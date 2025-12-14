Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Брахиозавр на закате
Брахиозавр на закате
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:36

Не Т-рексом единым: новый вид маменчизавра напоминает, что настоящие гиганты царствовали ещё в юре

Новый вид динозавра обнаружили в верхней формации Шасимяо — Дай

Длинношеие гиганты рода Mamenchisaurus снова прибавили в "семействе": на юго-западе Китая описан новый вид зауропода, живший около 160 млн лет назад. Находка важна не только как ещё одно имя в каталоге динозавров — она помогает точнее понять, почему в поздней юре азиатские завроподы развивались иначе, чем их современники в Европе и обеих Америках. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

Кто такой Mamenchisaurus sanjiangensis и когда он жил

Новый вид получил название Mamenchisaurus sanjiangensis. По датировке он относится к раннему оксфордскому веку поздней юры — это примерно 160 миллионов лет назад. В систематике его отнесли к маменчизауридным завроподам (Mamenchisauridae) и показали, что он занимает "позднее дивергировавшее" положение внутри этой группы, оставаясь при этом близким родственником многих других представителей рода.

Важно и то, что завроподы в целом в поздней юре переживали период заметного расцвета: по миру были распространены как линии "не-неозавроподовых" эузавропод (вроде маменчизаурид), так и почти глобальные клады неозавропод, включая Diplodocoidea и Macronaria. Поэтому каждая новая находка из этого времени — шанс уточнить, как именно распределялись и конкурировали гиганты на разных континентах.

"Разнообразие динозавров-завропод достигло очевидного пика в позднем юрском периоде, охватывая множество широко распространенных по географическому признаку не неозавроподовых линий эузавропод (например, мамэньсизавриды, туриазавры), и в первую очередь широкий спектр почти глобально распространенных членов клад неозавропод (Diplodocoidea и Macronaria)", — сказал Хуэй Дай.

Где нашли кости и почему важна формация Шасимяо

Единственный на сегодня материал нового вида — частичный скелет (голотип), обнаруженный при раскопках в Чунцине, на юго-западе Китая. Останки залегали в пурпурно-красных илистых породах примерно в средней части верхней формации Шасимяо (Upper Shaximiao Formation). Для палеонтологии региона это место знаковое: Шасимяо известна богатством динозавровых находок и тем, что в ней часто доминируют завроподы, особенно маменчизауриды.

При этом с возрастом самой формации есть нюанс. Традиционно ей приписывали "разброс" от келловея до оксфорда, но точная датировка остаётся предметом дискуссии. Авторы нового описания отмечают, что слой с находкой, вероятно, относится к раннему оксфорду, но вопрос по-прежнему требует уточнений. Такая неопределённость важна: малейший сдвиг датировки меняет картину того, кто жил раньше, кто позже и как быстро шла диверсификация завропод в Восточной Азии.

"Остатки были найдены в пурпурно-красных илистых аргиллитах около средней части верхней формации Шасимяо", — сообщили палеонтологи.

Что именно нашли: какие кости легли в основу описания

Голотип обозначен как CIP V0001. Он включает серию позвонков и элементы пояса и конечностей: две шейные позвонки, 12 спинных, пять крестцовых, четыре хвостовых, а также тазовые кости и кости задней конечности (бедро, большеберцовая и малоберцовая). Для зауроподов это не "идеальный" скелет, но вполне достаточная база, чтобы выделить новый вид по сочетанию признаков, особенно по деталям строения позвонков.

Такие описания важны ещё и потому, что позднеюрские завроподы Китая нередко известны по фрагментарным материалам. Каждая хорошо задокументированная находка помогает "сшивать" разрозненные кости в более понятную эволюционную линию — и проверять, сколько на самом деле было видов и как они соотносились между собой.

Почему Азия "не как Европа": о чём говорит новый вид

Авторы подчёркивают, что позднеюрские завроподовые фауны Восточной Азии заметно отличаются от европейских и американских формаций того же времени. В китайских отложениях часто доминируют маменчизауриды, тогда как в других регионах картину нередко определяли иные группы неозавропод. Новый вид добавляет данных именно к этой "азиатской ветви" — и помогает точнее обсуждать, почему набор гигантов на востоке Лавразии мог быть особенным.

Отдельный пласт дискуссии — палеобиогеография: насколько Восточная Азия была изолирована от западной Лавразии и Гондваны и как это влияло на эволюцию. Чем больше хорошо описанных таксонов и чем яснее их родственные связи, тем лучше можно проверять гипотезы об изоляции и "локальных" линиях развития завропод.

Сравнение: маменчизауриды и "почти глобальные" неозавроподы

  1. Маменчизауриды в поздней юре Китая выглядят как одна из доминирующих линий эузавропод, и новый вид усиливает эту картину для верхней Шасимяо.

  2. Неозавроподы (Diplodocoidea и Macronaria) в поздней юре были близки к глобальному распространению, но их "портрет" в азиатских слоях и соотношение с местными линиями могли отличаться.

