С 1 марта 2027 года в России изменится порядок передачи данных о медосмотре водителей

С 1 марта 2027 года у водителей в России появится новый порядок медосмотра, и главная перемена тут не в очередях, а в передаче данных. Результаты обследований будут уходить в Госавтоинспекцию через единую государственную информационную систему, без лишней беготни с бумагами. Саму комиссию, правда, никто не перекраивает с нуля, и это уже снимает половину нервов. Но нюансы всё равно есть, и на них легко споткнуться, если прийти "на автомате" и не проверить документы. Об этом порталу naavtotrasse. ru рассказала Марина Калюжная, врач психиатр-нарколог, основатель сети клиник доктора Калюжной.

"Важно понимать, что с 1 марта 2027 года массовой обязательной сдачи анализов на наркотики и алкоголь для всех водителей не вводится. Базовый осмотр психиатра-нарколога сохраняется, а лабораторные исследования назначаются только по медицинским основаниям. Они обязательны, если врач выявляет признаки возможного расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, а также при возврате водительского удостоверения после лишения в случаях, когда этого требует закон". врач психиатр-нарколог Марина Калюжная

Что именно меняется с 1 марта 2027 года

Сама схема прохождения комиссии останется почти прежней. Человек приходит на осмотр, проходит врачей, а дальше данные уже уходят в цифровой контур. Бумажный вариант заключения тоже сохраняется, если водитель попросит его отдельно.

Серьёзный сдвиг здесь один: заключение разместят в федеральном реестре ЕГИСЗ, а сведения уйдут в органы внутренних дел через систему межведомственного взаимодействия. Если во время медосмотра или лечения всплывёт заболевание, которое мешает управлять машиной, водитель и МВД получат уведомление о внеочередном освидетельствовании. На это отводится три месяца, потом право управления могут прекратить.

Для тех, кто не любит сюрпризы, это повод заранее проверить документы. Ошибка в фамилии или категории прав теперь может выстрелить не на бумаге, а уже в базе. Поэтому сам осмотр лучше не считать формальностью.

Когда назначают дополнительные анализы

Марина Калюжная отдельно пояснила, что никакой массовой сдачи анализов на наркотики и алкоголь для всех водителей не вводят. Базовый осмотр психиатра-нарколога остаётся, а лабораторные исследования назначают только по медицинским основаниям. То есть решение принимает врач после осмотра, а не по шаблону для всех подряд.

Поводом становятся заторможенность или, наоборот, возбуждение, сонливость, эмоциональная неустойчивость, сбитый темп мышления, тремор, проблемы с речью и координацией, изменение зрачков, следы инъекций, особенности пульса и дыхания. Если первичный тест мочи дал положительный результат, делают подтверждающий химико-токсикологический анализ. Его же назначают, если есть не меньше трёх клинических признаков, даже при отрицательном первом тесте.

Здесь важна одна простая вещь: один скрининг сам по себе диагноз не ставит. Это именно проверка, а не приговор по одной бумажке. И если врач видит сомнительную картину, он смотрит на совокупность признаков, а не на один показатель.

"Врач оценивает совокупность признаков: заторможенность или возбуждение, сонливость, эмоциональную неустойчивость, изменение темпа мышления, тремор, нарушения речи и координации, изменение зрачков, следы инъекций, особенности пульса и дыхания. Если предварительное исследование мочи показывает положительный результат, обязательно проводится подтверждающий химико-токсикологический анализ. Такое исследование также назначают при наличии не менее трех клинических признаков, даже если первый тест оказался отрицательным. Поэтому один скрининг сам по себе диагноз зависимости не устанавливает". врач психиатр-нарколог Марина Калюжная

Почему надо заранее сообщать о лекарствах

Перед комиссией не стоит самовольно бросать назначенные препараты. Обезболивающие, снотворные и противотревожные средства могут дать следы веществ или их метаболитов в лабораторной панели. И тогда лишние вопросы появятся не из-за болезни, а из-за того, что врач не увидел полной картины.

Специалист советует заранее назвать все препараты, которые принимает водитель, и показать рецепты вместе с выписками. Это нормальная защита от путаницы, а не попытка оправдаться. Попытка скрыть лечение обычно только усложняет разговор.

Тут работает простое правило: чем меньше тумана вокруг лекарств, тем меньше шансов на спорный результат. Машину вы без педали газа не едете, и с медкомиссией тот же принцип не работает втемную. Данные должны быть чистыми и понятными ещё до того, как их отправят в систему.

Как не попасть в ловушку из-за ошибки в данных

Калюжная отдельно предупредила, что на электронную систему лучше не надеяться вслепую. В день комиссии она советует проверить фамилию, имя, отчество, дату рождения, категорию водительского удостоверения и итоговое заключение. Ошибка в одной строке потом может вырасти в долгую переписку.

Полезно взять бумажный экземпляр документа, копии результатов анализов и сохранить всё, что связано с приёмом лекарств. Если результат спорный, нужно сразу письменно обратиться в медицинскую организацию. Там следует запросить подтверждающее исследование и пересмотр документов, а не ждать.

По словам эксперта, самое опасное здесь — не база данных, а молчание после ошибочного уведомления. Три месяца выглядят запасом, но переписка и повторные обследования быстро съедают этот срок. Добросовестному водителю, по её мнению, надо готовиться не к новым запретам, а к более быстрой фиксации медицинских решений.

"Чтобы врачебная или учетная ошибка не стала проблемой, я советую в день комиссии проверить правильность фамилии, имени, отчества, даты рождения, категории водительского удостоверения и итогового заключения. Стоит взять бумажный экземпляр документа, копии результатов анализов и сохранить все документы, связанные с приемом лекарственных препаратов. Если возник спорный результат, необходимо сразу письменно обратиться в медицинскую организацию, запросить подтверждающее исследование и пересмотр документов, а не ждать. Самое опасное здесь — не сама база данных, а молчание после ошибочного уведомления. Три месяца кажутся большим сроком, но переписка и повторные обследования могут занять значительную его часть. Добросовестному водителю стоит подготовиться не к новым запретам, а к более прозрачной и быстрой фиксации медицинских решений. Честно сообщить о принимаемых лекарствах, сохранить результаты обследования и сразу оспаривать возможные неточности — вот реальная защита от случайной потери водительских прав". врач психиатр-нарколог Марина Калюжная

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли всем водителям сдавать анализы на наркотики и алкоголь?

Нет. Массовую обязательную сдачу таких анализов с 1 марта 2027 года не вводят. Исследования назначают только по медицинским основаниям.

Что будет, если в заключении обнаружат ошибку?

Нужно сразу письменно обратиться в медорганизацию и запросить пересмотр документов. Лучше не тянуть, потому что трёхмесячный срок уходит быстро.

Можно ли получить бумажное заключение?

Да, если водитель этого захочет. Электронный вариант всё равно попадёт в реестр, но бумажный экземпляр выдадут отдельно.

Нужно ли заранее отменять лекарства перед комиссией?

Нет. Самовольно отменять препараты не надо. Лучше перечислить их врачу и показать рецепты и выписки.

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