Небо становится ближе и дешевле: весенний приказ Минтранса вернёт родителям право на тихий полёт

В аэропортах России всегда царит тот особый гул — смесь объявлений, катящихся чемоданов и детского смеха, который внезапно обрывается, когда семья с малышами обнаруживает: родители в хвосте самолёта, а ребёнок — в носу. Запах фастфуда из кафе смешивается со стрессом, а цена за "выбор места" кусается, как зимний мороз. Такие сцены повторялись годами, заставляя родителей либо торговаться с соседями, либо раскошеливаться на 2-5 тысяч рублей за ряд.

С 1 марта 2026 года приказ Минтранса меняет правила игры для миллионов семей. Бесплатные соседние места, чёткие скидки на билеты детям и зелёный свет для ручной клади без доплат — это не просто обновления, а настоящая логистическая революция в воздухе. Теперь перелёты с детьми станут предсказуемыми, как маршрут лоукостера с тремя стыковками, но без хаоса.

Эти изменения касаются всех авиакомпаний, от гигантов вроде "Аэрофлота" до региональных перевозчиков, и уже вызвали ажиотаж среди родителей, планирующих весенние каникулы.

"Новый приказ — это как апгрейд навигации в семейных путешествиях: родители теперь не рискуют потерять контакт с детьми в 10-тысячном небе. Мы видим, как это упростит бронирование, особенно для внутренних рейсов, где раньше 30% семей платили за места сверх тарифа". эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Гарантия соседних мест без доплат

Ключевой сдвиг — для семей с детьми до 12 лет, чьи билеты оформлены одной бронью. Авиакомпания обязана выделить соседние кресла бесплатно, а родители смогут выбрать их онлайн при регистрации, минуя колл-центры и очереди. Это решает классическую ловушку: раньше до 40% родителей тратили время на обмен местами или платили 1000-3000 рублей за фиксацию. Теперь логистика как у экспедитора — чётко и без потерь.

Если бронь раздельная, правило не сработает, но для групповых покупок это идеал. Представьте: стыковка в Домодедово с 4-часовым ожиданием, дети устали — и вот все вместе в одном ряду. Аналогично семейным рейтингам городов, где безопасность начинается с комфорта в полёте.

Эксперты прогнозируют снижение жалоб на 25%, особенно на загруженных маршрутах вроде Москва-Сочи.

Скидки на билеты для детей 2-12 лет

На внутренних рейсах фиксируется 50% скидка для детей 2-12 лет, кроме бизнес-класса, субсидированных линий в регионы и "плоских" тарифов с базовой ценой. Перевозчики сами решают размер на международке, но стандарт — 25-50%. Для малышей до 2 лет всё по-старому: бесплатно на руках внутри страны, 90% off за рубежом. Хотите автолюльку? Платите как за 2-12.

Это как расчёт маршрута логиста: два лоукостера с детьми сэкономят 30-40% бюджета. Сравните с подорожанием виз в Египет — здесь экономия на билетах компенсирует внешние сборы. Практика показывает: семьи на Пхукете или Шри-Ланке уже используют такие хаки.

"Скидки станут катализатором для семейного туризма — особенно в пике марта, когда Шри-Ланка манит идеальной погодой. Авиакомпании адаптируются, предлагая пакеты с гарантией". эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Новые нормы ручной клади и багажа

Дьюти-фри покупки и коляска-трость теперь сверх нормы ручной клади — бесплатно. Расширен список для инвалидов: костыли, протезы без вопросов. Это упрощает инструктаж: никаких споров у гейта. Связанно с лайфхаками по перевесу, где лишние кг раньше жрали бюджет.

Для семей — спасение: коляска не в багаже, покупки целы. Идеально для поездок в Крит или Неаполь, где покупки — часть опыта.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Что если билеты не одной бронью? Нет гарантии соседних мест — бронируйте пакетно.

Нет гарантии соседних мест — бронируйте пакетно. Скидка 50% на всех внутренних рейсах? Нет, исключая бизнес, субсидии и плоские тарифы.

Нет, исключая бизнес, субсидии и плоские тарифы. Коляска в салон всегда бесплатно? Да, сверх нормы, как дьюти-фри.

Да, сверх нормы, как дьюти-фри. Международка без скидок? Перевозчик решает, но обычно 25-50%.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Читайте также