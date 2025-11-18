Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 19:48

На месте аварийного прошлого — современный квартал: в Рязанской области 65 семей готовятся к переезду

В Листвянке построили два дома для переселенцев из аварийного фонда

Строительство новых домов для переселенцев в поселке Листвянка завершено, и граждане, проживавшие в аварийном фонде, вскоре смогут получить ключи от современных квартир. Об этом сообщает Государственный строительный надзор Рязанской области, подчеркнув, что проект реализован в рамках национальной программы обновления жилищного фонда.

Новые дома и условия для переселения

В Листвянке сданы два многоквартирных дома, рассчитанные на переселение 65 семей. Квартиры передаются с полной чистовой отделкой и оснащены всем необходимым для проживания. Помещения оборудованы сантехникой, газовыми плитами, а также индивидуальными газовыми котлами, обеспечивающими автономное отопление и горячее водоснабжение, что позволит жильцам не зависеть от централизованных сетей.

Территория вокруг домов благоустроена с учётом современных требований. Здесь установлены детские и спортивные площадки, организованы парковочные пространства, проведено озеленение. Особое внимание уделено доступности — подъезды и придомовая инфраструктура адаптированы для людей с ограниченной мобильностью. Постройки соответствуют нормам энергоэффективности, что должно снизить расходы на коммунальные услуги.

Реализация нацпроекта и дальнейшие планы

Переселение жителей Листвянки проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", который предполагает поэтапное сокращение аварийного фонда в регионе. Новые дома стали одной из ключевых площадок, на которых демонстрируется практическая реализация программы.

В планах — расселить ещё несколько тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным. Это позволит улучшить жилищные условия для значительного числа семей Рязанского района. Работы продолжаются, и региональные власти поддерживают график проектирования и строительства объектов, которые должны быть завершены до конца 2025 года.

Создание комфортной и безопасной среды остаётся приоритетом программы, и завершённые дома в Листвянке становятся примером стандарта, по которому будет проходить дальнейшее обновление жилищного фонда.

