Земля из космоса
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 14:26

Забудьте о кислороде: ученые нашли универсальный способ обнаружить жизнь за пределами Земли

Когда астрономы наводят свои мощные инструменты на далекие миры, они чаще всего выглядят как детективы с лупой, зацикленные на поиске "отпечатков пальцев" — следов кислорода, метана или озона в атмосфере. Но что, если жизнь не оставляет таких предсказуемых меток? Недавние исследования показывают, что биохимия может быть куда более изощренной, и попытки найти "земную" жизнь во Вселенной напоминают попытки разобрать сложную биохимическую структуру риса по одним лишь общим принципам, игнорируя десятки скрытых факторов. Исследователи из Японии и США предложили отказаться от поиска стандартных газов и взглянуть на космос как на единую систему, где жизнь не просто существует, а активно меняет ландшафт своего обитания.

"Идея о том, что космос может быть средой для распространения жизни, ранее часто уходила на второй план из-за сложности доказательств. Тем не менее, математические модели взаимодействия планет дают нам шанс увидеть общую картину. Если миры обмениваются биологическим материалом, их атмосфера неизбежно начнет дрейфовать в сторону общей нормы. Это позволяет нам искать некий "биологический след" в пространственном распределении".

Эксперт в области науки Алексей Кузнецов

Панспермия и планетарное переустройство

В основе нового подхода лежит пара гипотез, которые в свое время вызвали немало споров, но сегодня обретают строгую форму. Во-первых, это панспермия — теория о том, что жизнь способна перемещаться между звездными системами, переносясь на метеоритах или иных носителях. Это напоминает то, как скрытые механизмы лесов регулируют состав воздуха на Земле лучше любой техногенной фильтрации.

Во-вторых, исследователи убеждены: жизнь всегда стремится к терраформированию. Независимо от её первичной формы, она начинает перестраивать планету под свои запросы, меняя химию атмосферы и поверхности. Это процесс активного саморегулирования среды, который делает объект гораздо более предсказуемым для наблюдения, чем хаотичные, геологически мертвые миры.

Статистика вместо газоанализатора

Астрономы решили сравнивать не отдельные планеты, а их совокупности. Логика проста: если жизнь распространяется от системы к системе соседними путями, то у групп "родственных" планет должны возникнуть схожие характеристики. Это работает по принципу географической близости. Чем ближе миры друг к другу в пространстве, тем больше вероятность того, что их состав был "отредактирован" одним и тем же биологическим процессом.

Для случайных, пустых миров такая закономерность нехарактерна. Их физические и химические параметры распределены случайным образом, без какой-либо корреляции с соседями. Подобный подход избавляет ученых от необходимости точно знать, какие газы искать. Мы освобождаемся от ограничений, подобных тем, что возникают при попытке переосмысления истории Луны по старым образцам грунта.

Моделирование обитаемых систем

Созданная исследователями модель включала тысячу фиктивных небесных тел. Результаты оказались впечатляющими: как только доля заселенных миров достигала 7-8 процентов, статистическая связь между их положением и свойствами становилась очевидной. Метод научился с высокой надежностью идентифицировать группы планет, достойные более пристального внимания.

Интересно, что алгоритм показал удивительную устойчивость к ложным срабатываниям. Он редко ошибается, записывая безжизненную планету в "обитаемые", что критически важно в условиях ограниченного времени работы мощных телескопов. Эта автономность поиска сегодня находит отклик и в других сферах, где роботы самостоятельно ищут ресурсы, не дожидаясь команд с Земли. Исследование, о котором сообщает специализированный научный ресурс, доказывает: данных, полученных с помощью будущих поколений обсерваторий, будет достаточно для масштабного сканирования нашего сектора Галактики.

"Масштабируемость метода — это то, чего нам действительно не хватало. Мы привыкли полагаться на прямые спектральные анализы, которые требуют колоссальных затрат энергии и времени. Новый подход переводит задачу из плоскости химии в плоскость обработки больших данных. Если система подтвердит свою эффективность, мы сможем отсеивать тысячи миров автоматически, не тратя время на тупиковые ветви".

Аналитик научных трендов Ирина Соколова

FAQ

Требуются ли для этого метода сверхмощные спектрометры?
Нет, так как акцент делается на статистическом распределении характеристик по большой выборке, а не на детальном анализе газов одной конкретной планеты.
Можно ли использовать этот метод прямо сейчас?
Требуются данные о сотнях или тысячах экзопланет, поэтому полноценная работа начнется после ввода в строй новых космических телескопов.
Не приведет ли это к ошибкам из-за близости звезд?
Ученые учли этот фактор, так как статистический метод специально настроен на отличие "живого" влияния от случайных природных процессов, которые могут быть столь же эффективными, как энергия рек без участия человека.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

