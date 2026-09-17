Новый знак появится на парковках России: кому на самом деле достанется новая парковочная льгота

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге Минтранс РФ показал новый знак, предназначенный для парковки многодетных семей. Это синий квадрат с белой буквой P и изображением семьи с тремя детьми в углу. Дизайн выбрали сами пользователи канала министерства в MAX: в голосовании, в котором участвовали почти четыре тысячи человек, лучший вариант собрал 46% голосов.

"Знак пока не зарегистрирован в правилах дорожного движения, поэтому изменения на улицах не произойдут до внесения поправок", — пояснил автоюрист Сергей Герасимов. Автоюрист Сергей Герасимов

Процесс введения знака

Хотя знак уже представлен, его введение в действие требует изменений в действующих правилах дорожного движения и соответствующем ГОСТе. Министерство транспорта должно пройти все необходимые бюрократические процедуры. Это займет время, и точные сроки пока не определены.

Для успешной реализации нововведения требуется скорректировать Правила дорожного движения, что, как правило, занимает несколько месяцев. Лишь после завершения этих этапов новый знак сможет появиться на улицах российских городов.

На данный момент водители не должны ожидать, что новый знак мгновенно позволит их автомобилям занимать места на платных парковках. Знак лишь символизирует намерение улучшить условия для многодетных семей на уровне государственной политики.

Льготы для многодетных семей

Несмотря на введение нового знака, многодетным семьям не гарантируется автоматическое право на бесплатную парковку. Вопросы льгот зависят от местных властей и отдельных муниципалитетов. Регионы могут устанавливать свои правила, которые определяют, как именно будут применяться льготы.

В прошлом месяце Минтранс рекомендовал повышать уровень поддержки многодетных семей, включая возможность бесплатной парковки для двух автомобилей, зарегистрированных на родителей детей, что должно способствовать улучшению условий для таких семей.

Однако стоит помнить, что эти рекомендации носят рекомендательный характер, а не обязывают регионы к обязательному внедрению подобных льгот. Это означает, что ситуация может меняться в зависимости от каждого региона, и многодетным семьям стоит изучать местные правило, чтобы знать свои права.

"Региональные власти должны тщательно учитывать потребности многодетных семей при разрабатке своих правил. Новый знак лишь подчеркивает важность данной проблемы", — резюмировал автоюрист Андрей Чернов. Автоюрист Андрей Чернов

FAQ

Когда новый знак появится на российский улицах?

Знак будет введен в действие только после внесения изменений в правила дорожного движения и соответствующий ГОСТ. Это займет время.

Получат ли многодетные семьи бесплатную парковку?

Не обязательно. Льготы зависят от местных правил, и Минтранс лишь рекомендовал регионам улучшить условия для таких семей.

Как выбрать, какой автомобиль оставить для бесплатной парковки?

Необходимо изучить местные нормы, как правило, они определяют условия для бесплатной парковки для автомобилей, зарегистрированных на родителей.

Будет ли знак охватывать все регионы России?

Это зависит от местных властей, которые могут менять право применения данного знака в своих муниципалитетах.

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