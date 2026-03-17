Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:25

Огромный участок земли в Новосибирске готовят к застройке: проект масштабной планировки запущен

В Октябрьском районе Новосибирска стартует масштабная подготовка к комплексной застройке территории. Мэрия города официально разрешила компании "Акватория" заняться разработкой проекта планировки земельного участка площадью 212,5 гектара. Новая площадка охватывает значительное пространство, границы которого пролегают между улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, берегом реки Оби и створом Октябрьского моста. Согласно опубликованному постановлению, подготовить всю необходимую градостроительную документацию девелопер обязан до конца ноября текущего года.

Масштабы и границы проектирования

Рассматриваемая территория в Октябрьском районе Новосибирска занимает внушительную площадь в 212,5 гектара. Наличие такой обширной зоны в непосредственной близости к береговой линии Оби делает проект одним из наиболее значимых для развития городской среды в ближайшие годы. Проектировщикам предстоит учесть особенности сложного ландшафта и существующей плотной исторической и современной застройки.

Работа над планом территории требует анализа текущей инфраструктурной нагрузки и учета транспортных потоков, проходящих через улицы Ипподромскую, Бориса Богаткова и Кирова. Уплотнение застройки на данном участке подразумевает продуманное архитектурное решение.

Внимание к прибрежной зоне Оби указывает на возможные изменения в организации рекреационных пространств и подходов к воде. Реализация такого проекта неминуемо затронет интересы жителей ближайших кварталов и потребует согласования с требованиями муниципалитета. Дальнейшие шаги властей будут связаны с проверкой соответствия будущего плана нормам плотности и обеспеченности социальной инфраструктурой.

Кто стоит за реализацией

Исполнитель работ, специализированный застройщик "Акватория", представляет собой сравнительно молодую организацию на строительном рынке региона. Согласно актуальным записям сервиса "Контур.Фокус", компания была официально зарегистрирована в Новосибирске только в 2024 году.

"Освоение таких пространств требует не только серьезных финансовых вложений, но и глубокой проработки инженерных сетей, что крайне важно для Новосибирска. Когда мы говорим о столь крупных участках в черте города, ключевым моментом становится баланс между жилыми площадями и доступностью общественных пространств. Деятельность новых компаний в этой сфере чаще всего направлена на создание современных стандартов комфортной среды. Важно, чтобы при текущем темпе проектирования не пострадало качество градостроительных решений, которые отразятся на облике центральной части нашего города."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Владельцами бизнеса выступают Владимир Кальченко и Наталья Шпакова. Статус специализированного застройщика накладывает на компанию дополнительные обязательства по проектному финансированию и строгому соблюдению графиков, установленных администрацией города.

Значение для городской инфраструктуры

Территория проектирования затрагивает транспортную связность ключевых магистралей города, включая выход к Октябрьскому мосту. Любое вмешательство в этом районе потребует детальной проработки пропускной способности дорожной сети, которая уже сейчас испытывает значительные нагрузки в часы пик. Без модернизации улично-дорожной сети масштабное строительство может осложнить логистику Октябрьского района.

Развитие прибрежной полосы Оби давно остается одной из приоритетных задач для новосибирских архитекторов. Интеграция нового планировочного решения в существующий городской каркас позволит создать новый деловой и жилой кластер в шаговой доступности от центра. Жителям важно понимать, как именно изменится облик района после того, как документ будет окончательно утвержден мэрией.

Проект планировки станет основой для будущих разрешений на строительство отдельных объектов недвижимости. Сейчас внимание экспертного сообщества приковано к деталям проекта, которые должны раскрыть потенциал этой обширной площадки. Итоговое решение по планировке пройдет официальную процедуру обсуждения, прежде чем начнется практическая реализация задуманных архитекторами решений.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

