Бежевый уходит в прошлое — эти два цвета сделают дом теплее и дороже уже в 2026 году
Светлые и воздушные интерьеры никуда не исчезают, но дизайнеры всё чаще говорят о смене настроения. В 2026 году дома будут выглядеть теплее, глубже и выразительнее за счёт насыщенных нейтральных оттенков. Коричневый и бордовый выходят на первый план, предлагая альтернативу привычной бежевой гамме. Об этом сообщает Southern Living.
Почему коричневый и бордовый становятся новыми нейтралами
Эти цвета воспринимаются как смелые, но при этом удивительно универсальные. Они легко адаптируются под разные стили — от классики до современного минимализма — и создают ощущение уюта без излишней декоративности.
"Использование коричневого и бордового в интерьерных палитрах — один из лучших трендов за последнее время, потому что эти цвета неожиданно универсальны и при этом выглядят выразительно", — отмечает дизайнер из Атланты Сара Гленн Боуман.
По её словам, такие оттенки подходят как для драматичных решений, так и для спокойных, камерных пространств.
Лучшие сочетания с коричневым
Коричневый всё чаще используют как базовый цвет, особенно в сочетании с тёплыми нейтралами — кремовым, бежевым или таупом. Эти оттенки смягчают его глубину и делают пространство визуально легче.
"Насыщенные нейтралы создают прочную основу и отлично подходят для цветового погружения — будь то акцентная стена или целая комната", — говорит дизайнер из Техаса Дженнифер Хоумайер.
Она подчёркивает, что освещение здесь играет ключевую роль, иначе интерьер может выглядеть слишком тёмным.
Не менее удачно коричневый работает с природной палитрой. Зелёные оттенки — мшистые, шалфейные — подчёркивают его "земную" сторону и особенно хорошо смотрятся рядом с тёплым деревом.
"Мне нравится сочетать коричневый с тёплыми, насыщенными цветами, особенно с зелёными и золотистыми оттенками", — говорит дизайнер Дебби Мэтьюс ЛеРой.
Неожиданные дуэты: синий и розовый
Для более свежего и современного эффекта дизайнеры советуют добавлять мягкие голубые и пастельные оттенки.
"Коричневый оживает рядом с пастелью — например, с барвинковым. Холодный цвет создаёт контраст и делает нейтральный тон более светящимся", — отмечает дизайнер Вероника Льоверас.
А нежно-розовые и персиковые акценты добавляют тепла и актуальности, особенно в сочетании с бархатом, замшей и выразительным освещением.
Как работать с бордовым
Бордовый становится более "дружелюбным", если его смягчать верблюжьими и песочными оттенками.
"Лучше выбирать винные или оттенки бычьей крови, а не ярко-красные тона", — советует дизайнер из Северной Каролины Тула Саммерфорд.
В светлых помещениях бордовый в паре с таном выглядит благородно и не перегружает интерьер.
Романтичную атмосферу создаёт сочетание бордового с пыльно-розовым.
"Такое сочетание выглядит многослойно, утончённо и тихо роскошно", — говорит Льоверас.
Другой универсальный партнёр — тёмно-синий. Он добавляет контраст, сохраняя ощущение классики и визуального баланса.
Как внедрить тренд без радикальных перемен
Дизайнеры советуют начинать с небольших элементов: фурнитуры, рам для зеркал, декоративных чаш или текстиля.
"Гостевой санузел — идеальное место, чтобы поэкспериментировать с бордовым, не рискуя перегрузить пространство", — отмечает дизайнер Михаэла Седлак.
