Паркет елочка в квартире
© https://pixabay.com by ColorandoDaDanci is licensed under Free
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 2:55

Белая кухня теряет позиции — в 2026 году выбирают другие нейтральные оттенки

Ярко-белая "стерильная" кухня постепенно уступает место более тёплым и сложным нейтралам. В 2026 году дизайнеры предлагают уходить от холодных белых и стандартных бежевых в сторону оттенков, которые выглядят обжито, дают глубину и при этом остаются спокойной базой. При этом сам смысл "новых нейтралов" — в тепле и индивидуальности без кричащих акцентов.

Насыщенные кремовые тона вместо холодного белого

Кремовый возвращается как мягкая альтернатива резкому белому. Он делает кухню визуально уютнее, "собирает" пространство и лучше дружит с тёплыми материалами — деревом, латунью, камнем. Идея не в жёлтизне, а в плотном, сливочном нейтрале, который смотрится спокойнее, чем белый, и при этом не уходит в бежевую "пыль".

Такая палитра хорошо работает, если:

  1. вы хотите светлую кухню, но устали от эффекта "белой коробки";
  2. в помещении мало солнца — крем добавляет тепла без лишнего контраста;
  3. вы планируете тёмные акценты (столешницы, техника, фурнитура) — крем делает их благороднее.

Светлые приглушённые розовые как "неожиданный нейтрал"

Пастельный, очень мягкий розовый в кухне воспринимается не как "яркий цвет", а как нейтральный оттенок с характером. Он даёт эффект тёплого свечения, выглядит деликатно и современно, особенно рядом с серо-каменными и тёпло-белыми поверхностями.

Ключевой момент — подобрать правильный подтон и учитывать освещение. В прохладной, затенённой кухне лучше работают более тёплые, светлые розовые. Если света много и он тёплый, розовый можно брать чуть прохладнее и немного насыщеннее, чтобы цвет не "растворился" и не стал слишком сладким.

Тёплый камень и "грибные" нейтралы

Оттенки тёплого камня, шпаклёвки и грибов — один из самых заметных нейтральных трендов. Они выглядят природно и поэтому легко воспринимаются как база: спокойные, мягкие, но с глубиной. В отличие от серого, такие тона не холодят интерьер и не делают его "офисным".

Чем они удобны:

  1. одинаково уверенно смотрятся и в современной, и в традиционной кухне;
  2. сочетаются с большинством деревянных оттенков;
  3. хорошо держат "бытовую" нагрузку визуально — мелкие тени, стыки и фактуры меньше бросаются в глаза.

Оливково-зелёный как долговечная нейтральная база

Оливковый — это зелёный, который ведёт себя как нейтрал: он природный, спокойный и не спорит с отделкой. Такой цвет даёт насыщенность без ощущения "яркой кухни" и одинаково хорошо работает на фасадах, стенах или в смешанной схеме (например, нижние шкафы оливковые, верх — светлее).

Чтобы оливковый выглядел именно нейтрально, его обычно поддерживают натуральными материалами: дерево, каменные поверхности, светлый пол. Металлы тоже играют роль: тёплая фурнитура (золото/латунь) делает оливковый более уютным, а хром — более строгим.

Как выбрать "новый нейтрал" без промахов

  1. Оцените свет: северный/прохладный — чаще просит крем, тёплый камень или тёплый розовый; южный/яркий — можно позволить более глубокие грибные и оливковые тона.
  2. Тестируйте оттенок на больших выкрасках и в разное время суток — нейтралы сильно меняются.
  3. Если сомневаетесь, выбирайте более "природный" подтон: сливочный, каменный, оливковый чаще всего выглядят уместно дольше, чем модные холодные полутона.

Эти четыре направления объединяет одно: они сохраняют спокойствие нейтральной кухни, но делают её теплее, сложнее и более "живой" — без эффекта стерильности.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

