Люди в джунглях
© Мария Круглова is licensed under public domain
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 13:05

Чужой среди своих: новый закон превращает случайных гидов в нелегалов без права на работу

В прошлом сезоне на Кавказе, где воздух пропитан ароматом рододендронов и высота дышит холодом, группа из десяти человек едва не потерялась из-за гида-самоучки. Он уверял, что знает тропы как свои пять пальцев, но GPS показал обратное, а страховка у него оказалась бумажным фантомом. Такие случаи подтолкнули Минэкономразвития РФ к инициативе: новый закон заставит агрегаторы вроде Tripster или Sputnik8 сверять гидов с госреестром аттестованных специалистов. Теперь "серые" схемы уйдут в тень, а путешественники получат надежный щит.

Проект, разработанный совместно с депутатами Госдумы, обязывает каждого гида публиковать ссылку на свою запись в реестре. Агрегаторы — проверять и блокировать несоответствия. Рынок уже аплодирует: от туроператоров до федераций по туризму. Контроль за исполнением — на регионах, что обещает оперативность.

"Этот закон — как обязательный техосмотр для такси: только проверенные ведут к цели без риска. Туристы сэкономят нервы, а платформы очистятся от сомнительных предложений, где цена низкая, а компетенция нулевая".

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Что меняется для гидов и агрегаторов

Гиды теперь — как пилоты с лицензией: без аттестации в госреестре не взлетят на платформах. Каждый профиль требует прямой ссылки на запись, где фиксированы навыки: от горных троп до городских легенд. Агрегаторы проводят аудит — несоответствие, и объявление в бан. Это логистический фильтр: время на проверку — минуты, эффект — годы спокойствия.

Представьте маршрут по тихие деревни Европы: гид без опыта заведет в тупик, а аттестованный — с запасным планом и эвакуацией. Региональные власти мониторят, штрафы мотивируют. Бюджет? Проверка бесплатна, а риски платятся здоровьем.

Как это повысит вашу безопасность в пути

Для экспедитора безопасность — приоритет: аттестация гарантирует страховку на вертолет, знания по первой помощи и маршрутам. В джунглях или на Балтике, как в ганзейских портах, "серый" гид рискует группой. Теперь агрегаторы — ваш фильтр, минимизируя встречи с дилетантами.

Туристы в выигрыше: уверенность в гиде, который знает локальные риски — от приливов на пляжах Европы до туманов в горах. Прагматизм: проверяйте реестр сами через app, комбинируя с отзывами.

"Агрегаторы станут воротами качества: туристы получат профи, знающих не только факты, но и нюансы — от безопасности на реке Янцзы до культурных кодов в Азии".

эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Поддержка от профи: консенсус рынка

Федерации и турфирмы единогласны: хаос "серых" душил доверие. Закон — как апгрейд инфраструктуры, открывая двери для премиум-услуг. В Таиланде 2026 или Баварии уже тестируют аналоги — эффект на лицо.

Лайфхаки: как выбрать гида заранее

Ищите реестр первее отзывов: три фразы на местном — ключ к инсайдам. Комбинируйте с наследием регионов, избегая ловушек. Логистика: бронируйте связку — гид + транспорт.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Кто входит в реестр? Аттестованные гиды с опытом, страховкой и навыками по специальностям.
  • Что если гид без ссылки? Агрегатор блокирует профиль мгновенно.
  • Влияет ли на цены? Качество растет, "серые" демпингуют — рынок выровняется.
  • Когда закон вступит? После доработки и одобрения — следите за новостями.
Проверено экспертом: планирование маршрутов, безопасность, сервисы Елена Кузнецова

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

