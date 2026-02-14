Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 15:55

Физики открыли альтермагнетизм: магниты научились работать без постоянного поля

Чешские физики заявили об открытии новой формы магнетизма, которая может изменить представления о магнитных материалах. Речь идёт об альтермагнитах — особом типе веществ с уникальными свойствами. Исследование получило признание международного научного сообщества. Об этом сообщает ČT24 со ссылкой на публикацию в журнале Nature.

Новый тип магнитных материалов

Физик Томаш Юнгвирт, один из самых цитируемых чешских учёных, вместе с коллегами, в частности Томашем Шмейкалом, описал новый класс материалов — альтермагниты. Их особенность заключается в том, что они не проявляют внешнего магнитного поля, как привычные ферромагниты, но при этом не являются и антиферромагнитами, которые считаются "магнитно нейтральными".

"Отклик на экспериментальные работы был отличным и почти мгновенным", — отметил Юнгвирт в комментарии для ČT24.

Внутренняя структура альтермагнитов строго упорядочена. Благодаря этому они способны управлять движением электронов так же эффективно, как и обычные магниты, но без постоянного внешнего магнитного поля.

Почему это важно

Главная особенность альтермагнитов состоит в том, что они создают магнитное поле только при прохождении электрического тока. Это сочетает преимущества ферромагнитов и антиферромагнитов и открывает новые возможности для электроники.

Такие материалы потенциально могут использоваться в создании более быстрых и энергоэффективных электронных устройств. Возможность управлять спиновыми свойствами электронов без постоянного магнитного поля особенно важна для развития спинтроники — направления, связанного с хранением и обработкой информации на основе спина частиц.

Публикация в Nature и международное сотрудничество

Последняя работа команды, опубликованная в Nature, подводит итог трёхлетних теоретических и экспериментальных исследований. Авторы подчёркивают, что альтермагнетизм — это не завершение, а начало изучения новых, ранее неизвестных форм магнитного порядка.

Юнгвирт проводит значительную часть исследований в Институте физики Академии наук в Праге. Однако проект реализуется в тесном сотрудничестве с зарубежными коллегами, в том числе из Великобритании и Японии, где доступны высокотехнологичные экспериментальные установки.

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

