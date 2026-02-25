Верность корням или шаг назад: новый кроссовер Mazda CX-5 получил старый мотор в 2026 году

Запах новой кожи в салоне Mazda CX-5 2026 года смешивается с едва уловимым ароматом свежего асфальта на извилистых дорогах к северу от Сан-Диего. Третье поколение японского бестселлера прибавило в габаритах, растянув колесную базу на ощутимые 4,5 дюйма, что моментально считывается поясницей: машина стала стабильнее, "взрослее" и тише. Однако за глянцевым фасадом обновленного кроссовера скрывается технический консерватизм, который заставляет опытных драйверов ностальгировать по турбо-версиям прошлого.

Инженеры Mazda пошли по пути филигранной настройки того, что уже работало. Они пересмотрели алгоритмы электрического усилителя руля, минимизировав демпфирование, чтобы водитель чувствовал передние шины так же отчетливо, как собственные ладони. В эпоху, когда новые технологии превращают управление в компьютерный симулятор, CX-5 остается бастионом аналоговых ощущений, пусть и в цифровой обертке.

"С точки зрения инженерии, Mazda сделала ставку на жесткость кузова. Дополнительные усиления в районе стоек C и задних арок — это не только про безопасность, но и про акустический комфорт. Однако использование старого 2,5-литрового атмосферника в 2026 году выглядит как попытка доехать на багаже прошлого. Шасси здесь явно способно переварить на 50-70 "лошадей" больше без ущерба для управляемости". автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Динамика и "железо": почему 187 сил — это мало

Основная дилемма новой CX-5 заключается в несоответствии великолепного шасси и консервативного силового агрегата. 2,5-литровый мотор SkyActiv-G выдает привычные 187 л. с., чего вполне хватает для маневрирования в городском потоке, но явно недостаточно при затяжных обгонах на трассе. Шестиступенчатый "автомат" честно старается выжать максимум, быстро скидывая передачи, но отсутствие турбонаддува делает динамику линейной и предсказуемой до скуки.

Для тех, кто привык к молниеносному отклику, который обеспечивают современные гибридные автомобили, Mazda подготовила спойлер: полноценный гибрид появится лишь в 2027 году. Пока же приходится довольствоваться проверенной временем, но морально устаревшей схемой. Из плюсов — перенастроенная подвеска с мягкими пружинами и новыми амортизаторами, которая проглатывает неровности мягче, чем предшественник, сохраняя при этом минимальные крены в поворотах.

Параметр Mazda CX-5 2026 Типичный конкурент (RAV4/CR-V) Двигатель 2.5L Атмосферный 2.5L или 1.5L Turbo / Hybrid КПП 6-АКПП CVT или 8-АКПП Привод Полный (i-Activ AWD) Передний / Подключаемый полный

Эргономика и цифровой минимализм: прощай, шайба

Внутри Mazda совершила маленькую революцию, которая может отпугнуть консерваторов. Знаменитая физическая шайба-контроллер на центральной консоли ушла в прошлое. Теперь перед вами большой сенсорный экран с интегрированными сервисами Google. Японцы осознанно убрали физические кнопки управления климатом (HVAC), вынеся их в нижнюю часть тачскрина.

Задний ряд наконец перестал быть местом для наказания. Благодаря удлиненной базе, места для коленей стало заметно больше, а двери открываются на более широкий угол, облегчая посадку. Mazda даже продумала такие мелочи, как высота порогов, чтобы дети могли самостоятельно забираться в салон. Тем не менее, местами встречается жесткий пластик, что выдает стремление бренда сэкономить там, где это не бросается в глаза при первом тест-драйве.

"С точки зрения долгосрочной эксплуатации, выбор классического гидроавтомата и атмосферного мотора — это подарок для второго и третьего владельца. Здесь нет капризных вариаторов, которые часто встречаются в сегменте, где доминирует Toyota. Однако владельцам стоит заранее подумать о защите кузова, так как экологичные лаки Mazda традиционно тонки". автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Экспертный взгляд на обслуживание и ликвидность

Техническая простота CX-5 делает её привлекательной для тех, кто планирует владеть машиной дольше стандартного гарантийного срока. Отсутствие турбины снижает тепловую нагрузку на мотор, а старый добрый "автомат" при должном обслуживании способен пройти 200-250 тысяч километров. Важно помнить про детейлинг: тонкое ЛКП Mazda требует бережного отношения, особенно если вы часто пользуетесь бесконтактными мойками с агрессивной химией.

При перепродаже через 3-5 лет CX-5 традиционно будет держать цену лучше, чем многие китайские конкуренты или перегруженные электроникой европейцы. Ликвидность обеспечивается именно репутацией "железного" автомобиля. Несмотря на экономию топлива, которая у конкурентов выше за счет гибридных установок, Mazda берет свое надежностью узлов и предсказуемостью в ремонте.

"При диагностике этой модели через пару лет эксплуатации я советую особое внимание уделять состоянию технических жидкостей в системе i-Activ AWD. Mazda настроила муфту на более активную работу для улучшения драйверских качеств, что может привести к ускоренному износу при агрессивной езде. В целом же, это один из самых ремонтопригодных кроссоверов в классе". автомеханик, инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

Главный вызов для покупателя: Готовы ли вы променять удобство аналоговых кнопок климат-контроля и взрывную динамику турбомотора на эталонную управляемость и фамильную надежность Mazda? Ответ на этот вопрос определит, станет ли CX-5 2026 года вашим идеальным спутником или поводом для легкого разочарования.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Появится ли версия с турбонаддувом позже?

Mazda официально не подтвердила возвращение турбо-версии, сделав ставку на грядущий гибрид 2027 года.

Насколько удобен новый сенсорный экран?

Экран стал больше и ярче, однако отсутствие физического регулятора громкости на центральной консоли требует привыкания к управлению кнопками на руле.

Стал ли багажник больше?

Да, за счет увеличенного заднего свеса и изменения конструкции пятой двери полезный объем вырос, а погрузочная высота осталась комфортной.

