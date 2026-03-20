Восточная сказка без пересадок в пустыне: Япония открывает новые пути для туристов из России

В прошлом месяце парень из Казани вернулся из Японии с фото Киото под сакурой, но жаловался на стыковку в Шанхае и цену в 120 тысяч за билет туда-обратно. Теперь туроператоры вроде ПАКС запускают блочные рейсы из Москвы, Питера и его родного города, чтобы сэкономить время и нервы. Группы по 40 человек с русскими гидами даже в поездах, цена от 300 тысяч на двенадцать дней — и вот уже Япония ближе, без ближневосточных рисков. Туристы хлынули: в 2025-м россиян приехало 194,9 тысячи, больше, чем в Малайзию или на Шри-Ланку. А спрос в 2026-м растет на 15 процентов, обещают летние туры подешевле.

"Новые блочные туры из трех городов упрощают планирование: стыковка в Шанхае на рейсах China Eastern надежна и быстрая. Группы по 40-45 человек с гидами на всех этапах — это комфорт для новичков в Японии. Летние и осенние программы подешевеют, спрос на ханами и момидзи держится, но альтернативы пику найдутся. Индивидуальные бронировки сохраняют гибкость." Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Новые групповые туры в Японию

Заместитель руководителя FIT-отдела туроператора ПАКС Ксения Шукайло представила новинку 18 марта на презентации в Москве. Это 12-дневный гранд-тур на блочных местах рейсов China Eastern со стыковкой в Шанхае. Вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, туры выставят онлайн в ближайшие дни по 300 тысяч рублей на человека с перелетом.

Группы собирают по 40-45 человек, русскоязычные гиды ведут не только экскурсии, но и переезды между городами, включая поезда. В ассортименте ПАКС уже популярны недельные туры по Токио и 12-дневные с Осакой, Киото. Спрос на ханами и момидзи огромный, лето дешевле, осенние программы выйдут в продажу скоро.

Все групповые туры и экскурсии бронируют индивидуально. Перевозка на блочных местах китайских авиакомпаний или из свободной продажи с разными стыковками. Конфликты на Ближнем Востоке меняют маршруты, Япония выигрывает.

Как лететь выгодно без ближневосточных стыковок

Раньше через Доху на Qatar Airways и Japan Airlines летели дшево, но теперь стыковки в Узбекистане, Казахстане, Китае, Турции. Тариф Москва-Токио и обратно в апреле через Китай — 99 тысяч рублей с багажом. Через ОАЭ раньше выходило 75 тысяч, разница заметна.

Внутри Японии Токио-Осака на самолете — 9 тысяч в обе стороны с багажом, налегке от 5,5 тысячи, полтора часа в пути. Скоростные поезда дольше и дороже, но поезда-пули Синкансэн — легенда для туристов. Логистика удобная, бюджет не лопнет.

Из аэропортов Токио в город лучше лимузин-басами от Нариты или Ханэды до станций и отелей. Скоростные поезда тоже вариант. Альтернативы Ближнему Востоку растут в цене.

Советы для туристов в Японии

Виза оформляется за 15 дней самостоятельно или через ПАКС за 60 долларов. Заполните миграционную карточку онлайн для QR-кода. Не берите мясо или фрукты, шприцы — обязательно, в аптеках их нет.

Обед в ресторане — тысяча рублей без алкоголя, уличная еда дешевле. Кайсэки-рёри длится два часа, без детей в некоторые места, бронируйте заранее. Рёканы с футоном, юката, онсэнами без одежды — татуировки прячьте или берите приватную ванну.

Отели малогабаритные, заезд после 15:00, выезд в 10-11:00. Таккюбин доставит багаж между отелями или в аэропорт. Язык не барьер с переводчиками, в турзонах английский есть, гейш в Гионе не снимайте. Азия требует осторожности с едой.

Цены на экскурсии и готовые туры

Экскурсии от 195 долларов: вечерний Токио пять часов, Одавара-Хаконе 250 долларов на 10-11 часов, Никко столько же. Дисней — от 80 долларов, билеты только японской картой через оператора. Групповые туры ПАКС покрывают ключевые места.

Гранд-тур 12 дней — 324 тысячи рублей в мае 2026-го: Токио, Фудзи-Кавагучико, Хамамацу, Киото, Хиросима, Химедзи, Киносаки-онсен, Аманохасидате. Классика на семь ночей — 195,1 тысячи. Япония с Востока на Запад девять ночей — 252,1 тысячи.

Классика семь ночей с октября — 165,2 тысячи.

"Япония популярна за инфраструктуру: рёканы и онсэны — обязательно для аутентики, но проверяйте правила. Перелеты через Китай стабильны, цены на туры падают в низкий сезон. Туристы из России ценят гиды и блочные группы. Логистика поездов и автобусов идеальна." Эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

FAQ

Сколько стоит виза в Японию?

Оформление занимает 15 дней, ПАКС берет 60 долларов за услуги. Самостоятельно — в визовый центр.

Можно ли индивидуально бронировать групповые туры?

Да, все групповые программы и экскурсии доступны в индивидуальном формате.

Что с багажом в Японии?

Отели предлагают таккюбин для доставки между отелями или в аэропорт.

