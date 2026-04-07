© commons.wikimedia.org by Пётр is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:27

Детский бонус за трудолюбие: бюджет Курганской области готовит переводы для семей с двумя и более детьми

В Курганской области стартовал прием документов на получение новой социальной выплаты, предназначенной для семей с двумя и более детьми. Программа реализуется региональным отделением Социального фонда России и направлена на дополнительную финансовую поддержку родителей, официально трудоустроенных на протяжении прошлого года. Заявления от граждан принимаются в период с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал "Госуслуги", офисы МФЦ или непосредственно в клиентских службах Социального фонда.

Критерии и порядок начисления выплат

Механизм финансовой поддержки основан на перерасчете налоговой нагрузки за 2025 год. Государство фактически возвращает семье разницу между суммой фактически уплаченного налога на доходы физических лиц (по стандартной ставке 13% или 15%) и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Данный инструмент позволяет существенно облегчить налоговое бремя для работающих родителей.

Основным требованием является соблюдение порога среднедушевого дохода, который не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного на территории Курганской области. Помимо уровня заработка, специалисты фонда проводят комплексную оценку имущественного положения заявителей, чтобы определить объективную необходимость в государственной помощи.

Важным аспектом является то, что претендовать на данную льготу могут оба родителя, если каждый из них соответствует установленным критериям. При расчетах учитывается исключительно налоговый период, завершившийся в 2025 году, что делает выплату формой ретроспективной компенсации затрат на обеспечение детей.

"Реализация подобных мер на муниципальном и региональном уровне позволяет адресно поддерживать семьи, чьи доходы находятся выше черты бедности, но остаются ограниченными для комфортного воспитания нескольких детей. Важно, что система государственных выплат переходит к гибким инструментам, которые учитывают не только сам факт наличия детей, но и реальный налоговый вклад граждан в экономику. Оценка имущества при назначении пособия — необходимый этап для обеспечения адресности, чтобы поддержка доходила именно до тех категорий населения, где она критически важна для поддержания достойного уровня жизни."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Кто не сможет претендовать на пособие

Существует ряд строгих ограничений, исключающих возможность получения средств из бюджета. В частности, программа не распространяется на граждан, которые не имели официального места работы на протяжении 2025 года. Отсутствие подтвержденного дохода делает невозможным расчет налогового возврата, а значит, и назначение выплаты.

Также к категории лиц, лишенных права на получение пособия, относятся родители, имеющие задолженности по алиментам, а также лица, которые ограничены или полностью лишены родительских прав. Государство устанавливает данные фильтры для того, чтобы гарантировать целевое использование направляемых средств в интересах детей.

Если совокупный доход семьи превышает установленный лимит в 1,5-кратный размер прожиточного минимума, в назначении выплаты также последует отказ. Сотрудники фонда при проверке заявлений используют данные из межведомственных систем взаимодействия, что позволяет автоматизировать верификацию доходов и состава семьи.

Социальные инициативы региона

Вопрос поддержки семьи в Курганской области выходит за рамки разовых выплат. Обсуждения, проходящие на уровне областной администрации, часто касаются поиска наиболее эффективных способов демографического развития. Власти региона подчеркивают, что делают ставку на комплексные социальные программы, а не на ограничительные меры.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

