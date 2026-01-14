Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under Public domain
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 15:06

Миллениалы массово устают от серого — новый нейтральный цвет меняет квартиру

Серо-зелёный становится новой спокойной альтернативой миллениал-серому — House Digest

Серый интерьер долго был для многих миллениалов символом спокойствия и "чистого листа". Холодные оттенки на стенах, полу и мебели помогали отдохнуть от пёстрых трендов прошлого и не уставать от деталей. Но сейчас всё чаще хочется добавить характер, не превращая квартиру в выставку ярких красок. Об этом сообщает House Digest.

Почему миллениал-серый устал, но не исчез

Светло-серая палитра держалась в топе с начала 2010-х не случайно: она дисциплинирует пространство, делает его визуально собранным и легко подружится с минималистичным декором. Такой фон казался безопасным решением, особенно тем, кто вырос среди активных интерьерных стилей 90-х и начала 2000-х, где было много фактур и декоративного "шума".

Однако у монохрома есть обратная сторона: со временем дом может начать выглядеть слишком ровно и без эмоций. Поэтому тренд постепенно смещается не в сторону кричащих цветов, а к оттенкам, которые сохраняют ощущение нейтральности, но дают больше тепла и глубины.

Серо-зелёный как новый "спокойный нейтрал"

Самая мягкая замена серому — землисто-зелёные тона с серыми подтонами. Они читаются как спокойные, но живые: в них есть природная ассоциация с листьями, камнем и мхом, при этом они не спорят с уже имеющейся серой мебелью или полом. Такой выбор удобен для постепенного перехода: можно начать с одной стены, прихожей или кухни и посмотреть, как оттенок ведёт себя при разном освещении.

"В следующем году мы переосмыслим наше представление о нейтральных оттенках. Выходя за рамки классифицированного цветового термина, нейтральный относится к цветам, которые создают заземляющее и гостеприимное настроение с теплом, которое успокаивает наши чувства.", — объясняет Сью Ким, директор по цветному маркетингу в Valspar.

Как собрать палитру, чтобы не "сломать" существующий интерьер

Плюс серо-зелёного в том, что он сохраняет универсальность серого: его легко поддерживать текстилем, керамикой и декором, не меняя всё сразу. Если в доме уже много холодного серого, серо-зелёный поможет добавить глубину без резкого контраста. В паре с ним хорошо работают тёплые нейтралы — кремовый беж, хаки, тауп: они сглаживают прохладу и делают пространство уютнее.

Если хочется больше цвета и фактур

Для более выразительного настроения серо-зелёный можно "подсветить" пыльно-розовым или мягкой терракотой — получится землистое сочетание, которое добавляет тепла и при этом остаётся взрослым и спокойным. Более драматичный вариант дают тёплый коричневый или холодный синий: они делают интерьер глубже, но не превращают его в слишком яркий.

По материалам тоже есть понятная логика. Серо-зелёная гамма особенно выигрышно выглядит рядом с тёплым деревом вроде дуба или ореха, а металлические акценты — латунь и золото — добавляют ощущение собранности и лёгкой "премиальности". Например, тёплая деревянная столешница визуально смягчает серо-зелёные фасады, а металл подчёркивает детали и делает картинку завершённой.

Если вы не готовы прощаться с серым, серо-зелёный помогает сделать следующий шаг без стресса: интерьер остаётся спокойным, но приобретает характер, теплоту и ощущение "живого" пространства.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

