Современная гостиная
Современная гостиная
© Pravda.Ru by Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 6:36

Стены кривые, а закон на стороне жильца: новый стандарт отделки заставит застройщиков платить

В сырую осеннюю погоду, когда воздух пропитан запахом мокрого асфальта после дождя, многие дольщики впервые переступают порог своей новостройки. Радость от ключей быстро сменяется разочарованием: кривые стены, волны на обоях, неровные полы. По данным рынка, до 40% споров с застройщиками касаются именно качества отделки. Новый ГОСТ Р 72509-2026, утвержденный Росстандартом, обещает изменить правила игры, вводя единые критерии для оценки работ.

Этот документ охватывает штукатурку, покраску, обои, потолки и полы, определяя восемь классов качества — от идеального первого до допустимого восьмого. Для жилья применяются шесть классов, с четкими допусками по неровностям, цвету и стыкам. Но эксперты предупреждают: стандарт добровольный, если не прописан в ДДУ.

"Новый ГОСТ — это наконец-то единый язык для приемки. Раньше дольщики спорили на эмоциях, теперь есть цифры: для штукатурки первого класса не больше двух неровностей до 1 мм на 4 м², для седьмого — три до 6 мм. Это упростит контроль и снизит суды".

Строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Что меняет ГОСТ Р 72509-2026

Стандарт фокусируется на результатах отделки, а не на процессе. Для каждого вида работ — перечень проверок: визуал, линейка, уровень. Измерения при 20°C, 60% влажности, без сквозняков. Это приближено к реальным условиям квартиры. Застройщики теперь не спрячутся за "проектной документацией" — если класс указан, то и требования жесткие.

Плюс детализация основ: стяжка под полы должна выдерживать нагрузку, без трещин. Игнор базы — и финишное покрытие отвалится через год. Как скрип ламината выдает ошибки монтажа, так и здесь все вскроется.

Эксперты прогнозируют рост качества в массовом сегменте: застройщики подтянутся, чтобы избежать претензий. В 2022-м похожий порядок приемки сократил суды в 5-6 раз.

Классы качества: от идеала к минимуму

Восьмибалльная система: 1-4 классы — элита, с допусками в 1 мм и один тон цвета. 5-й — два тона, 6-8 — три, стыки обоев до 1 мм, дефекты 0,1%. Для полов: основа ровная, без пустот. Покупая "комфорт", платите за 3-4 класс — переплата оправдана долговечностью.

Инвестиционный взгляд: лишний коридор в планировке "съедает" метры, а плохая отделка — 10-15% цены при перепродаже. Читайте ДДУ: класс должен быть прописан, с методами контроля.

Лайфхак: перед осмотром запаситесь лазерным уровнем и штангенциркулем — стандарт отсылает к ним. Проверяйте под лампой 300 лк с 2 метров.

"Добровольность — главный риск. Застройщик пропишет класс в рекламе, но в договоре — "по проекту". Нанимайте инспектора: за 10-20 тыс. руб. сэкономите сотни тысяч на дефектах".

Строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Подводные камни и как их обойти

ГОСТ не трогает сантехнику, электрику, окна — споры останутся. Класс в маркетинге не регулируется: "премиум" может быть 8-м. На переходе (до 2026) — хаос. Решение: требуйте ссылку на ГОСТ в ДДУ, фотофиксацию приемки.

Температурные нормы строгие, но инструкции материалов дают диапазон — используйте их. Непрофессионалу нужен эксперт: самостоятельные замеры — лотерея. Крупные девелоперы внедрят добровольно ради репутации.

Связь с бытом: ровная отделка упрощает заливку цветом, экономит на ремонте. А фильтры воды защитят от накипи в ванной.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Обязателен ли ГОСТ? Нет, если не в ДДУ. Пропишите сами.
  • Как проверить класс? Линейкой, уровнем, по таблицам. Нанимайте специалиста.
  • Влияет ли на цену? Да, 1-й класс дороже, но долговечнее.
  • Что с инженеркой? ГОСТ не регулирует — проверяйте отдельно.
Проверено экспертом: классы отделки, добровольность, методы контроля. Строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

