в 2:05

Событие в приморском роддоме заставило врачей пересмотреть протоколы работы, когда на свет появился ребенок с параметрами, далекими от привычных средних норм.

Читать полностью » Золотая скорлупа Камчатки: фабрика вышла на рекордные обороты ради стабильности цен вчера в 2:04

В преддверии праздников на главном производстве региона наладили мощный выпуск продукции, преодолев последствия недавнего биологического кризиса.

Читать полностью » Город становится организованнее: система эвакуации автомобилей помогает разгрузить Владивосток вчера в 1:59

Возможно ли стать удобным горожанином? Владивосток продолжает борьбу с неправильно припаркованными автомобилями.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Родительский бонус стал доступнее: тысячи семей в Магадане получили право на крупную выплату
ДФО
Цифровой прорыв на Дальнем Востоке: жители региона массово переходят на современные гаджеты
Недвижимость
Золотая строка в платёжке: за это жильцы переплачивают каждый месяц по невнимательности
Красота и здоровье
Диета превращается в ловушку: опасные ошибки в выборе продуктов, которые копят жир в печени
Красота и здоровье
Паспорт лишь для формальностей: скрытые биохимические процессы управляют темпом старения
Туризм
Бирюзовая вода без толп туристов: восточные острова Малайзии открывают новые горизонты лета
Питомцы
Крепость в шкафу: привычка кошки забираться в тесные ящики объясняется природными инстинктами
Недвижимость
Ржавчина уходит в отставку: этот доступный состав заменяет дорогую бытовую химию в быту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet