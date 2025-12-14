Не Т-рексом единым: новый вид маменчизавра напоминает, что настоящие гиганты царствовали ещё в юре

Длинношеие гиганты рода Mamenchisaurus снова прибавили в "семействе": на юго-западе Китая описан новый вид зауропода, живший около 160 млн лет назад. Находка важна не только как ещё одно имя в каталоге динозавров — она помогает точнее понять, почему в поздней юре азиатские завроподы развивались иначе, чем их современники в Европе и обеих Америках. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

Кто такой Mamenchisaurus sanjiangensis и когда он жил

Новый вид получил название Mamenchisaurus sanjiangensis. По датировке он относится к раннему оксфордскому веку поздней юры — это примерно 160 миллионов лет назад. В систематике его отнесли к маменчизауридным завроподам (Mamenchisauridae) и показали, что он занимает "позднее дивергировавшее" положение внутри этой группы, оставаясь при этом близким родственником многих других представителей рода.

Важно и то, что завроподы в целом в поздней юре переживали период заметного расцвета: по миру были распространены как линии "не-неозавроподовых" эузавропод (вроде маменчизаурид), так и почти глобальные клады неозавропод, включая Diplodocoidea и Macronaria. Поэтому каждая новая находка из этого времени — шанс уточнить, как именно распределялись и конкурировали гиганты на разных континентах.

"Разнообразие динозавров-завропод достигло очевидного пика в позднем юрском периоде, охватывая множество широко распространенных по географическому признаку не неозавроподовых линий эузавропод (например, мамэньсизавриды, туриазавры), и в первую очередь широкий спектр почти глобально распространенных членов клад неозавропод (Diplodocoidea и Macronaria)", — сказал Хуэй Дай.

Где нашли кости и почему важна формация Шасимяо

Единственный на сегодня материал нового вида — частичный скелет (голотип), обнаруженный при раскопках в Чунцине, на юго-западе Китая. Останки залегали в пурпурно-красных илистых породах примерно в средней части верхней формации Шасимяо (Upper Shaximiao Formation). Для палеонтологии региона это место знаковое: Шасимяо известна богатством динозавровых находок и тем, что в ней часто доминируют завроподы, особенно маменчизауриды.

При этом с возрастом самой формации есть нюанс. Традиционно ей приписывали "разброс" от келловея до оксфорда, но точная датировка остаётся предметом дискуссии. Авторы нового описания отмечают, что слой с находкой, вероятно, относится к раннему оксфорду, но вопрос по-прежнему требует уточнений. Такая неопределённость важна: малейший сдвиг датировки меняет картину того, кто жил раньше, кто позже и как быстро шла диверсификация завропод в Восточной Азии.

"Остатки были найдены в пурпурно-красных илистых аргиллитах около средней части верхней формации Шасимяо", — сообщили палеонтологи.

Что именно нашли: какие кости легли в основу описания

Голотип обозначен как CIP V0001. Он включает серию позвонков и элементы пояса и конечностей: две шейные позвонки, 12 спинных, пять крестцовых, четыре хвостовых, а также тазовые кости и кости задней конечности (бедро, большеберцовая и малоберцовая). Для зауроподов это не "идеальный" скелет, но вполне достаточная база, чтобы выделить новый вид по сочетанию признаков, особенно по деталям строения позвонков.

Такие описания важны ещё и потому, что позднеюрские завроподы Китая нередко известны по фрагментарным материалам. Каждая хорошо задокументированная находка помогает "сшивать" разрозненные кости в более понятную эволюционную линию — и проверять, сколько на самом деле было видов и как они соотносились между собой.

Почему Азия "не как Европа": о чём говорит новый вид

Авторы подчёркивают, что позднеюрские завроподовые фауны Восточной Азии заметно отличаются от европейских и американских формаций того же времени. В китайских отложениях часто доминируют маменчизауриды, тогда как в других регионах картину нередко определяли иные группы неозавропод. Новый вид добавляет данных именно к этой "азиатской ветви" — и помогает точнее обсуждать, почему набор гигантов на востоке Лавразии мог быть особенным.

Отдельный пласт дискуссии — палеобиогеография: насколько Восточная Азия была изолирована от западной Лавразии и Гондваны и как это влияло на эволюцию. Чем больше хорошо описанных таксонов и чем яснее их родственные связи, тем лучше можно проверять гипотезы об изоляции и "локальных" линиях развития завропод.

Сравнение: маменчизауриды и "почти глобальные" неозавроподы

Маменчизауриды в поздней юре Китая выглядят как одна из доминирующих линий эузавропод, и новый вид усиливает эту картину для верхней Шасимяо. Неозавроподы (Diplodocoidea и Macronaria) в поздней юре были близки к глобальному распространению, но их "портрет" в азиатских слоях и соотношение с местными линиями могли отличаться. На практике это означает, что "пик разнообразия" поздней юры был общим, но собирался из разных "наборов" групп на разных континентах — и каждое новое описание помогает уточнить эту мозаику.

Популярные вопросы о Mamenchisaurus sanjiangensis и завроподах Китая

Чем этот Mamenchisaurus отличается от других?

В научной статье вид выделяют по сочетанию анатомических признаков, главным образом по деталям позвонков и их структур. Для широкой аудитории ключевое — что это отдельная ветвь внутри маменчизаурид, добавляющая данных по их разнообразию в поздней юре Китая.

Что лучше для понимания эволюции: новые находки или пересмотр старых коллекций?

И то и другое. Авторы прямо отмечают, что понимание этой стадии эволюции далеко не завершено и нужно повторно изучать образцы восточноазиатских линий, чтобы закрывать пробелы.

Сколько может стоить такая экспедиция и раскопки?

Точных цифр в публикации нет: стоимость зависит от региона, длительности работ, оборудования и подготовки коллекции. В палеонтологии часто дороже всего не сам выезд, а обработка, консервация и многомесячная научная подготовка описания.

Как выбрать надёжный источник о новых динозаврах?

Лучше опираться на рецензируемую статью (в данном случае Scientific Reports) и на материалы научных учреждений/университетов, которые дают стратиграфию, список костей и аргументы диагностики.