  3. На практике это означает, что "пик разнообразия" поздней юры был общим, но собирался из разных "наборов" групп на разных континентах — и каждое новое описание помогает уточнить эту мозаику.

Популярные вопросы о Mamenchisaurus sanjiangensis и завроподах Китая

Чем этот Mamenchisaurus отличается от других?

В научной статье вид выделяют по сочетанию анатомических признаков, главным образом по деталям позвонков и их структур. Для широкой аудитории ключевое — что это отдельная ветвь внутри маменчизаурид, добавляющая данных по их разнообразию в поздней юре Китая.

Что лучше для понимания эволюции: новые находки или пересмотр старых коллекций?

И то и другое. Авторы прямо отмечают, что понимание этой стадии эволюции далеко не завершено и нужно повторно изучать образцы восточноазиатских линий, чтобы закрывать пробелы.

Сколько может стоить такая экспедиция и раскопки?

Точных цифр в публикации нет: стоимость зависит от региона, длительности работ, оборудования и подготовки коллекции. В палеонтологии часто дороже всего не сам выезд, а обработка, консервация и многомесячная научная подготовка описания.

Как выбрать надёжный источник о новых динозаврах?

Лучше опираться на рецензируемую статью (в данном случае Scientific Reports) и на материалы научных учреждений/университетов, которые дают стратиграфию, список костей и аргументы диагностики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вакцина от лишая сократила смертность от деменции на 30 процентов — Cell сегодня в 1:06
Спящий вирус ветрянки оказался опаснее, чем думали: но от него есть неожиданная защита для ума

В Уэльсе прививка от опоясывающего лишая дала неожиданный эффект: снижение риска когнитивных нарушений и более мягкое течение деменции.

Читать полностью » Клетки чувствуют опасность ещё до поломки — Nature вчера в 23:10
Внутри клетки нашли датчик опасности: он срабатывает раньше, чем начинаются разрушения

Учёные выяснили, что рибосомы способны заранее распознавать клеточный стресс и запускать защитные реакции ещё до распространения повреждений.

Читать полностью » Пик метеорного потока Геминиды ожидается в ночь на 14 декабря — ИКИ РАН вчера в 21:43
Небо готовит шоу года: в эту ночь над Россией вспыхнет до сотни падающих звёзд

В ночь на 14 декабря небо озарит максимум Геминид — до 100 ярких метеоров в час смогут увидеть жители России.

Читать полностью » Землетрясения чаще фиксируют в периоды лунного перигея — астроном Назаров вчера в 21:36
Солнце ни при чём, но есть другой игрок: что на самом деле может запускать землетрясения

Ученые объяснили, почему Солнце почти не влияет на землетрясения и какую роль в сейсмической активности может играть Луна.

Читать полностью » Анализ обломков опроверг версию о случайной гибели Endurance — профессор Тухкури вчера в 21:18
Антарктида лишь забрала своё: почему легендарный корабль был обречён с самого начала

Новое исследование показало, что гибель легендарного Endurance была предсказуемой: судно изначально не предназначалось для антарктического ледового сжатия.

Читать полностью » Расшифрован полный геном древнего египтянина возрастом 4500 лет — учёные вчера в 19:25
ДНК, пережившая 4500 лет песка и жара, рассказала, кто построил пирамиды

Ученым впервые удалось расшифровать полный геном древнего египтянина возрастом более 4500 лет. Находка проливает свет на происхождение и культурные связи Египта.

Читать полностью » У птерозавров нашли увеличенные зрительные доли для полета — Фаббри вчера в 17:31
Их мозг был меньше, но зрение — лучше: как птерозавры покорили небо без огромной головы

МикроКТ показала, как птерозавры "собрали" мозг для полёта: без гигантского размера, но с важными зрительными настройками и быстрыми изменениями.

Читать полностью » Луна получила воду и газы с Земли — Communications Earth & Environment вчера в 15:17
Колонизация ближе, чем казалось: Луна получила жизненно важные ресурсы ещё от Земли

Новое исследование показывает, что земная атмосфера могла миллиарды лет обогащать лунный грунт, делая Луну перспективнее для будущих миссий.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Хронический стресс ослабляет иммунитет без явных симптомов — Science Times
Туризм
Отдых в ОАЭ может быть дешевле Европы при правильном планировании — опытные туристы
Спорт и фитнес
Три тренировки в неделю увеличили силу мышц у участников — EJAP
Спорт и фитнес
Велотренажёр сжигает до 294 калорий за 30 минут — Femina
Питомцы
Тюлень копировал человеческую речь с акцентом — Science Times
Еда
В классическом рататуе используют оливковое масло первого отжима и овощной соус — Повар.ру
Дом
Декор в интерьере 2026 сократили в пользу смысловых предметов — дизайнеры
Авто и мото
Неправильное снятие клемм аккумулятора может привести к короткому замыканию — соцсети
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet